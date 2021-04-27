Почему все больше украинских компаний инвестируют в солнечные электростанции для собственного потребления

Лия Сорока, руководитель Программы IFC по развитию финансирования проектов в сфере противодействия изменению климата и сельского хозяйства в странах Европы и Центральной Азии

В течение последних лет наблюдается постепенный рост стоимости электроэнергии для украинских предприятий. Ключевой причиной пересмотра ценовой политики являются значительные затраты на ремонт и модернизацию изношенных сетей и устаревшего оборудования традиционных электростанций. В данных условиях компании стремятся использовать более эффективные альтернативные источники энергии. Все чаще такой альтернативой становится солнечная энергия.

Почему СЭС

По данным Международного энергетического агентства (МЭА) к концу этого года солнечная энергия может стать в мире вторым крупнейшим возобновляемым источником энергии (ВИЭ) после гидроэнергетики. А в Европе, как ожидается, уже к 2025 году СЭС могут стать крупнейшим энергоисточником. Стремительное развитие солнечной энергетики объясняется прежде всего устойчивым снижением затрат на производство энергии от СЭС. За последние 10 лет цена на солнечные панели в мире снизилась в несколько раз, при этом их эффективность за этот же период выросла почти вдвое. Благодаря такому прорыву в развитии технологий, производство электричества от СЭС становится коммерчески привлекательным для бизнеса.

Не для продажи, а для собственного потребления

Наиболее распространенными подходами в реализации проектов СЭС для бизнеса являются: 1) производство электроэнергии и продажа ее в сеть по специальному «зеленому» тарифу, 2) производство энергии для собственного потребления, и 3) работа в комбинированном режиме. Что касается установки СЭС для работы по «зеленому» тарифу, то из-за его существенного снижения для СЭС и возникшей ситуации с задержкой платежей со стороны государства за произведенную энергию, такие проекты становятся менее привлекательными для инвестиций. В отличии от работы по «зеленому» тарифу, в случае установки СЭС для собственного потребления предприятие имеет возможность замещать часть электроэнергии получаемой из сети электроэнергией от СЭС. Как отдельный вариант также можно рассматривать автономный режим работы СЭС, который может быть актуальным в ситуации, где нет доступа к электрическим сетям – например, для орошения полей.

По оценкам IFC, в Украине есть огромный потенциал для развития сегмента солнечной энергетики для собственного потребления. Так, эксперты прогнозируют, что до 2030 года потенциал установки в Украине СЭС для собственного потребления предприятий составит от 2 до 3 ГВт, а необходимый объем инвестиций для реализации этих проектов на данный период оценивается от 1.5 до 2 млрд долларов США.

Умеренные затраты и отличная экономика

Важное преимущество СЭС для собственного потребления по сравнению с традиционными и другими возобновляемыми источниками энергии – это сравнительно небольшие капитальные и операционные затраты. Доступная стоимость оборудования, простая и надежная технология, а также отсутствие затрат на подключение к сети делают установку СЭС доступной для среднего или даже малого предприятия. На сегодня в Украине капитальные затраты на установку СЭС для собственного потребления находятся в диапазоне от 550 до 750 долларов США на 1 кВт установленной мощности инверторов. При этом важно понимать, что тренд на снижение стоимости оборудования для СЭС продолжится, и в ближайшие несколько лет указанный показатель может быть существенно ниже.

Минимизировать капитальные затраты помогает и простота установки оборудования. В большинстве случаев СЭС не требуют выделения специального дополнительного места — они размещаются на крышах производственных зданий или пустующих участках земли на территории предприятия. Еще один фактор снижения затратной части – не требуется подключение к сети и получение целого ряда разрешительных документов. В итоге быстрая установка и простота оформления позволяют запустить солнечную электростанцию всего за несколько месяцев.

Что касается операционных затрат, то для СЭС они минимальны по сравнению с другими видами возобновляемой энергии. Оборудование СЭС имеет высокую надежность и долговечность (срок эксплуатации солнечных панелей – 25 лет и более, инверторов – до 10 лет) и потому требует минимального обслуживания. Например, обслуживание крышной СЭС мощностью 100 кВт может обеспечить штатный электрик предприятия после соответствующего обучения.

В итоге невысокие капитальные и операционные затраты позволяют достичь привлекательных экономических показателей проектов СЭС для собственного потребления. Рассмотрим, что это значит для конкретного предприятия. Представим, что на предприятии имеется здание или несколько зданий со свободной площадью крыши 600 м2. Компания решает установить на крыше солнечную электростанцию мощностью 100 кВт (по установленной мощности инвертора). При использовании высококачественного оборудования стоимость такого проекта составит около 65 тыс. долларов США. При этом годовая экономия энергозатрат за счет собственной генерации электроэнергии составит около 15 тыс. долларов США в год, что позволит предприятию полностью окупить инвестиции в СЭС за 4.5 года. В последующие годы предприятие сможет вырабатывать электроэнергию практически по нулевой стоимости, поскольку операционные затраты СЭС для собственного потребления очень низкие. Кроме того, используя чистую солнечную энергию, предприятие существенно улучшает экологическую ситуацию. Даже СЭС такой небольшой мощности позволит снизить выбросы парниковых газов в объеме более 80 тонн в год, что, согласно методологии IFC, эквивалентно годовым выбросам парниковых газов от 10-ти дизельных автомобилей с пробегом 45 тыс. км в год каждый.

Несмотря на то, что проекты СЭС не требуют значительных капитальных затрат, зачастую у небольшой компании может не быть необходимых средств для реализации такого проекта. В этом случае имеет смысл рассмотреть возможность привлечения банковского финансирования. В последнее время уже несколько крупных украинских банков начали предлагать программы кредитования СЭС для собственного потребления, в том числе в рамках госпрограммы поддержки малого и среднего бизнеса «5-7-9%». При существующих условиях срок окупаемости проекта по установке СЭС с использованием банковского кредита может составить около 5 лет в зависимости от региона и специфики проекта. При этом обслуживание кредита может быть полностью покрыто за счет получаемой предприятием экономии энергозатрат.

Каким бизнесам подойдет

Установка СЭС для собственного потребления целесообразна прежде всего для предприятий, где есть стабильное потребление электроэнергии в дневное время, режим функционирования предприятия предусматривает работу в будни и выходные дни, а также имеется свободная площадь для размещения солнечных панелей. При этом наибольший экономический эффект от собственной СЭС получат компании, для которых тариф на электроэнергию превышает 3 грн/кВт*ч.

Если подытожить

Таким образом, солнечные электростанции для собственного потребления могут быть востребованы в самых разных сегментах малого, среднего и крупного бизнеса – на предприятиях пищевой промышленности, розничной торговли, складах и логистических центрах, офисных центрах, сельскохозяйственных предприятиях, отелях и базах отдыха. Так, по оценкам IFC, только в секторе розничной торговли потенциал установки СЭС для собственного потребления на ближайшие десять лет оценивается на уровне 1-1.5 ГВт установленной мощности, что потребует инвестиции в размере от 700 млн. до 1 млрд долларов США.

Многие украинские компании уже реализуют этот потенциал и получают значимые конкурентные преимущества от недорогой чистой энергии солнца. При этом в целом развитие сегмента коммерческих СЭС в Украине еще находится на начальном этапе. Однако, учитывая продолжающийся тренд на снижение стоимости установки СЭС, в этом сегменте уже в ближайшие годы можно ожидать существенный рост.