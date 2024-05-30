Впровадження REMIT сприятиме розвитку українських енергоринків і залученню інвестицій

Валерій Тарасюк, Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)

Енергетична євроінтеграція

Україна активно працює над зміцненням енергетичної безпеки через наближення своєї енергосистеми до енергосистеми ЄС. Гармонізація українського енергетичного законодавства з європейським забезпечує рівні умови і правила гри для всіх учасників ринків електроенергії та газу. Рівні умови своєю чергою сприятимуть конкуренції і створенню більш сприятливих умов для інновацій та інвестицій, що позитивно вплине на кінцевих споживачів.

Енергетична євроінтеграція також означає розширення можливостей учасників ринку щодо купівлі та продажу електричної енергії, природного газу з/в енергосистеми європейських країн, на додаток до забезпечення обміну та/або спільного використання резервів. А це вагомий внесок у забезпечення балансової надійності та гнучкості української енергетичної системи.

Основні завдання НКРЕКП як Регулятора енергетичних ринків.

По-перше, це створення необхідного регуляторного середовища для об’єднання українських та європейських ринків електроенергії та газу шляхом адаптації українського законодавства до європейських стандартів і вимог.

По-друге, НКРЕКП впроваджує відповідні регламенти, забезпечуючи відповідність механізмів моніторингу та контролю з врахуванням європейських вимог і кращих практик.

У впровадженні REMIT найважливішими функціями Регулятора є поглиблений моніторинг поведінки учасників оптового енергоринку, швидке виявлення неправомірних дій учасників ринку, оперативне реагування та вжиття відповідних заходів.

REMIT – це про доброчесність і прозорість

REMIT (Регламент ЄС про доброчесність і прозорість на оптовому енергетичному ринку) - це набір правил для забезпечення прозорості енергетичного ринку через попередження цінових зловживань та притягнення учасників ринку до відповідальності за недоброчесну поведінку.

Мета REMIT – попередити маніпулювання, пов’язані з використанням інсайдерської інформації для отримання неправомірних прибутків. REMIT – це про доброчесність, прозорість, довіру споживачів, покупців/продавців до ринків електричної енергії та природного газу.

Як зміняться українські енергетичні ринки з впровадженням REMIT

Впровадження REMIT є важливим для чесних гравців ринку в Україні та інвесторів. Без дієвого і прозорого регулювання, ті гравці ринку, які схильні до маніпуляцій, отримують невиправдані переваги. Україна має впровадити REMIT як одне з наших ключових євроінтеграційних зобов’язань, що сприятиме подальшій інтеграції та сполученню українського оптового енергетичного ринку з енергетичним ринком ЄС.

Україна, як сторона Енергетичного Співтовариства, імплементувала Регламент 1227/2011 Європейського Парламенту та Ради Європи від 25 жовтня 2011 року про доброчесність і прозорість на оптовому енергетичному ринку у його адаптованій редакції. Перший крок зроблено: прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках», який набув чинності 2 липня 2023 року.

З повним впровадженням REMIT ми очікуємо на позитивні зміни на українських енергетичних ринках, що дозволить забезпечити високий рівень прозорості енергетичних ринків, сприятиме своєчасному виявленню та, найголовніше, запобіганню можливим зловживанням, а також підвищенню довіри до учасників ринків завдяки зрозумілим правилам, які стимулюватимуть доброчесну поведінку і працюватимуть на підвищення рівня доброчесності.

Поетапне впровадження

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» передбачено певну поетапність реалізації його норм, яка триватиме до 2 січня 2025 року. Однак зважаючи на виклики, пов’язані з війною, ми не виключаємо необхідності щодо перегляду часових рамок виконання деяких положень Закону.

Деякі кроки Регулятором вже зроблені. Перший етап – розробка основних нормативно-правових актів та внесення змін до діючих як підґрунтя, необхідне для реалізації вимог Закону. НКРЕКП вже затвердив нормативно-правові акти, основою для яких стало відповідне європейське законодавство, настанови та практики. Наступний етап - введення в дію та забезпечення функціонування платформ публікування інсайдерської інформації та здійснення функції адміністраторів передачі даних у відповідності до затверджених НКРЕКП порядків. Останній етап передбачає дієву систему моніторингу, яка, зокрема, дозволить швидко ідентифікувати маніпулятивну поведінку учасника ринку та неправомірне використання інсайдерської інформації. Впровадження REMIT II має стати наступним кроком, який може здійснюватися паралельно зі згаданими кроками.

REMIT і споживачі

Впровадження REMIT покликане забезпечити прозорість та передбачуваність цін на оптовому ринку енергоресурсів, посилення заходів щодо боротьби та запобігання маніпулюванню ринком, щоб споживачі могли повною мірою отримувати вигоди від торгівлі енергоносіями (купувати газ та електроенергію за цінами, визначеними ринковою конкуренцією). Європейська енергетична інтеграція України посилює роботу Європейської Комісії щодо захисту споживачів та покращення якості послуг на ринках газу та електроенергії. Ця робота допомагає гарантувати, що пересічні українці зможуть отримати доступ до більш надійного, доступного та безпечного постачання газу та електроенергії впродовж багатьох наступних років.