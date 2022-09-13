Back to school. Чи відбулась шкільна ярмарка в Україні?

Анна Бондарєва, керівник напрямку “Деко” мережі торговельних центрів “Епіцентр К”

Реалії та будні української середньої школи внаслідок війни кардинально змінились. В багатьох регіонах батьки до останнього моменту не були впевнені, чи підуть діти цьогоріч в школу. Це спричинило унікальну ситуацію - бум покупок шкільних товарів розпочався вже після 1 вересня.

Згідно з даними, які є у нашому розпорядженні, наразі в Україні - майже 3,4 млн школярів. Це на 20% менше у порівнянні з минулим роком. Очно відвідують школу лише 24% з них, ще 31% мають змішану форму навчання, а решта - навчається онлайн. Статистика продажів шкільного ярмарку дозволила нам дуже чітко простежити тенденції та настрої українських батьків та кількість дітей, які залишилися, або повернулися в Україну. Загалом попит у липні та серпні скоротився в середньому на третину. Суттєво змінилась і структура продажів. Сформувався відкладений попит, який почав реалізовуватись лише після початку навчального року.

Трохи цікавих цифр. Згідно з даними нашої аналітики, у липні просідання продажів шкільних товарів становило близько 30%. У серпні продажі канцтоварів залишилась практично на тому ж рівні, що у липні. Дуже показовими також були продажі шкільних рюкзаків. Це покупка, яка вимагає значно більших інвестицій, ніж зошити, олівці та ручки. А в умовах повної невизначеності, батькам взагалі не було зрозуміло, чи знадобиться дитині портфель, чи ні.

Загалом у липні просідання продажів рюкзаків становило цілих 73,2%. У серпні ранці стали активніше купувати, проте все ще на 50% менше, ніж торік. За нашими даними, багато шкіл обрали покрокове повернення до змішаної форми навчання. А саме - повернення за шкільні парти не з 1 вересня, а з жовтня тощо. Тому шкільний ранець став головним товаром відкладеного попиту.

Ми бачимо, що попит на канцтовари в Україні є, навіть попри те, що значна частина дітей все ще знаходиться за кордоном. Продовжується міграція всередині країни, з зон активних бойових дій. Втім, ми все ще дуже чутливі до новин та подій, які відбуваються в країні. Традиційно кожного року найактивніший період продажу шкільної ярмарки - останній тиждень серпня. Цьогоріч через новини про ймовірне загострення ситуації 24 серпня, підготовка до школи була поставлена на паузу.

Так, просідання продажів шкільних товарів 24 серпня становило цілих 80%. Проте вже на вихідних - 26 та 27 серпня - ситуація дещо покращилась - у суботу продажі зросли на 6,1% порівняно з 2021 роком. Цікаво також, що у переддень 1 вересня продажі були практично на тому ж рівні, що у 2021 році.

Що ж ми побачили 1 вересня, коли в Україні офіційно стартував новий навчальний рік? Ми були дійсно приємно здивовані, адже продажі ранців 1 вересня продемонстрували зростання на 1%, 2 вересня - на 12%, а на вихідних різко пішли вверх: майже +215% у суботу 3 вересня, та +150% у неділю. Інші шкільні товари показали схожу динаміку: майже +200% у суботу та +130% - у неділю. Позитивна динаміка збереглася і протягом усього наступного тижня (щодня +30-50% до минулого року) та знову різко зросла у вікенд: +153% у суботу та 76,4% у неділю).

Окрім цього, в шкільних списках цьогоріч виявилися нові товари - теплі шкарпетки, пледи та пляшки з водою тощо. У відповідь на нинішні реалії та необхідність часто перебувати у бомбосховищах, школи й надалі будуть трансформувати навчальний процес. З досвіду попередніх пандемічних років ми знаємо, що нашим школам потрібно багато часу, щоб адаптуватись до нових реалій. До сьогоднішнього дня ми не отримали повну картину того, скільки шкіл вже точно працюватиме оффлайн, а скільки - онлайн.

Попит у регіональному розрізі також змінюється. Найвищу динаміку показують великі міста західної України - Львів, Івано-Франківськ, Чернівці. Вони вже на початку воєнного загострення відчули найбільшу хвилю переселенців і досі тримають доволі високі позиції. Втім, Київ все ще залишається лідером продажів шкільних товарів. Населення столиці повернулося і відчуває тут себе більш-менш захищено, віддзеркалення цих тенденцій ми бачимо у торгівлі. З іншого боку - Одеса, яка зазвичай мала дуже потужні показники шкільного ярмарку, сьогодні продемонструвала дуже низький попит на шкільні товари.

Попри все ще непросту ситуацію в країні, ми сьогодні налаштовані оптимістично. Значна частина дітей повернулася з-за кордону і продовжила навчання в українських школах. Втім ми також розуміємо, що і батькам, і шкільній системі потрібно більше часу на адаптацію до нових реалій.