Почему важны муниципальные программы по поддержке жертв домашнего насилия

Катерина Власюк, семейный адвокат

Недавно Киевсовет утвердил программу противодействия домашнему насилию до 2024 года. По мнению инициаторов документа, это позволит поддержать и защитить тех, кто страдает от физического, психологического и сексуального насилия.

Программа, в частности, предусматривает создание мобильных бригад социально-психологической помощи, которые будут работать совместно с полицией и предоставлять пострадавшим комплексную социально-психологическую помощь. Также планируется создать еще один приют для пострадавших, дневной Центр поддержки на левом берегу, где будут работать психологи, юристы, социальные работники, оказывать поддержку жертвам и реальные рекомендации, как действовать в конкретной ситуации. Параллельно будут создаваться программы психологической реабилитации и социальной адаптации к полноценной социальной жизни. Например, учебные курсы, которые позволят пройти переквалификацию и научить новой профессии, чтобы получить материальную независимость.

Проблема действительно очень актуальна. Только в новогодние праздники 2021 года было зафиксировано более 700 обращений по домашнему насилию. А с начала 2020 года, по данным офиса Генпрокурора, было зарегистрировано 2,7 тысячи правонарушений.

Проблема не только в беспрецедентном количестве случаев такого насилия, но и в отношении к этому общества. Например, по данным ООН, 29% украинцев уверены, что женщина сама провоцирует насилие, когда, например, ярко одевается и таким образом «подает» определенные сигналы потенциальным злоумышленникам. Кроме того, большинство убеждено, что жертвами насилия могут стать только женщины и дети - как наиболее уязвимые категории, финансово зависимы от домашнего тирана. Это соответствует действительности, однако в последнее время фиксируется все больше обращений и от мужчин, которые страдают от разного рода насилия.

Более того, многие даже не осознают, что каждый день подвергаются психологическим атакам. Такие люди боятся обращаться в правоохранительные органы, не хотят огласки, опасаются осуждения общества. Ведь это наше «сама виновата» - глубоко сидит в подсознании и сдерживает женщину обращаться за помощью.

Конечно, процесс медленно, но идет: в Украине уже 4 года действует Закон «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», а недавно Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об усилении ответственности за это преступление. Согласно закону, выписываются административные протоколы, открываются уголовные дела, выносятся ограничительные предписания. И обидчики после этих мероприятий преимущественно перестают распускать руки или осуществлять моральный прессинг.

Но нехватает психологической поддержки жертвам и разъяснительной работы. Люди, которые страдают от домашнего террора, не понимают механизма обращения в правоохранительные органы. А судебная система не быстро реагирует на такие обращения. Поэтому чем больше программ, введенных на уровне местной власти, тем быстрее мы можем преодолеть это негативное явление.

В настоящее время киевляне могут обратиться по телефону горячей линии 1500, где можно получить юридическую, психологическую поддержку и получить ответ на вопрос, что делать, если стал жертвой насилия. Не последнюю роль играют и средства массовой информации, освещающие дела на эту тему.

Я убеждена, что такие программы нужны в каждом городе. Они помогут власти на местах обратить внимание на эту проблему и больше работать с ней. А жертвам домашнего насилия такая поддержка и помощь придаст силы и веры в себя.