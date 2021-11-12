Культурный код власти

Ольга Канская, основатель агентства по управлению репутацией KNSKA

Сейчас много разговоров о “власть не слышит”, “власть не коммуницирует”, “власть в теплой ванне”. Людям кажется, что властьимущие обитают в закапсулированном мире и не хотят знать ни о жизни рядовых украинцев, ни об их проблемах. Казалось бы, это свидетельствует о плохой коммуникации, поэтому я и решила поразмышлять о вышесказанном. Быть может, власть реально не слышит, а, возможно, нам всем постоянно мешают коммуникационные барьеры. Не дают воспринимать информацию, не критикуя ее с первых слов или действий. На эту тему можно дискутировать долго, причем, каждый будет по-своему прав, однако упрекать власть в нежелании коммуницировать напрасно! В плохой коммуникации виноват не только коммуникатор, но и реципиент.

Расскажу вам две истории. Итак, Банковая. Здание Офиса Президента. Массивное сооружение, которое давит на прохожего своими размерами, гигантскими колоннами, величественностью и недоступностью. Храм власти. Рядом с ним - яркие инсталляции в стиле народного творчества. Броско, необычно и … контрастно. Полудетские произведения искусства - и воплощение власти в камне, серьезность, закрытость - и разноцветье пространства свободного творчества. В первые секунды даже у меня такая выраженная полярность вызвала разрыв привычных шаблонов. В обществе же на эту тему было много критики. Самое мягкое определение – “детский сад”. По мнению критиков, размещать «такое» возле официального здания просто неуместно.

А почему, собственно, неуместно? Потому что возле Офиса Президента? Да, монументальное здание на Банковой воплощало и воплощает застывшее в камне величие и отстраненность власти, некую ее сакральность. По задумке архитекторов, каждый человек должен ощущать монументальность власти и, уж простите, ее замкнутость “в себе”. Это было логично и оправданно - тогда. Тогда, когда Украина была частью Российской империи. Во главе всего стоял царь, которого наделил властью Бог, и, конечно, здания органов власти априори должны были воплощать собою сановитость и строгость. Вызывать страх. Сейчас власть переосмыслена: ее природа, ее суть и ее функционал. Кстати, этот процесс не прекращается никогда. Власть не от Бога, а от народа. Власть не отдаляется - она с народом, она формируется народом. Власть, как записано в конституциях почти всех демократических государств, и есть народ. Отгораживаться от людей, создавать барьеры в восприятии сегодня - дурной тон для власти развитых государств. И здесь важно все: не только внешний вид, программа партии и манеры лидеров, но и экстерьер здания. Ведь качественная коммуникация - это не только про сообщение, это и про форму самого коммуникатора, про его средовой образ (здания, где он находится).

Мы забываем, что искусство - один из важнейших каналов коммуникации, напрямую влияющий на подсознательное. В том числе, коллективное. Произведения искусства нередко использовались властью и срабатывали так мощно и длительно, как ни одна армия. Например, величественные картины живописца Французской революции Давида и “Севильский цирюльник” Бомарше, в значительной мере подготовившие умы к этой революции, знаменитая статуя Свободы в США и Эйфелева башня в Париже. В 2020 году сгорел Собор Парижской Богоматери, что обессилило движение “желтых жилетов” во Франции. Рекламные ролики политических сил и отдельных политиков сами по себе могут быть произведениями искусства. К этому мы привыкли. Но вот чтобы так! Аккурат возле Офиса Президента да забавные яркие инсталляции….

Почему-то критики упускают из виду тот факт, что широко обсуждаемые фигуры у ОП созданы по мотивам украинского народного творчества. То есть, это наше с вами культурное наследие, культурный код, если хотите. Размещая их вокруг монументального здания, власть как бы говорит: “Я - это вы”. Как технология, инсталляция возле Офиса Президента была блестящим ходом. Во-первых, это, безусловно, разрыв шаблонов. Во-вторых, демонстрация единства с людьми народного президента.

Да, здание на Банковой настолько массивно, что, хоть распахни все двери настежь и сними посты, все равно останется впечатление его фундаментальной недоступности. Но вот вам другой пример, другая история - Баку. А именно, культурный центр Гейдара Алиева, проект которого в 2007 году разработала гениальная Заха Хадид. Так вот, там на большой поляне аккуратного газона вокруг здания расставлены игрушечные трёхметровые цветные зайцы и улитки.

Фигуры из сказок под ОП вызывают смех и недоумение: «Офис Президента и детский сад!!!». А фигуры в Баку являются объектом всеобщего восхищения на протяжении многих лет.

Два этих примера, несмотря на разное восприятие в обществе, имеют одну и ту же технологию. Это всё о гуманизации, очеловечивании и десакрализации, о коммуникации власти с людьми.

После открытия Центра Гейдара Алиева люди неохотно шли туда на прогулку. Здание, являющееся символом современного Баку, отпугивало своей музейной сакральностью, современным тоталитаризмом. И, чтобы снять напряжение у прохожих и «притянуть» к центру людей, которые, как планировалось изначально, должны были приходить на лужайку отдохнуть, власти города приняли решение разместить вокруг центра забавных зайцев и улиток. И сработало! До сих пор все умиляются, гуляют и фотографируются.

Кстати у нас, в отличие от Баку, пошли ещё дальше. Фигуры, созданные по мотивам работ известной украинской художницы Марии Примаченко, имеют и определенное функциональное, инклюзивное назначение. К слову, Мария Приймаченко - самоучка, народный талант. Ее судьба в чем-то схожа с судьбой президента. Возможно, Зеленский или его технологи таким образом хотели дать старт открытости пространства власти. Президент неоднократно заявлял, насколько ему неуютно в здании на Банковой. Создать общее с людьми пространство оказалось задачей намного более сложной, чем отгородиться от них. В то же время, нельзя же просто вывесить плакатик с надписью «Мы открыты для вас».

Парадоксально, что отрицание инсталляции под Офисом Президента, хозяин которого сам пришел к власти из масс-культуры и, естественно, может попытаться использовать искусство для коммуникации с народом, базируется именно на “принижении статуса президента”, “принижении власти”. А вот власти Гейдара Алиева зайцы не в ущерб.

На мой взгляд, успех такой технологии во многом обуславливается искренностью. Искренни ли были технологи Зеленского? Безусловно, да. Как и технологи Алиева. Системный сбой произошел в выборе символов для коммуникации. Наше культурное наследие - своего рода система символов и знаков, которыми власть может апеллировать не только к коллективному сознательному, но и к коллективному бессознательному. Все-таки гений Приймаченко был понят не всеми, не говоря уже о тех, кто ориентируется на масс-культуру. А вот розовые зайцы в стиле примитивизма пришлись по вкусу доминирующему большинству. Не так далек во времени пример с синей рукой вместо памятника Ленину на киевской Бессарабке. Символ был малопонятен и вошел в историю разве что количеством мемов и фотожаб. Возможно, установка розовых зайцев на Банковой была бы смелым шагом. Но вот лужайка, открытая для свободного доступа, уж точно никому не помешала. Возвращаясь к Алиеву, там персонажи точно соответствовали контексту, среде. А именно, лужайке. Вокруг же Офиса Президента не трава, а камень и официальные сосны. Какие фигуры надо “поселить” там, чтобы люди восприняли месседж власти к открытости? Как думаете вы?

Я думаю, такая фигура там уже есть )) Осталось только выстроить коммуникацию. Чтобы пространство перед зданием власти воспринимали не как площадку для протестных митингов, а как обычную для всех людей среду. Место, куда можно прийти просто для того, чтобы полюбоваться центром Киева, отдохнуть или подзарядиться позитивными эмоциями.