Бизнесу выгодна Украина без коррупции. Бизнесу SCM - прежде всего

Наталья Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего недавнего визита в Киев назвал коррупцию главным врагом украинской экономики. В его выступлении коррупция как главный внутренний экономический враг была названа не менее дюжины раз. Гораздо чаще, чем что-либо еще.

Мы (SCM) подтверждаем. Именно коррупция - главный экономический враг Украины,

чёрная дыра, пожиратель будущей стоимости и экономики в целом, и ее ключевых активов. Именно коррупция разъедает все государственные институты, людей, справедливость, само государство. Согласно независимым расчетам Украина ежегодно теряет от 500 до 950 млрд грн из-за коррупции.

Именно коррупция, несовершенная судебная система и неэффективность чиновников – три главных врага любого «белого» бизнеса в Украине. И национального, и международного.

Как результат – в 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил $868 млн. Рекордный за последние 20 лет.

Национальные и международные инвесторы не защищены от атак. И со стороны нечистых на руку конкурентов, и со стороны коррупционеров, и даже со стороны государства, бесконечно меняющего правила игры. От атак не защищает ни масштаб бизнеса, ни инвестиционный стаж, ни прописка инвестора. Это делает ведение бизнеса в Украине крайней рискованным.

Мы (SCM) инвестируем в Украину 20 лет. Все эти годы мы работаем над эффективностью наших украинских инвестиций, создаём прозрачные процессы согласно лучшим мировым практикам. 20 лет мы улучшаем корпоративное управление, делаем все возможное для интеграции Украинской экономики в мировую. Мы руководствуемся едиными принципами, базовый из которых - мы ведём бизнес так, чтобы от этого выигрывали и украинцы, и Украина. И от этого принципа мы не отступаем сейчас, не отступим и в будущем. Это наш вклад в становление независимой Украины.

SCM на сегодня - один из крупнейших инвесторов в экономику Украины. Доля бизнесов SCM в ВВП Украины составляла в 2014 году 3.9 %, наш вклад в налоги страны - 5%, инвестирование в основные фонды (CAPEX) превышает 10%. По нашим внутренним оценкам и в 2021 году эти цифры актуальны.

Что это означает? Мы платим больше налогов, чем другие. И инвестируем в разы больше, чем другие. Развиваем страну и ее экономику не словами, а поступками. Только по результатам 2019 года мы направили на уплату налогов в бюджет Украины порядка 60 млрд грн. В CAPEX в Украине – 42 млрд грн. В социальные проекты - 10 млрд грн. Это без учета Благотворительных программ Фонда Рината Ахметова. Цифры 2020 года мы ещё уточняем, но даже в период COVID мы делали все возможное, чтобы работать эффективно, сохранить работу и достойную официальную зарплату для почти 200 тысяч наших сотрудников по всей стране. Без специальных условий, без поддержки со стороны государства.

Это даёт нам все основания считать себя одним из крупнейших важнейших элементов украинской экономики. Который живет и работает по законам Страны и в ее интересах, который платит легальные зарплаты, перечисляет государству все установлены законом налоги – полностью и в срок.

И одновременно даёт нам право ожидать от власти мер, способствующих экономическому развитию. Настаивать на антикоррупционных реформах, способных кардинально улучшить инвестиционный климат в стране.

Коррупция – это не только препятствие экономического развития, но и скрытый коррупционный налог, уплачивать который бизнес не должен. Ведь любое повышение налогов без устранения коррупции в государственных органах становится своего рода данью, которая оседает в карманах чиновников.

Вот наше видение приоритетов в системной, настоящей борьбе с коррупцией, на которой мы настаиваем.

Верховенство права и честный суд. Украинскому суду не доверяет общество, ему не доверяет и бизнес. Крупнейшие украинские предприниматели склонны искать правду в Высоком суде правосудия в Лондоне или других европейских юрисдикциях, но только не в Украине. Верховенство права является важным маркером для глобальных инвестиционных потоков. Без работающих судов, которые обеспечат справедливую защиту любому бизнесу, коррупция в Украине не будет побеждена. Эффективная борьба с коррупцией в органах государственной власти. Согласно обнародованной информации, только коррупционные схемы, осуществляемые должностными лицами налоговой и таможенной службы, лишают бюджет доходов в 120 млрд грн. в год. Мы платим полностью все налоги и настаиваем, чтобы заработанные нами для страны средства расходовались на благо общества (на образование, здравоохранение, безопасность), а не становились наживой коррумпированных чиновников и депутатов. Предсказуемая налоговая политика и регуляторная среда. Украинские чиновники и депутаты склонны менять правила ведения бизнеса и налоги так часто, как посчитают нужным. Это ручное управление налогами, и для любого инвестора это плохо. Особенно плохо в условиях неработающих судов и других институтов. Но ещё хуже при наличии огромного теневого сектора экономики. Сейчас отдельные политики и чиновники заражены идеей бесконечно повышать налоги для тех, кто их уже честно платит и не замечать тех, кто находится в экономической тени. Но даже зафиксированные в законах обязательства государства не гарантируют инвесторам их соблюдения. Пример – много лет Украина призывала вкладывать средства в возобновляемую энергетику, обещая инвесторам специальный «зеленый тариф». Но когда руководящие должности в энергетике получили противники чистой энергии, инвесторам просто перестали платить за выработанную электроэнергию. Не помогли даже призывы послов ряда стран-ведущих партнеров Украины. Взвешенная макроэкономическая политика. Государство должно обеспечить низкую инфляцию, контроль над государственным долгом и независимость Национального банка. Монетарная стабильность является необходимой базой для реализации долгосрочных экономических проектов. Необходимо государственное стимулирование украинского экспорта – кредитно-гарантийное учреждение. Решительная реформа корпоративного управления госпредприятиями. Государственная собственность всегда была и остаётся (за редким исключением) рассадником коррупционных схем. Многочисленные руководители заботились не о производственных и финансовых показателях, а о личной выгоде. В качестве примера можно привести ситуация в угледобывающей отрасли. За годы украинской Независимости государственные шахты получили около 12 млрд дол дотаций. Но они не стали работать лучше – производство постоянно снижалось. Зато сказочно богатели угольные функционеры. Частные шахты ДТЭК никаких дотаций не получали, для их модернизации привлекались банковские кредиты. Но именно они смогли увеличить добычу и стать основой энергетической безопасности страны. Поэтому власть должна использовать лучшие практики корпоративного управления в государственном секторе экономики и продолжать прозрачную конкурентную приватизацию. Это позволит привлечь в Украину новых инвесторов.

Безусловные гарантии свободы слова и средств массовой информации. Любая авторитарная и коррупционная государственная система всегда стремится к контролю за СМИ, опасаясь того, что темные дела могут стать общеизвестными. Цивилизованная и демократическая власть должна обеспечить право на правду. Бизнес должен помогать гражданскому обществу и демократичным медиа, которые работают в интересах Украины, при этом не вмешиваясь в редакционную политику. Джиджитализации государственных услуг. В том числе - налоговых и таможенных. Да, это важный инструмент борьбы с коррупцией. Но мы верим, что цифровые трансформации обладают в разы большим потенциалом в создании прозрачных и понятных отношений между государством и бизнесом, с минимальным влиянием чиновников на всех этапах. Демонополизации экономики через интеграцию в европейские рынки и стимулирование конкуренции. Рыночная конкуренция прежде всего на рынке энергетики. Синхронизация украинской и европейской энергосистем позволит преодолеть исторически сложившуюся сверхконцентрацию на энергетическом рынке. Государство должно приложить максимум усилий, чтобы в каждом из рыночных сегментов появились новые сильные и конкурентоспособные участники. Именно это - главный путь к демонополизации, к повышению качества услуг и товаров, к росту инвестиций. Понятные и прозрачные правила для всех. Экономике нужен минимум ручного управления. Потому что ручное управление убивает инвестиционный климат. Главным регулятором должен стать не коррумпированный чиновник, а конкурентный рынок. Государство навсегда должно покончить с практикой выборочных подходов. Для обсуждения правил игры и защиты своих интересов у бизнеса должны быть прозрачные законные механизмы – от сильных бизнес-ассоциаций до цивилизованного закона о лоббизме. Инвестиций в образование. Знания – главный ресурс новой экономики. Мы верим, что без хорошего школьного, высшего и профессионального образования экономического роста в Украине не будет. Но образование без борьбы с коррупцией ведёт к оттоку из страны самых умных и конкурентных специалистов.

Политические популисты могут называть частный бизнес оппонентами реформ, но это совершенно не так. Так могут говорить только те, кто в попытке сохранения собственной коррупционной ренты пытается увести общество по ложному пути.

За последние пять лет количество компаний, связанных с госчиновниками выросло на 3 тысячи – с 16117 до 19118. Мы как крупный бизнес имеем право настаивать на прозрачности власти и политиков. Мы не занимаемся политикой и считаем, что представители власти не должны заниматься бизнесом. Только так можно разорвать порочный круг, сформированный олигархами, которые сколачивают состояние благодаря политической коррупции во власти. Разделение бизнеса и власти – единственный действенный рецепт деолигархизации.

Политики должны иметь общую цель с бизнесом – успешную Украину. Честному бизнесу выгодна Украина без коррупции. SCM – прежде всего. Чем меньше в Украине коррупции, чем сильнее институты – тем больше украинская экономика, тем выше капитализация украинских компаний, тем реальнее светлое будущее украинской экономики, тем сильнее будет Украина.