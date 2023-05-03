Ситуація на валютному ринку України нормалізується

Олександр Щур, член правління Укрексімбанку

ВАЛЮТНИЙ РИНОК – підсумки 1 кв 2023 року

Вже за результатами 1кв2023 спостерігається накопичення позитивних тенденцій у поточній макроекономічній ситуації. Фінансова підтримка міжнародних партнерів зростає та набуває середньострокового спрямування, зокрема завдяки довгоочікуваному укладанню чотирирічної програми між Україною та МВФ на суму 15,6 млрд дол. США. В той же час має успіх мобілізація внутрішніх джерел для фінансування значних бюджетних видатків. Так, відповідно до даних міністра фінансів, лише на військові потреби щомісяця витрачається близько 130 млрд грн. Ситуація на валютному ринку поліпшується, а міжнародні резерви України, які наразі є одним із основних якорів макростабільності, зростають до одинадцятирічного максимуму в 31,9 млрд дол. США. Обмінний курс готівкового дол. США знизився з початку року на 8% до рівня 37,50. В економіці набирає обертів процес сповільнення споживчих цін, а дослідження настроїв бізнесу свідчать про суттєве відновлення ділової активності.

ІНФЛЯЦІЯ – позитивна динаміка і стриманий оптимізм

Варто відзначити досягнення від впроваджених НБУ заходів із забезпечення макростабільності в умовах панування значної невизначеності. У підсумку, ми можемо спостерігати покращення загальної ситуації на валютному ринку та стрімкіше зниження інфляційного тиску в економіці.

Активний курс регулятора на підвищення привабливості гривневих активів сприяє підтримці курсової стабільності, покращенню курсових та інфляційних очікувань населення і бізнесу. Позитивними факторами також виступають стабілізація ситуації в енергетиці та дія сезонного чинника робіт з весняної посівної кампанії.

На валютному ринку з початку року відзначається позитивна динаміка як у міжбанківському, так і у готівковому сегментах. Так, потреба в проведенні валютних інтервенцій з резервів послідовно скорочується третій місяць, склавши 1,7 млрд дол. США у березні проти грудневих 3,2 млрд дол. США. Окрім того, наприкінці кварталу зазнав посилення раніше сформований тренд зі зміцнення готівкового курсу гривні завдяки вже згаданому сезонному чиннику та насиченню ринку пропозицією валюти з боку населення. Усе це надає вагому підтримку збереженню курсової стабільності.

Звільнення українських територій, позитивна курсова динаміка, сприятлива ситуація на світовому ринку енергоносіїв та усунення ефекту низької бази порівняння підтримують розпочате зниження інфляції. Після перебування на рівні 26,6% р/р наприкінці минулого року, темпи зростання цін сповільнилися до 21,3% р/р за березень. Подібний результат є навіть кращим за січневий прогноз Нацбанку на рівні 23,6% р/р за квартал.

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ - управління державним боргом

Навантаження на сферу державних фінансів лишається суттєвим в умовах збереження значних оборонних потреб. Поточні потреби у виконанні щомісячних загальнодержавних видатків наближаються до 6 млрд дол. США, а загалом з початку року — більш ніж 17 млрд дол. США, тоді як дефіцит загального фонду без урахування грантової допомоги, відповідаючи закладеним параметрам, щомісяця складає близько 3,5 млрд дол. США. Проте завдяки надходженню безоплатної фінансової допомоги щомісячний дефіцит загального фонду бюджету утримується в межах 2-2,5 млрд дол. США.

Водночас одним з важливих параметрів цьогорічного бюджету, який вдається виконувати, є уникнення фінансування критичних потреб за рахунок прямого монетарного фінансування, обсяги якого в минулому році нараховували понад 12 млрд дол. США за середньорічним курсом.

Такого результату вдалося досягти за рахунок стабільного та ритмічного надходження фінансової допомоги країн-донорів на невійськові потреби, яка на початку року склала 11 млрд дол. США, та заходів активізації внутрішнього ринку державних запозичень.

Результатом скоординованих дій між Національним банком і Міністерством фінансів стало залучення додаткових 100 млрд гривень через інвестиції учасників ринку ОВДП у середньострокові папери та досягнення повного ролловеру за внутрішніми виплатами державного боргу, що було закріплено у новій програмі України з МВФ. Варто відзначити, що квартальний показник рефінансування таких боргових платежів досяг 189% у гривні та 105% в іноземній валюті, що дозволяє спрямувати додаткові залучені кошти на фінансування зміцнення обороноздатності держави.

РИНОК ФОРЕКС - державний Укрексімбанк утримує 10% ринку валютообмінних операцій

За підсумком 1кв2023 обсяг операцій клієнтів Укрексімбанку склав майже 3 млрд дол. США, що становить близько 10% від загального обсягу усіх валютообмінних операцій на ринку. Порівняно з 1кв 2022, обсяг операцій клієнтів по системі загалом знизився на 30%, в той же час, у клієнтів Ексіму вони зросли на 10%. Банк утримує лідерські позиції на міжбанківському ринку, зокрема, завдяки ефективній торговельній інфраструктурі та актуальній внутрішній системі обліку угод, що значно пришвидшує розрахунки за заявками клієнтів.

У роботі з валютообмінними операціями, як і раніше, основний акцент спрямовано на клієнтів, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, зокрема – державного сектору. Враховуючи реалії сьогодення, розуміємо, що їх роль посилилась. Принципових відмінностей між профілем клієнтів, які обслуговуються у Банку, у 2022 та 2023 роках – немає. Водночас ми поглиблюємо співпрацю, враховуючи постійні виклики, з якими стикаються наші клієнти, в тому числі шляхом активної взаємодії казначейсько-інвестиційного бізнесу банку з колегами із корпоративного, МСБ та роздрібного сегментів.

Переваги роботи на форексі з Укрексімбанком залишаються так само, як і раніше, доступними для клієнтів.

Насамперед, це широка лінійка продуктів та високий рівень обслуговування, що дозволяє Банку конкурувати з визнаними лідерами ринку із групи міжнародних корпоративних банків.

Інфраструктурні зміни, проведені напередодні повномасштабного вторгнення, забезпечують унікальний рівень виконання транзакцій на значні суми.

І, звичайно ж, статус агента Уряду, що дає можливість клієнтам державного та приватного сектору економіки розширювати обсяг операцій.