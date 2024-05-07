Партнерство з МФО – доступ бізнесу до довгострокового фінансування

Олександр Щур, член правління Укрексімбанку

Два роки повномасштабної війни змінили українську економіку та економічний потенціал України. Наша економіка потребує якнайшвидшого відновлення та міжнародної підтримки для забезпечення життєдіяльності країни.

Динаміка та зміни у структурі ВВП показують, як економіка переналаштовується і адаптується до умов війни. Наразі українська економіка все більше набуває рис економіки воєнного часу: ми маємо якісні зміни, що віддзеркалюються структурними зсувами, і кількісні зміни, які свідчать про пристосування бізнесу та перехід до фази відновлювального зростання. У січні-лютому 2024 року зростання українського ВВП оцінили на рівні 3,6%.

Загальна вартість відбудови та відновлення в Україні станом на 31 грудня 2023 року становить $486 млрд. Рік тому ці потреби оцінювалися у $411 млрд, свідчать результати оновленої «Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення». За оцінками української влади, лише у 2024 році країні знадобиться близько $15 млрд для невідкладних пріоритетних заходів з відбудови та відновлення.

Тому сьогодні міжнародна фінансова підтримка відіграє вирішальну роль для стійкості української економіки.

Доступ бізнесу до довгострокового фінансування

Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк є ключовими гравцями у забезпеченні фінансування для розвитку проєктів у різних секторах економіки. Міжнародні фінансові організації посіли провідне місце в Україні серед установ, які здійснюють серйозну фінансову підтримку і надають технічну допомогу.

Наразі одним із найбільших кредиторів з провідних МФО в Україні є Світовий банк, який з початку повномасштабного російського вторгнення зміг мобілізувати міжнародних партнерів та допоміг отримати Україні майже 20 млрд дол. США, а також Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), який з повномасштабного вторгнення надав приватному сектору понад $1,7 млрд. У 2023 році ЄБРР надав Україні рекордні 2,1 млрд євро. Крім того, наприкінці минулого року Європейський банк підвищив акціонерний капітал на проєкти в Україні до 4 млрд євро.

Зараз акцент в роботі ЄБРР в Україні здійснюється на реалізацію проєктів з посилення енергетичної безпеки, відновлення критичної інфраструктури, продовольчої безпеки, а також розвитку торгівлі. Окрему увагу міжнародні фінансові організації, зокрема ЄБРР, приділяють програмам risk sharing, які створюють додаткові гарантії для впровадження як інвестиційних проєктів, так і проєктів щодо поповнення обігових коштів.

Наступний важливий гравець — Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), який з березня 2022 року надав 1,7 млрд євро, зокрема через кредитні лінії та гарантії нових позик малому та середньому бізнесу (МСБ). Основна увага ЄІБ сфокусована на проєкти в сільському господарстві, харчовій та переробній промисловості, транспортній сфері.

Співпраця Укрексімбанку з МФО

Укрексімбанк (далі - Банк) впроваджує спільні з міжнародними фінансовими організаціями цільові програми, які дозволяють українському бізнесу залучати кошти на більш вигідних умовах, ніж пропонує ринок.

В умовах воєнного стану Банк здійснював реалізацію спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (основна кредитна установа Світового банку) Проєкту доступу до довготермінового фінансування та Додаткове фінансування для протидії COVID-19 в рамках Проєкту доступу до довготермінового фінансування. Реалізацію Проєкту було завершено 31 грудня 2023 року. За 25 років співпраці з МФО Банк напрацював унікальну експертизу, яка необхідна для розуміння та виконання вимог МФО позичальниками. Завдяки фінансовій та консультаційній підтримці Укрексімбанку український бізнес продовжує отримувати дефіцитні на ринку довгострокові кредити, як для фінансування інвестиційних проєктів, так і на поповнення обігових коштів.

Протягом 2022-2023 років в рамках спільних з МФО Програм Укрексімбанком було реалізовано понад 200 кредитних проєктів загальним обсягом фінансування понад еквівалент 220 млн дол. США або майже 9 млрд грн.

Станом на 1 лютого 2024 року Укрексімбанк є лідером за кредитним портфелем програм МФО (27,8 млрд грн). Крім того, більш як 550 млн дол.США залучено Банком фінансування МФО за останні 5 років.

Наразі в рамках Програм МФО триває реалізація спільного з ЄІБ Проєкту на підтримку Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі України з ЄС, спільної з ЄБРР Рамкової Програми щодо забезпечення стійкості та засобів до існування та спільних з ЄБРР Інструменту з розподілу ризиків без попереднього фінансування ЄБРР та Програми конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу в країнах Східного партнерства.

Як взяти участь в спільних з МФО програмах

Укрексімбанк має найширшу лінійку продуктів за участі МФО. Вичерпна інформація щодо спільних з МФО Програм міститься на офіційному сайті Укрексімбанку. У разі зацікавленості щодо участі у спільних з МФО Програмах необхідно звернутись до менеджерів Укрексімбанку, які запропонують найбільш ефективну структуру кредитування, щоб повною мірою скористатися перевагами фінансування в рамках спільних з МФО Програм для максимального задоволення потреб бізнесу.

Для участі в спільних з МФО Програмах позичальники та їх проєкти мають відповідати встановленим програмним критеріям та вимогам, зокрема щодо фінансового менеджменту та закупівель, а також щодо дотримання високого рівня екологічних і соціальних стандартів, що своєю чергою сприяє підтримці високого рівня фінансової дисципліни, відповідальному дотриманню соціальних стандартів та дбайливому ставленню до довкілля.

Досвідчені фахівці Укрексімбанку забезпечують якісну консультаційну та методологічну підтримку позичальників на всіх етапах участі у спільних з МФО Програмах.