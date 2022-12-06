Вирішальна зима для енергетичної сфери. Випробування чи досвід

Олексій Чернишов, Голова правління НАК "Нафтогаз України"

Україна проходить один із найважчих періодів за останні 30 років, з моменту проголошення Незалежності.

Від початку російського вторгнення енергетична інфраструктура нашої країни зазнає масштабних руйнувань. Найбільше – на територіях, де тривають бойові дії.

Постраждала також газовидобувна інфраструктура Нафтогазу – ворожі ракети поцілили і у неї. З початку російської агресії пошкоджено понад 350 об’єктів підприємств Групи Нафтогаз. Це об'єкти газової та нафтової інфраструктури. Крім того пошкоджено понад 450 км газопроводів.

Це не перші обстріли нашої газовидобувної інфраструктури. На жаль, до цього росіяни вже знищили десятки об’єктів на раніше окупованих територіях в Харківській області і активно обстрілювали ті, що до неї прилягали.

Ми не знаємо подальших планів ворога, але готуємося до найгіршого сценарію – що обстріли можуть продовжуватися. Тому вживаємо заходи, щоб максимально убезпечити наших людей і, наскільки це можливо, самі об’єкти.

Цинічність ракетних атак не залишилася поза увагою світу. У відповідь на терор мирного населення України Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму. Всі розуміють, що не маючи змоги перемогти Україну на полі бою, ворог намагається викликати хаос всередині країни та спровокувати нові потоки біженців до Європи.

Наразі, фактично Україна повинна перебудувати свою енергетичну інфраструктуру, так, щоб вона була спроможна функціонувати в умовах війни. І ця зима буде вирішальною. З одного боку – це важке випробування, з іншого – досвід, якого сьогодні не має жодна інша країна.

Через відключення електроенергії, які й надалі триватимуть, буде змінюватись енергетичний баланс. Там, де це можливо, замість електроенергії буде використовуватись природний газ та інші вуглеводні, тому роль Нафтогазу у цьому процесі залишатиметься надважливою. Спроможний та стабільний Нафтогаз - гарант енергетичної незалежності та енергобезпеки. У компанії є необхідні ресурси і досвід роботи в критичних ситуаціях.

Перед початком опалювального сезону у підземних сховищах України було накопичено 14,5 млрд куб. м газу, яких було достатньо для проходження зимового періоду. Але масовані ракетні обстріли енергетичної інфраструктури спровокували додаткове споживання газу підприємствами, що генерують електроенергію.

Тому, з огляду на поточну ситуацію, нам необхідно бути готовими знайти додаткові обсяги природного газу та нафтопродуктів в короткі терміни, а також сформувати додаткові резервні об’єми. Для цього ми вже зараз багато працюємо з міжнародними партнерами із США, Канади та Європи, які продовжують підтримувати нас у боротьбі проти агресора. Ця робота не зупиняється ні на день.

Про потреби нашої країни, які виникли в зв’язку з повномасштабним російським вторгненням, ми говорили під час зустрічі з послами країн Великої Сімки (G7) та головою делегації ЄС в Україні. Домовились про те, що будемо не лише спільно працювати в напрямку ліквідації наслідків атак, але й розвивати співпрацю з видобутку вуглеводнів в Україні. Також, під час зустрічі заручився підтримкою послів у пріоритетах та перших кроках, що зробив на посаді голови Нафтогазу.

Переконаний, що ефективна взаємодія з міжнародними партнерами неможлива без відновлення довіри до Нафтогазу, тому прозорість, стабільність та передбачуваність – ключові складові, які маємо забезпечити.

Попри війну, ми повинні дивитись у майбутнє та вже сьогодні створювати передумови для якісної трансформації енергетичного ринку нашої країни. Один із кроків для цього – збільшення власного видобутку газу та нафти.

НАК Нафтогаз - найбільша унікальна вертикально-інтегрована енергетична компанія в Україні, яка відповідає за видобуток, зберігання та постачання природного газу та нафти. Укргазвидобування, Укртрансгаз, Укртранснафта, Укрнафта та інші компанії, що входять до складу Групи забезпечують повний цикл - від видобутку до доставки споживачам.

Але наш головний актив – це, безумовно, люди. Кожен співробітник сьогодні працює над наближенням перемоги. Ліквідація наслідків ворожих атак, відновлення роботи критично важливого обладнання та мереж – частина їх щоденної героїчної праці, за що безмежно вдячний.

Впевнений, що Вистоїмо, Переможемо, Відбудуємо!