Дипломатія

13:15 07.05.2024

Албанія планує найближчим часом відкрити посольство в Києві

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Албанія планує найближчим часом відкрити посольство в Києві

Албанія планує найближчим часом відкрити своє посольство в Києві, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами переговорів з албанським колегою Іглі Хасані.

"Під час мого першого візиту до дружньої Албанії я зустрівся з міністром Іглі Хасані. Я подякував Албанії за її тверду підтримку та солідарність з Україною. Ми визначили шляхи зміцнення співпраці у сфері оборони, приділивши особливу увагу артилерійським боєприпасам. Албанія планує найближчим часом відкрити своє посольство в Києві. Я високо ціную це рішення, яке значно зміцнить наші двосторонні зв'язки", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Він також подякував Албанії за її готовність приєднатися до Основної групи (Core Group) зі Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Крім цього, міністри відзначили ефективну співпрацю в межах міжнародних організацій.

https://pbs.twimg.com/media/GHbaAWbWYAENePb?format=jpg&name=large

 

Теги: #посольство #албанія

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