Дипломатія

18:08 08.04.2024

Глави МЗС України та Японії обговорили шляхи просування української Формули миру

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Глави МЗС України та Японії обговорили шляхи просування української Формули миру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава МЗС Японії Йоко Камікава в телефонній розмові обговорили шляхи просування української Формули миру та зміцнення двостороннього співробітництва.

"Під час нашої сьогоднішньої розмови я подякував міністру закордонних справ Йоко Камікаві за незмінну підтримку, яку Японія надає Україні. Ми обговорили шляхи просування Формули миру, зміцнення двосторонньої співпраці та підвищення успішності спеціального глобального партнерства між Україною та Японією", - написав Кулеба в соцмережі Х.

 

Теги: #кулеба #формула_миру

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