Вопрос из села Серебрянка к политикам на Печерских холмах Киева

Ирина Жданова, основательница ОО "Фонд "Открытая политика"", основательница Научного лицея им. Клима Чурюмова, кандидат исторических наук

Перед заседанием коллегии Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, которое состоится сегодня, 26 марта, хочется задать два вопроса ее участникам. Эти вопросы не только от меня. Это коллективный результат пятидневного брейнсторма с представителями Образовательных Центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", проведенного в отдаленном селе Серебрянка на границе Донецкой и Луганской областей.

Вопрос первый

По состоянию на март только в Донецкой области зарегистрировано 350 абитуриентов с временно оккупированных территорий, которые учатся в украинских школах и готовы приехать сдавать ВНО. Но КПВВ закрыты. Вряд ли боевики их откроют на период вступительной кампании-2021. В прошлом году эта процедура была осуществлена ​​ими с особым цинизмом: на ВНО по математике пропустили, а на ВНО по украинскому языку - нет. Я видела слезы преподавательницы из Мариуполя, которая об этом рассказывала на тренинге в Серебрянке, где я нахожусь вместе с представителями Образовательных Центров "Донбасс-Украина", "Крым-Украина", школ, колледжей, профтехов, осуществляющих обучение школьников и молодежи с временно оккупированных территорий (далее - ВОТ).

Возвращаясь к этому вопросу, добавлю аргументы, почему это важно. Подавляющее большинство абитуриентов с ВОТ едет в украинские учебные заведения через Российскую Федерацию, в нарушение правил пересечения государственной границы. Трансфер обходится в 7000 гривен плюс 1700 гривен штрафа. Да, я понимаю, что это нелегальное пересечение границы и штраф должен быть. Но одновременно возникает вопрос - как им по-другому въехать в Украину сейчас? На дельтаплане с одного террикона на другой?..

Какие возможны решения?

Первое, которое активно лоббирует часть общественных организаций - это дистанционная подача документов и дистанционное обучение в украинских вузах (я бы добавила: и обеспечение Wi-Fi-покрытия в окопах боевиков в так называемых "Д/ЛНР»)... Почему нет? 130 миллионов гривен в государственном бюджете есть. Часть международных организаций поддержала бы эту инициативу. И здесь возникает несколько вопросов. На которые, конечно, МРВОТ может сегодня не отвечать, но вскоре их зададут более остро.

Какова цель обеспечения доступа к образованию на оккупированных территориях? Реинтеграция? Тогда каким образом Украина будет осуществлять политику по реинтеграции сегодня там, на временно оккупированных территориях? С кем? С теми украинцами, которые даже из-за маленького шага в этом направлении могут оказаться в подвалах "МГБ"? КАК осуществлять мероприятия по национально-патриотическому воспитанию и другие, заложенные в недавно принятую национальную стратегию молодежной политики? Вы действительно верите, что дистанционно эти мероприятия можно осуществить с молодежью Донецка, которая видит сегодня (именно в то время, когда проходит коллегия) во дворе своего дома российский танк? Где на глазах их родителей вывозят технику с заводов? Вы действительно верите, что посредством дистанционного обучения можно работать с теми, кто семь лет слышит пропаганду против Украины? По моему скромному мнению, лучший аргумент - это трудоустройство, качественное современное обучение и отремонтированное общежитие, это безвиз и возможность академической мобильности. Это драйв жить без комендантского часа, без танка во дворе и мысли о подвалах. Поэтому убеждена, что молодежь должна учиться ЗДЕСЬ, на свободной территории.

Как вы обеспечите вопрос национальной безопасности при дистанционной подаче документов? Здесь у меня есть соображения, но не для блога.

Вопрос второй

Как и когда вы планируете запустить подготовительные курсы для молодежи с ВОТ? Где дорожная карта? Где Постановление об использовании средств госбюджета на подготовительные курсы и реинтеграцию молодежи с ВОТ? А это 130 миллионов гривен в бюджете МинВОТ. Какие критерии для организаций, которые будут участвовать в открытом тендере? Если честно, я не допускаю мысли, что вы это будете делать без тендера. Просто интересно, по каким критериям. Далее. Алгоритм запуска подготовительных курсов? Сразу отмечу, что большинство ответов на эти вопросы Общественная организация "“Фонд “Відкрита політика” уже наработала здесь, в селе Серебрянка, что на границе Донецкой и Луганской областей, совместно с Министерством образования и участниками тренинга "Промоція і організація підготовчих курсів". Мне интересно мнение организаторов коллегии, поскольку именно МРВОТ теперь отвечает за подготовительные курсы.

Предложения

А теперь о предложениях, которые вполне реально быстро реализовать еще до начала открытия Образовательных Центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина".

1. Внести изменения в нормативные акты, которые бы разрешили не платить 1700 гривен штрафа при незаконном пересечении границы как ИСКЛЮЧЕНИЕ, как компенсаторный инструмент облегчения въезда в Украину именно для АБИТУРИЕНТОВ с ВОТ, поскольку другого пути нет.

2. Заложить возмещение средств за трансфер в Постановление об использовании средств на подготовительные курсы. Эту норму “Фонд “Відкрита політика” неоднократно озвучивал на рабочих группах и она зафиксирована в протоколах.

3. Разработать прозрачную процедуру и организовать запуск подготовительных курсов на положительной кардиограмме. Хватит игнорировать и заниматься буллингом тех, кто с начала войны обеспечил успешное поступление 8225 абитуриентов с ВОТ. Я за открытую политику и конструктив, который имеет четкие индикаторы. Один из которых - встреча со стейкхолдерами и скоординированные межведомственные действия с анализом всех рисков и путями их минимизации.

P.S. Пока идет выяснение вопросов, Образовательные Центры вместе с общественными организациями, бизнес-партнерами уже начали подготовительные курсы, на которых зарегистрировано более 70 участников. Из них 58 - на курсах “Прокачай і Вступай”, которые проводит Донецкий национальный технический университет, Луганский национальный университет им. Т. Шевченко совместно с ОО “Фонд “Відкрита політика” и Научным лицеем Чурюмова. Без какого-либо финансирования государства или доноров.

#ДійЗарадиМрій й #гребемодалі