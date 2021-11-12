Колонки

11:10 12.11.2021

Автор: ОЛЬГА КАНСКАЯ

Культурный код власти

6 мин читать
Культурный код власти

Ольга Канская, основатель агентства по управлению репутацией KNSKA

Сейчас много разговоров о “власть не слышит”, “власть не коммуницирует”, “власть в теплой ванне”. Людям кажется, что властьимущие обитают в закапсулированном мире и не хотят знать ни о жизни рядовых украинцев, ни об их проблемах. Казалось бы, это свидетельствует о плохой коммуникации, поэтому я и решила поразмышлять о вышесказанном. Быть может, власть реально не слышит, а, возможно, нам всем постоянно мешают коммуникационные барьеры. Не дают воспринимать информацию, не критикуя ее с первых слов или действий. На эту тему можно дискутировать долго, причем, каждый будет по-своему прав, однако упрекать власть в нежелании коммуницировать напрасно! В плохой коммуникации виноват не только коммуникатор, но и реципиент.

Расскажу вам две истории. Итак, Банковая. Здание Офиса Президента. Массивное сооружение, которое давит на прохожего своими размерами, гигантскими колоннами, величественностью и недоступностью. Храм власти. Рядом с ним - яркие инсталляции в стиле народного творчества. Броско, необычно и … контрастно. Полудетские произведения искусства - и воплощение власти в камне, серьезность, закрытость - и разноцветье пространства свободного творчества. В первые секунды даже у меня такая выраженная полярность вызвала разрыв привычных шаблонов. В обществе же на эту тему было много критики. Самое мягкое определение – “детский сад”. По мнению критиков, размещать «такое» возле официального здания просто неуместно.

А почему, собственно, неуместно? Потому что возле Офиса Президента? Да, монументальное здание на Банковой воплощало и воплощает застывшее в камне величие и отстраненность власти, некую ее сакральность. По задумке архитекторов, каждый человек должен ощущать монументальность власти и, уж простите, ее замкнутость “в себе”. Это было логично и оправданно - тогда. Тогда, когда Украина была частью Российской империи. Во главе всего стоял царь, которого наделил властью Бог, и, конечно, здания органов власти априори должны были воплощать собою сановитость и строгость. Вызывать страх. Сейчас власть переосмыслена: ее природа, ее суть и ее функционал. Кстати, этот процесс не прекращается никогда. Власть не от Бога, а от народа. Власть не отдаляется - она с народом, она формируется народом. Власть, как записано в конституциях почти всех демократических государств, и есть народ. Отгораживаться от людей, создавать барьеры в восприятии сегодня - дурной тон для власти развитых государств. И здесь важно все: не только внешний вид, программа партии и манеры лидеров, но и экстерьер здания. Ведь качественная коммуникация - это не только про сообщение, это и про форму самого коммуникатора, про его средовой образ (здания, где он находится).

Мы забываем, что искусство - один из важнейших каналов коммуникации, напрямую влияющий на подсознательное. В том числе, коллективное. Произведения искусства нередко использовались властью и срабатывали так мощно и длительно, как ни одна армия. Например, величественные картины живописца Французской революции Давида и “Севильский цирюльник” Бомарше, в значительной мере подготовившие умы к этой революции, знаменитая статуя Свободы в США и Эйфелева башня в Париже.  В 2020 году сгорел Собор Парижской Богоматери, что обессилило движение “желтых жилетов” во Франции. Рекламные ролики политических сил и отдельных политиков сами по себе могут быть произведениями искусства. К этому мы привыкли. Но вот чтобы так! Аккурат возле Офиса Президента да забавные яркие инсталляции….

Почему-то критики упускают из виду тот факт, что широко обсуждаемые фигуры у ОП созданы по мотивам украинского народного творчества. То есть, это наше с вами культурное наследие, культурный код, если хотите. Размещая их вокруг монументального здания, власть как бы говорит: “Я - это вы”. Как технология, инсталляция возле Офиса Президента была блестящим ходом. Во-первых, это, безусловно, разрыв шаблонов. Во-вторых, демонстрация единства с людьми народного президента. 

Да, здание на Банковой настолько массивно, что, хоть распахни все двери настежь и сними посты, все равно останется впечатление его фундаментальной недоступности. Но вот вам другой пример, другая история - Баку. А именно, культурный центр Гейдара Алиева, проект которого в 2007 году разработала гениальная Заха Хадид. Так вот, там на большой поляне аккуратного газона вокруг здания расставлены игрушечные трёхметровые цветные зайцы и улитки.

Фигуры из сказок под ОП вызывают смех и недоумение: «Офис Президента и детский сад!!!». А фигуры в Баку являются объектом всеобщего восхищения на протяжении многих лет.

Два этих примера, несмотря на разное восприятие в обществе, имеют одну и ту же технологию. Это всё о гуманизации, очеловечивании и десакрализации, о коммуникации власти с людьми.

После открытия Центра Гейдара Алиева люди неохотно шли туда на прогулку. Здание, являющееся символом современного Баку, отпугивало своей музейной сакральностью, современным тоталитаризмом. И, чтобы снять напряжение у прохожих и «притянуть» к центру людей, которые, как планировалось изначально, должны были приходить на лужайку отдохнуть, власти города приняли решение разместить вокруг центра забавных зайцев и улиток. И сработало! До сих пор все умиляются, гуляют и фотографируются.

Кстати у нас, в отличие от Баку, пошли ещё дальше. Фигуры, созданные по мотивам работ известной украинской художницы Марии Примаченко, имеют и определенное функциональное, инклюзивное назначение. К слову, Мария Приймаченко - самоучка, народный талант. Ее судьба в чем-то схожа с судьбой президента. Возможно, Зеленский или его технологи таким образом хотели дать старт открытости пространства власти. Президент неоднократно заявлял, насколько ему неуютно в здании на Банковой. Создать общее с людьми пространство оказалось задачей намного более сложной, чем отгородиться от них.  В то же время, нельзя же просто вывесить плакатик с надписью «Мы открыты для вас».

Парадоксально, что отрицание инсталляции под Офисом Президента, хозяин которого сам пришел к власти из масс-культуры и, естественно, может попытаться использовать искусство для коммуникации с народом, базируется именно на “принижении статуса президента”, “принижении власти”. А вот власти Гейдара Алиева зайцы не в ущерб.

На мой взгляд, успех такой технологии во многом обуславливается искренностью. Искренни ли были технологи Зеленского? Безусловно, да. Как и технологи Алиева. Системный сбой произошел в выборе символов для коммуникации. Наше культурное наследие - своего рода система символов и знаков, которыми власть может апеллировать не только к коллективному сознательному, но и к коллективному бессознательному. Все-таки гений Приймаченко был понят не всеми, не говоря уже о тех, кто ориентируется на масс-культуру. А вот розовые зайцы в стиле примитивизма пришлись по вкусу доминирующему большинству. Не так далек во времени пример с синей рукой вместо памятника Ленину на киевской Бессарабке. Символ был малопонятен и вошел в историю разве что количеством мемов и фотожаб. Возможно, установка розовых зайцев на Банковой была бы смелым шагом. Но вот лужайка, открытая для свободного доступа, уж точно никому не помешала. Возвращаясь к Алиеву, там персонажи точно соответствовали контексту, среде. А именно, лужайке. Вокруг же Офиса Президента не трава, а камень и официальные сосны. Какие фигуры надо “поселить” там, чтобы люди восприняли месседж власти к открытости? Как думаете вы?

Я думаю, такая фигура там уже есть )) Осталось только выстроить коммуникацию. Чтобы пространство перед зданием власти воспринимали не как площадку для протестных митингов, а как обычную для всех людей среду. Место, куда можно прийти просто для того, чтобы полюбоваться центром Киева, отдохнуть или подзарядиться позитивными эмоциями.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

ЭДУАРД МКРТЧАН

Индустриальные парки. Разблокировать рестарт

АНДРЕЙ МАЛЕВАНЫЙ

Как Евросоюз борется с мусором

ВЛАДИСЛАВ БЛИДЧЕНКО

Финансовые мошенники против финансовых компаний

ИВАН НИЯКИЙ

Преобразование АМПУ в акционерное общество позволит увеличить поступления в бюджет

ВАЛЕРИЙ ТУРОВСКИЙ

Страхование в спорте в мире и в Украине. Прогулки по интернету

ЮРИЙ НАЗАРОВ

Как и когда создавалась украинская Мета

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА

После Меркель: чего ожидать Украине от новой коалиции в Германии

ВЛАДИСЛАВ БЛИДЧЕНКО

Настоящие владельцы компаний пока могут сохранить инкогнито

ЕЛЕНА ХОТЕНКО

Бизнес ждет партнерских отношений с властью в вопросах установления новых правил

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

Еще можно остановить катастрофические климатические изменения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА