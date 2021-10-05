Образовательный апдейт  в КСО проектах Arricano

Анна Чуботина, СЕО Arricano



Скорость изменений в современном мире настолько стремительная, что поспевать за ней сложно как в бизнесе, так и в других социально-значимых сферах. Особенно в образовании, где речь идет не столько об интеллектуальных возможностях и наработках, а скорее о потребности и умении адаптироваться к новым реалиям, чтобы уверенно, грамотно и с пользой реализовать свой потенциал, максимально воспользоваться новыми технологиями как в онлайн-обучении, так и в управлении мотивацией и вниманием учащихся.

Все мы понимаем важность школьного образования, дающего базис или импульс в жизни, в приобретении навыков обучаться, знаний, часто в выборе профессии. В этот период школьники проходят важнейший этап становления себя как личности. И на этом пути вместе с семьей ключевую мировоззренческую установку дают педагоги.

Локдаун и вынужденный переход обучения в онлайн-формат столкнулся со многими сложностями, главная из которых – это потребность в новой модели взаимодействия между учителями и школьниками посредством гаджетов и экранов. Традиционные школьные наработки взаимодействия в классе оказались не всегда эффективными в дистанционном формате.

Осмысливая этот вопрос, в Arricano мы пришли к выводу, что если усилить две составляющие онлайн обучения, можно существенно повысить эффективность всего цикла образовательного процесса в школе. И первая, и вторая составляющие касаются педагогов, а именно их компьютерных навыков и самомотивации преодолевать трудности, учиться новому, чтобы эту компетенцию любознательности и адаптивности к переменам передавать детям.

Поэтому в рамках корпоративной ESG политики социальных проектов мы разработали Teachers’ Self Upgrade – программу повышения квалификации учителей, которая соответствует новым вызовам в образовательной сфере. Поскольку два наших торговых центра находятся в Деснянском районе Киева, плацдармом для реализации нашей идеи стал ТРК "Проспект".

Наша команда, которая занималась реализацией Teachers’ Self Upgrade, совместно с Деснянской РДА провела исследования среди учителей данного района и выяснила, какая тематика курсов для них актуальна, какие могут появиться дополненные вопросы и предложения. Стоит отметить, что мы умеем проводить запоминающиеся BTL-ивенты и переговоры, вести коммуникации со всеми стейкхолдерами бренда торгового центра, создавать яркий и мотивирующий креатив. Но для разработки обучающей программы для учителей понадобилась внешняя экспертиза. Мы обратились к профильной общественной организации "Освіторія", совместно с которой и был предложен перечень спикеров и тематика лекций. Это и эффективное оценивание знаний учеников при дистанционном формате, и новая роль учителя для поколения Z и Альфа, у которых новое понимание авторитетов, и цифровые технологии&лайфхаки, и множественный интеллект школьников о том, как они воспринимают реальность. Особо хочу отметить дискуссию Meet&Talk, во время которой педагоги озвучили потребность в формировании бренда учителя как профессии и интерпретации элиты украинского общества. Лично я полностью согласна с тем, что учителя – это действительно элита нашей страны. Ведь все пять характеристик элиты присущи педагогическому сообществу, а это ответственность, лидерство, устойчивая общественность, управляющая сознанием тысячу школьников, имеющая общие интересы.

Встречу с учителями мы провели в стиле бизнес-конференции. Это придало проекту и его участникам дополнительной ценности, мотивации и статуса. По откликам мы поняли, что педагоги почувствовали, что их труд, усилия, работа и творческие решения важны. Педагоги не остались один на один с новыми вызовами онлайна. Общество, бизнес, органы местной власти готовы их поддержать. Около 150 столичных учителей получили заряд к самомотивации и приобрели новые навыки для эффектного проведения занятий в онлайне.

Хочу поблагодарить всех наших партнеров, которые присоединились к проекту Teachers’ Self Upgrade в ТРК "Проспект", чтобы провести уникальный социально-просветительский проект, не имеющий аналогов на рынке ритейла и девелопмента. Это Multiplex, который выделил зал для проведения бизнес-конференции, а также FMCG, fashion, NGO и медиа-бренды: Деснянская районная администрация, "Освіторія", EBA, "Вікенд у Києві", "Тиждень", Телеканал "Київ", Ad.A.Agency, VOVK, COLIN'S, MAY Ukraine.

Для Arricano образовательные проекты всегда были приоритетным направлением в социальной составляющей. В нашем корпоративном портфолио есть проекты по сотрудничеству со студентами, школьниками, а теперь еще и с учителями. Для сотрудников компании мы также регулярно проводим обучение – как на базе платформы Европейской бизнес ассоциации, так и привлекаем корпоративных тренеров. Сотрудники самостоятельно разрабатывают и презентуют коллегам свои профессиональные наработки.

Мы верим в силу, эффективное воздействие и необходимость образования и самообразования, мотивации и самомотивации, важность развития новых навыков и компетенций. А социально-просветительский проект Teachers’ Self Upgrade еще раз доказал, что современный профессиональный торговый центр – это гибкое чувствительное социальное пространство для людей, где можно получать и потребительский опыт, и реализовывать социально-важные взаимодействия с коммюнити ТРЦ, наполняя и развивая отдельные аспекты общественной жизни. В данном случае – образование, адаптивность и новые педагогические лайфхаки, без которых невозможно представить современное образование.