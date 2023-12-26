Як ВККСУ планує здолати один з найсерйозніших викликів судової влади?

Людмила Волкова, членкиня Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Україна потребує 550 суддів для роботи в апеляційних судах. Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ), орган суддівського врядування, який по суті виконує функцію кадрової агенції для судів, оголосила в грудні 2023 року безпрецедентний як за своїми обсягами, так і за своїм значенням відкритий конкурс на добір 550 суддів судів апеляційної інстанції.

Сумарна нестача суддів по країні — понад 30%, однак в деяких судах недоукомлектація ще більша — станом на грудень 2023 року, в апеляційних судах всієї України вакансій навіть більше, ніж працюючих суддів.

Чому Україні потрібно добрати більше п’яти сотень суддів

Насправді кадровий голод в судовій владі ще більший — у судах різних інстанцій не вистачає понад 2200 суддів. Адже з 2019 року робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів України була заблокована, і добір на посаду суддів не проводився взагалі.

Критично недостатня укомплектованість апеляційних судів призводить до щонайменше трьох суттєвих проблем для українського суспільства.

По-перше, громадяни фактично позбавлені права на своєчасний суд щодо важливих життєвих ситуацій – розлучень, набуття або відновлення права власності на майно, спадкування, визнання фактів народження чи смерті, поновлення на роботі та інше. Ключова ідея судової реформи полягає в тому, щоб більшість справ, зокрема цивільних, господарських та адміністративних, остаточно вирішувалися саме на стадії апеляційного перегляду.

По-друге, дефіцит суддів уповільнює процес вступу України до ЄС. Як відомо, 14 грудня рада ЄС ухвалила рішення про початок переговорів з Україною про вступ до ЄС. Україна має низку рекомендацій Єврокомісії, що містять необхідні для вступу критерії. Станом на 7 листопада 2023 року Єврокомісія оцінила як повністю виконані чотири із семи рекомендацій, одна з яких – це саме завершення перевірки Етичною радою кандидатів до ВРП та формування повноважного складу ВККСУ. Однак Єврокомісія не залишає без уваги питання дефіциту суддів. Серед поточних рекомендацій Єврокомісії - відновити відбір суддів на основі вдосконаленої правової бази, включаючи чіткі критерії доброчесності та професіоналізму та міцну роль Громадської ради доброчесності.

По-третє, нестача суддів, і, відповідно, надмірне навантаження на працюючих суддів системно призводить до порушення розумних строків розгляду справ. Як результат Європейський суд з прав людини продовжує констатувати порушення Україною строків розгляду справ. Це вкрай негативно впливає на міжнародну репутацію України.

Безпрецедентний відкритий конкурс на посади суддів судів апеляційної інстанції

Заповнення понад 56% суддів апеляційної інстанції — це найрадикальніше оновлення судової влади за всю історію України. Можливість забезпечити критичну частину судів доброчесними професіоналами, реальний шанс реалізувати судову реформу.

Усвідомлюючи, як багато залежить від добору суддів апеляції, ВККСУ вирішила це завдання через проведення першого в історії України відкритого конкурсу на посади суддів судів апеляційної інстанції, до участі в якому ми заохочуємо не тільки суддів, а й практикуючих адвокатів та науковців. При доборі кандидатів в тому числі матиме значення оцінка їх доброчесності суспільством.

Небагато хто, окрім фахових юристів, знає, що раніше суддів апеляційних судів не обирали за конкурсом, а, їх призначала Верховна Рада України з числа працюючих суддів за не достатньо непрозорою та іноді політизованою процедурою.

Отже конкурс, що стартував 15 грудня, є історичним, як з точки зору його значення, так і з точки зору його інновацій, відкритості та, власне, обсягів.

Очікування від конкурсу

Успіх чи провал перезавантаження судів апеляційної інстанції буде помітний дуже швидко. Апеляційні суди розглядають цивільні, кримінальні, господарські та адміністративні справи. Тобто вони дотичні до кожної сфери життя громадянина чи бізнесу. Якщо час набрання судовими рішеннями законної сили зменшиться до розумних строків, якщо скоротиться кількість помилок, якщо зменшиться кількість звернень до Верховного Суду – тоді нам все вдалося. Результати чи їх відсутність у випадку з апеляційними судами важко приховати.

Ми розраховуємо, що чинником стане участь у конкурсі професійних адвокатів, науковців. Чим більше фахових і доброчесних нових суддів увіллється в судову владу, тим швидшими і якіснішими будуть зміни.