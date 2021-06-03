Больше порядка. Закон об админпроцедуре - следующий шаг децентрализации

Лариса Билозир, народный депутат Украины, Председатель подкомитета по вопросам административных услуг и административных процедур Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства

В ближайшие дни в зал Верховной Рады Украины на рассмотрение народных депутатов для голосования во втором чтении будет вынесен законопроект «Об административной процедуре» (рег. номер законопроекта 3475). Предполагается, что он станет новой основой развития административного законодательства нашего государства.

Закон об админпроцедуре впервые в украинской истории обращает внимание на отношения между гражданами и государством и балансирует их на основе европейских стандартов. Он вводит единые стандарты взаимодействия органов власти с частными лицами (гражданами и бизнесом) на территории всех 1470 громад. Установление одинаковых прозрачных правил для всех громад особенно важно для четкого распределения полномочий на всех уровнях и во избежание административного хаоса. Независимо от того, в какой громаде живут люди, у них будут одинаковые права при взаимодействии с местными властями или государством.

Больше полномочий, но единые правила

Государство делегирует все больше полномочий органам местного самоуправления. Децентрализация, в частности укрупнение территориальных громад и районов, считается одной из самых успешных реформ современной Украины. Такого результата удалось достичь благодаря последовательной и согласованной работе правительства и парламента.

На условных весах объем функций и полномочий на местах начинает преобладать над историческим доминированием органов исполнительной власти. Но у многих людей есть опасения, что местные органы, получая все больше власти, могут превратиться в своеобразные "княжества". И в этом контексте роль закона об административной процедуре трудно переоценить.

Закон об админпроцедуре касается институтов, выполняющих функции публичной администрации, а это и органы исполнительной власти, и органы местного самоуправления. По закону на всей территории страны, во всех 1470 громадах, должны быть одинаковые стандарты взаимодействия органов власти с гражданами и бизнесом.

Например, долгое время не был урегулирован порядок присвоения почтовых адресов. Каждый местный совет решал этот вопрос по своему усмотрению, что влияло на граждан и бизнес. Или, к примеру, город Львов, где на въезд в центральную часть города, которая охраняется законодательством об охране культурного наследия и включена в список ЮНЕСКО, необходимо разрешение. В этой части города местными властями установлены ограничения на въезд, но при определенных условиях выдается пропуск. Порядок выдачи этого пропуска не урегулирован ни одним законом. В конце концов, у органов местного самоуправления может возникать потребность в локальном регулировании вопросов местного значения.

Теперь, когда местная власть устанавливает местные правила, они должны основываться на требованиях закона об админпроцедуре по всем стандартам: правом быть выслушанным в случае вероятности принятия негативного решения, обязанностью обосновывать решения с указанием порядка его обжалования и тому подобное.

Немецкое качество

В Украине концепция закона об административной процедуре базируется на немецкой доктрине. Более двадцати лет назад Германия одной из первых предложила Украине помощь в этом направлении - предоставила экспертов, которые делились опытом и тесно сотрудничали с Министерством юстиции и другими ответственными учреждениями.

Вряд ли какая-то другая страна может конкурировать здесь с Германией. В Европе преобладает именно немецкая доктрина регулирования административной процедуры, которую «скопировали» и страны постсоветского пространства, в том числе балтийские.

Закон предусматривает те же меры, которые уже работают в странах Европы и облегчают жизнь граждан и бизнеса. Прежде всего, это принцип официальности, по которому орган власти должен собирать информацию (доказательства), необходимую для принятия решения, а не перекладывать эту задачу на гражданина. Также, например, можно обеспечить выполнение административного решения за счет обязанного лица с последующим возмещением расходов или стимулировать надлежащее выполнение принятых решений. Но при этом орган обязан всегда предупреждать лицо, в отношении которого могут быть применены определенные меры воздействия, и предоставлять возможность добровольного исполнения. Этих полномочий давно не хватает органам местного самоуправления.

Новеллы закона – польза громаде

Закон об админпроцедуре дает органам местного самоуправления совершенно новые инструменты. В частности, речь идет об изменениях в административном обжаловании, то есть обжаловании решений не в судебном порядке, а именно в административном. Закон позволяет создавать комиссии по рассмотрению жалоб при органах, принимающих решения, даже при отсутствии вышестоящего органа. Это особенно важно для органов местного самоуправления, где нет иерархии местных советов. Итак, ранее спорный вопрос мог решаться только в суде. Но это долго и дорого. Новый способ - значительно быстрее. Он предоставляет новые возможности и органам местного самоуправления, и гражданам, и помогает достичь результата без суда. Конечно, возможность судебного обжалования также всегда остается.

И еще один новый раздел, которого в законодательстве никогда не было, - это принудительное исполнение решений органов местного самоуправления. В частности, это может касаться решений, связанных с благоустройством, МАФами, самостроями и тому подобным. Сегодня у органов местного самоуправления просто не хватает рычагов влияния для обеспечения выполнения своих решений.

Каждая новелла закона об административной процедуре - это важный шаг навстречу каждому жителю громады и упрощению взаимодействия с органами местного самоуправления. Главная идея этого закона - не принимать решения без участия тех, кого эти решения касаются прямо или косвенно. И особенно, если эти решения негативные. Для органов власти важно обеспечить двустороннюю коммуникацию с гражданами и бизнесом - право быть выслушанным, возможность представить свою позицию, ознакомиться с материалами дела, определить эффективную процедуру обжалования. Но отметим, что это не дает возможности «блокировать» решение, так как окончательное урегулирование остается в полномочиях органа власти.

Единые правила взаимодействия государства с его главными клиентами - гражданами и бизнесом, позволят уменьшить напряжение в обществе, громаде и повысить доверие к власти. А решения публичной администрации будут заранее обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами, даже если они касаются большого количества человек. То есть и у органов местного самоуправления появляется возможность принимать максимально сбалансированные решения.

С 2014 года эксперты SIGMA (совместной инициативы Организации экономического сотрудничества и развития и ЕС) положительно оценивают разработанные правительством при поддержке украинских и международных экспертов законопроекты об админпроцедуре. Но только сейчас законопроект получил реальный шанс на успех в парламенте. Надеюсь, что мы сможем разорвать этот Гордиев узел и сделать шаг навстречу сервисному государству, в котором царит закон, порядок и уважение к человеку.