Встреча в Гори и откровенный разговор с Саакашвили. Что дальше?

Евгений Грушовец, адвокат Михеила Саакашвили, партнер Ario Law Firm

После месяца кропотливой работы нашей команды над моим визитом в место заключения Михеила Саакашвили, наша встреча с главным грузинским «узником» все-таки состоялась. С его согласия озвучиваю главные нюансы.

После моего неудачного визита к Михеилу Саакашвили, а именно – выдворение с территории Грузии без объяснения причин и под сопровождением конвоя, напоминавшего представителей спецслужб, а не пограничников, мы проделали огромную работу, чтобы эта встреча все-таки состоялась.

Перечень ведомств, куда мы обращались по поводу моего недопуска – довольно значительный. Это и Министерство иностранных дел, Национальная ассоциация адвокатов Украины, Посольство Украины в Грузии, Ассоциация адвокатов Грузии, ряд международных правозащитных организаций. Мы наладили плодотворное сотрудничество с Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой. Более того, обращение с просьбой вмешаться в ситуацию в рамках правового поля наша команда юристов направляла Президенту Украины, Офису Совета Европы в Украине, Министру юстиции и Министру иностранных дел. На все наши попытки организовать свидание адвоката с клиентом ушел месяц. В результате эти старания были вознаграждены встречей с Михеилом Саакашвили в военном госпитале города Гори.

Меня часто спрашивают о нашей стратегии защиты Михеила, однако до встречи я не мог озвучивать большинство тезисов. Теперь, когда у нас состоялся откровенный разговор и мы согласовали основные моменты, я могу кое-что рассказать о дальнейших действиях по защите Саакашвили и в Грузии, и на международной арене.

От первых приговоров к пыткам и угрозе жизни

Проведу небольшой экскурс в дело Михеила Саакашвили, чтобы в дальнейшем была ясна логика действий стороны защиты.

В ноябре 2013 бывший президент Михеил Саакашвили был вынужден покинуть Грузию в связи с его политическим преследованием. Там против него начали фабриковать уголовные производства по обвинениям в преступлениях, в которых он не участвовал. Через пять лет, в 2018 году национальными судами Грузии Саакашвили был заочно осужден и по отношению к нему было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Все судебные процессы проходили без его участия. Этим было грубо нарушено ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод – «Право на справедливый суд».

1 октября 2021 года Михеил Саакашвили пересек границу Грузии (к этому времени он уже был гражданином Украины). Во время пересечения границы он был задержан и помещен в пенитенциарное учреждение № 12 г. Рустави на основании заочных приговоров. Сразу после задержания Михеил Саакашвили заявил о грубом и систематическом нарушении его прав в тюрьме, поэтому в знак протеста он объявил голодовку.

Также среди оснований такого решения Михеила – неоднократные высказывания представителей Правительства Грузии о том, что Саакашвили в любом случае будет осужден за новые преступления и при любых условиях будет отбывать наказание в колониях. Последней каплей для Михеила стал недопуск на территорию Грузии его украинского адвоката (то есть меня) 26 октября 2021 года.

В настоящее время в отношении Михеила Саакашвили проходят судебные разбирательства по делам о растрате имущества и злоупотреблении служебным положением, которые до 29.10.2021 слушались в закрытом режиме и без его участия. Только под давлением международного сообщества Правительство Грузии начало обеспечивать присутствие Саакашвили на судебных заседаниях.

Находясь в местах лишения свободы к Михеилу Саакашвили, применялась физическая сила, психологическое давление и не оказывалась надлежащая медицинская помощь. Об этом свидетельствуют видеозаписи, распространенные в СМИ, а также выводы международного медицинского центра «Эмпатия». Согласно выводам врачей, которые проводят осмотры Михеила Саакашвили, известно, что Военный госпиталь в городе Гори не может в полной мере обеспечить проведение необходимого обследования и предоставить уровень лечения, который может получить любой гражданин, который не находится в местах лишения свободы.

Кто-то спросит, а почему, собственно, заключенный должен получать ту же медицинскую помощь, что и свободный человек? Отвечаю: это прямая обязанность государства обеспечить те же стандарты медико-санитарного обслуживания, которые есть в обществе («Минимальные стандартные правила обращения с заключенными» ООН). Речь идет о бесплатном доступе к необходимым медико-санитарным услугам без дискриминации по признаку их правового статуса.

Следовательно, учитывая ограниченные медицинские возможности Военного госпиталя в городе Гори, а кроме этого и предвзятое отношение Правительства Грузии к гражданину Украины Михеилу Саакашвили, откровенно угрожающие заявления представителей власти о его дальнейшей судьбе, применение к нему пыток и физической силы работниками пенитенциарных учреждений сторона защиты настаивает на том, чтобы все медицинские обследования и лечение Михеила Саакашвили проходили при участии независимых квалифицированных медицинских специалистов.

Борьба за жизнь

Я прямо заявляю, что события, происходящие в отношении Михеила Саакашвили – беспрецедентные и грубые нарушения его прав и законных интересов, ограничения в вопросах справедливого суда и защиты, фальсификация и подделка доказательств его вины, – приводят к выводу, что дальнейшее пребывание нашего клиента на территории Грузии в любом учреждении отбывания наказаний или больнице создают реальную угрозу его жизни и здоровью. То, в каком состоянии и в каких условиях находится сейчас Михеил Саакашвили, лишает его права на надлежащую личную защиту. В том числе это касается и применения в лечении успокаивающих препаратов, негативно влияющих на реакцию и восприятие действительности.

Теперь это уже общеизвестный факт, что врачи клиники в Руставе прописали моему клиенту высокую дозу опасных психотропных препаратов, хотя в назначении этого «лекарства» не было никакой необходимости. Более того, личный врач Саакашвили заявлял, что видел в истории болезни, что эту дозу собираются увеличить в 10 раз. Конечно, после такой дозы Саакашвили не смог бы выступать в суде. В вышеупомянутом международном медицинском центре «Эмпатия» отметили, что наркотическое вещество было прописано Саакашвили по ошибке, хотя ненадлежащее использование психотропных препаратов в пенитенциарном учреждении можно оценивать как фармакологическую пытку.

И это еще не все. Врачи, осуществляющие надзор за состоянием здоровья Михеила Саакашвили, не предоставляют ни ему, ни его родственникам, ни его адвокатам документы, которые смогли бы подтвердить его состояние и информацию о применяемых методах лечения. Личных врачей не допускают к пациенту. Учитывая состояние Михеила, сегодня очень важно осуществить качественную диагностику состояния его здоровья и определить оптимальные протоколы лечения с участием независимых от властей Грузии врачей с последующей реабилитацией.

Следовательно, все процедуры расследования имеющихся уголовных производств в отношении Михеила Саакашвили в Грузии, а также процедуры рассмотрения существующих уголовных дел должны быть остановлены до момента его окончательного выздоровления и лечения в одной из европейских стран, где может быть оказана квалифицированная медицинская помощь.

Дорожная карта спасения

Я неоднократно подчеркивал, что мы будем пытаться делать этот процесс максимально прозрачным и открытым, поэтому после консультаций с моим клиентом я готов опубликовать наш дальнейший план действий.

Ввиду того, что власти Грузии отказываются признавать факт пыток над Саакашвили, нарушение его прав на защиту и надлежащую медицинскую помощь считаю необходимым:

Создать независимую международную группу врачей-экспертов с целью диагностики состояния здоровья Михеила. В эту группу должны войти эксперты из Грузии, Украины и других стран с высоким уровнем медицинской помощи (США, Израиль, Нидерланды, Германии и т.д.);

Поднять перед властями Грузии вопрос о предоставлении разрешения на проведение диагностических процедур с целью определения тяжести заболевания и состояния здоровья Саакашвили в независимой клинике с участием международных врачей-экспертов. В частности, мы рассматриваем международные клиники, а также Институт нейрохирургии имени академика А. П. Ромоданова Национальной академии медицинских наук Украины;

После определения реального состояния здоровья и тяжести заболевания по рекомендации международных врачей назначить соответствующее лечение и методы реабилитации;

На период проведения диагностических процедур и экспертизы тяжести заболевания остановить расследование и судебные разбирательства уголовных дел, в которых обвиняется Саакашвили.

Почему это важно? Дело в том, что каждый имеет право защищать себя лично и с помощью адвоката. И независимо от того, сколько адвокатов участвует в защите, ключевая роль все равно отводится именно обвиняемому. Для нас очень важно, чтобы Михеил Саакашвили мог себя защищать не под влиянием медицинских препаратов. Поэтому мы так активно настаиваем на оказании медицинской помощи надлежащего качества.

Кроме этого, мы продолжаем сотрудничать с представителями украинской власти в вопросах защиты гражданина Украины Михеила Саакашвили. Речь идет о:

- Министерстве юстиции Украины по направлению поддержки существующих жалоб в ЕСПЧ;

- Министерстве иностранных дел в части коммуникации с властями Грузии;

- Омбудсмене;

- Офисе Президента Украины.

Также наша команда начинает адвокационную поддержку Михеила перед международными партнерами Украины по направлениям:

- политические преследования;

- ненадлежащая медицинская помощь;

- нарушение права на защиту.

Дальше будет…