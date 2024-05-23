У Києві урочисто відзначили 76-у річницю незалежності Держави Ізраїль

20 травня 2024 року Посольство Ізраїлю в Україні провело у Києві дипломатичний прийом з нагоди 76-ї річниці з дня проголошення незалежності Держави Ізраїль.

Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський вітав на урочистому заході поважних гостей, серед яких були присутні: представники дипломатичних місій іноземних держав, акредитованих в Україні, українські політики і державні діячі, представники силових структур, бізнесмени, представники ізраїльської громади, культурні діячі.

Розпочався захід виконанням Державного гімну Ізраїлю та України чоловічим квінтетом хору ім.Верьовки.

Посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський виголосив промову українською мовою, в якій, зокрема, наголосив, що цього року ізраїльський народ відзначає своє головне державне свято в умовах війни.

"Цього року нам складно радіти. Півтори тисячі ізраїльтян було жорстоко вбито 7 жовтня, понад 130 наших співгромадян все ще перебувають у руках терористів.

Цього року ми особливо гостро розуміємо, яку високу ціну нам доводиться платити за нашу незалежність. Ми платимо за неї кров'ю наших дітей, наших близьких," - сказав посол.

У своїй промові Посол також наголосив, що у важкі часи випробувань обидва народи демонструють розуміння і дивовижну підтримку один одному.

"У світі є мало країн, які б розуміли один одного краще, ніж Ізраїль та Україна. 24 лютого 2022 року, з першого дня російської агресії, народ Ізраїлю підтримав Україну. 7 жовтня народ України однозначно підтримав Ізраїль. Ми відчуваємо цю підтримку та високо її цінуємо. Упевнений, що незважаючи ні на що, ми впораємося з нашими проблемами. Що незважаючи на війни та терор, наші країни залишаться вільними та незалежними," - додав посол.

Від українського уряду привітання з нагоди свята висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Під час прийому була проведена фотовиставка «Design Duty», що представляє дизайнерів Ізраїлю та всього світу.

Джерело: https://www.facebook.com/UkrDiplomatic/