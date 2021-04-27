Цена здоровья: как застраховаться от онкологии. Как это работает в мире и в Украине

Стас Островский, директор по развитию бизнеса в Украине и странах СНГ компании "Маданес"

Ситуация с коронавирусом дала толчок к росту рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) в Украине. Однако низкая страховая культура приводит к тому, что люди боятся, не знают или не понимают необходимость даже самого базового (ДМС), не говоря уже об онкостраховании. По данным исследования, проведенного компанией Маданес в январе 2021 года, более 60% украинцев выразили готовность застраховать себя и всю семью от рака при наличии такой возможности. При этом 63% опрошенных не знает, что онко и другие критические заболевания являются исключениями из стандартных страховых пакетов ДМС.

Международный опыт показывает, что локомотивом для развития рынка медицинского страхования критических заболеваний является обязательное медицинское страхование (ОМС), внедрение которого в разы повышает сознательность и осведомленность населения в этих вопросах.

Если говорить языком цифр, то глобальный рынок страхования от критических заболеваний уже к 2025 году покажет среднегодовой темп роста в более чем 15%, достигнув показателя в почти 68 млн. долларов США по сравнению с 25 млн. в 2018м году. И что немаловажно, на онкологический сегмент в этом объеме приходится доля в более чем 57%.

И Украина не останется в стороне от подобных тенденций, если в скором времени в стране будет внедрено обязательное медицинское страхование (ОМС).

Как это работает за рубежом?

В странах, где давно есть ОМС, к примеру Израиль и Великобритания, культура страхования от критических заболеваний находится на очень высоком уровне. Государство каждый год выделяет большую часть бюджета на доступную медицину для граждан. По данным ВОЗ, в Израиле в 2017 году цифра составляла 7,4% ВВП, в Германии – 11,2%, а в США – аж 17,1%. Со временем эти граждане стареют, начинают больше болеть, суммы на лечения увеличиваются, и в результате выделенного бюджета становится недостаточно. А люди привыкают к определенному уровню и, выбирая качество, решаются на частную медицину.

Стоимость страховки от онкологических заболеваний в Великобритании, к примеру, стартует от 2 до 3,5 фунтов стерлингов в месяц (80-135 грн) из расчета на 18-летнего некурящего застрахованного (с возрастом цены повышаются). Данная стоимость вполне соизмерима с украинскими реалиями. Однако при учете возрастных коэффициентов, уже имеющихся заболеваний и вредных привычек, стоимость страховки стремительно растет и может составлять до 100 фунтов стерлингов в месяц (около 3800 грн). И англичане готовы за нее платить.

Более сложный пример – США. Там нет системы обязательного медицинского страхования. Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. При этом стоимость медицинских услуг в Америке – очень высокая, в частности, из-за огромного количества судов против специалистов из-за врачебных ошибок. На стоимость медицинских услуг влияет также дорогостоящее страхование медицинской ответственности. Как следствие – частная медицина слишком дорогая, государственная – не готова помогать при отсутствии страховки. То есть, у американцев просто не остается выбора. Если у человека нет страхового полиса, у него, в принципе, нет доступа к полноценному лечению.

В дальневосточных странах, таких как Китай, стремительный прогресс в медицине никак не повлиял на поддержку со стороны государства. Там существует государственное медицинское страхование, но доступно оно далеко не всем. Высокая стоимость медицины и отсутствие у большинства населения достаточного количества средств для качественного лечения повышает востребованность медицинского страхования.

При этом страхование там – неотъемлемая часть обыденной жизни людей. Вне зависимости от формата, у населения вышеперечисленных стран есть понимание рынка и его специфики, а это напрямую влияет на осознание важности life-страхования и включения в него таких опций как "онко", "кардио" и "нейро".

Какие прогнозы?

Количество раковых больных с каждым годом увеличивается, во многом благодаря тому, что этот недуг стали выявлять на очень ранних стадиях. И тут важным является показатель "пятилетней выживаемости", который за последние годы значительно вырос именно по этой причине.

Немаловажно и то, что заболеваемость раком не всегда коррелируется с общим уровнем смертности в конкретных странах. В некоторых регионах имеется больше ресурсов для лечения больных раком и улучшения их шансов на выживание. Например, Европа и Северная Америка имеют более низкую смертность от рака по сравнению с общим числом заболевших, в то время как Азия и Африка имеет большее число случаев летального исхода. Украина, как мы понимаем, пока не лидер в борьбе с онкологией.

Одним из факторов, влияющих на выживаемость, является практика регулярных осмотров, так называемых чекапов, которые также распространены в странах с развитым ОМС или ДМС. Для Украины это пока нетипично. Хоть мы уже приучили часть населения к регулярным осмотрам у гинекологов и маммологов, рассчитывать на массовость, к сожалению, не приходится. Не говоря уже о других видах проверок и диагностик.

Что дает страхование от онко?

С диагнозом "онкология" ежегодно сталкивается более 19 млн людей во всем мире, и около 160 000 из них – украинцы.

Лечение критических заболеваний сегодня может варьироваться от 100 000 грн до нескольких миллионов. К тому же заболевшему непросто самостоятельно найти специалиста в конкретной области, несмотря на наличие клиник и врачей. При наличии соответствующего страхового полиса, решение вопросов о поиске клиники и оплате лечения ложится не на плечи пациента, а полностью на страховую компанию.

В отличие от ДМС, пакеты страхования от рака не возмещают лечение, а полностью его организовывают и оплачивают, в зависимости от покрываемого бюджета. Специалисты страховой компании сопровождают пациента в больнице, объясняют ему каждый шаг, помогают принимать решения, даже в случае лечения за границей.

Украина постепенно приближается к цивилизованному рынку медицинского страхования в этой сфере, но пока это происходит медленно. Цена такой страховки в Украине варьируется от 300 (для детей) до 14 000 грн. в год (а иногда и дороже), в зависимости от покрытия, возраста и ограничения страховой суммы.

Радует то, что раковые заболевания становятся все более излечимыми, правда, только при условии своевременного выявления и предоставления качественной медицинской помощи.

При этом, успех лечения критических заболеваний напрямую зависит от своевременной (ранней) диагностики.