Оккупированные территории VS оккупированные сердца. Временно?..

Ирина Жданова, основательница ОО "Фонд "Открытая политика"", основательница Научного лицея им. Клима Чурюмова, кандидат исторических наук

Я верю в нетворкинг. Образование. Синергию в действиях. В открытое сообщество людей, которые хотят мира. Стремятся с пониманием того, что это путь не на одно десятилетие. Путь, на котором будет как минимум три контрольно-пропускных пункта: перемирие – примирение – мир.

По данным ОСНА, всего за 10 дней января было 64 нарушения режима тишины. И пока раздаются выстрелы и гибнут люди, не наступило настоящее перемирие, ожидать примирения, а тем более мира является наивным. И главное, такой популизм представляет взрывоопасную смесь, учитывая количество оружия у граждан страны, в которой идет война. Не только у ветеранов АТО и охотников. И события 19 февраля 2014 должны были напоминать об этом сценарии лучше, чем известный украинский телесериал.

Я верю, что образование является инструментом лучшим, чем оружие и взрывчатка. А линзы телескопов и микроскопов более перспективны, чем оптические линзы снайперских винтовок. Оружия, нацеленного на Украину. Скажете, наивная? Возможно. После 6 лет ежедневной работы с теми, кто пострадал от войны по обе стороны линии фронта, я непреодолимо верю в потенциал инновационного образования в соревновании "оккупированные VS временно оккупированные территории". В этом блоге приведу лишь 3 аргумента.

Первый. Пространство диалога.

Только на одном КПВВ "Станица Луганская" в декабре 2020 года были 42 тысячи пересечений. Преодолевая КПВВ, могут ли граждане Украины дискутировать о доверии, достижении перемирия, об общих ценностях? В очереди в Сбербанке, ЦНАПе?... Где они еще встречаются? Те, кто живет ТАМ. И те, кто живут ЗДЕСЬ. Где могут встретиться, чтобы вести неспешный диалог? Где формируются ценности? В школах / университетах / колледжах / профтехах. Именно эта среда формирует мировоззрение. И это не единственное сегодня пространство, где могут встретиться дети, молодежь и их родители, которые живут по обе стороны линии фронта. Имеют место для диалога. Хоть какой-то шанс услышать другого. А главное – быть услышанным. И дальше, шаг за шагом, тихо развивать ту надежду о прекращении огня, которая защекочет где-то в животе. Надежду на примирение, которое появится в сердце. И, возможно, осуществится при жизни их детей. Мечту о мире, о единой Украине. И понимание, что эта мечта может исполниться, дай Бог, при жизни внуков...

Второй аргумент. Возраст формирования ценностей

Я не верю, что второй чекпоинт "перемирия – примирения" преодолеют люди старшего возраста. Состоялись необратимые изменения за 7 лет российской пропаганды. Пропаганды профессиональной, с богатыми инвестициями. В то же время можно очень осторожно верить, что родители школьников и студентов, люди среднего возраста (ТАМ и ТУТ), смогут сделать первые шаги к примирению при условии прекращения огня. Реального.

Вторым условием является образование для их детей. Они не верят (и не только ТАМ) и не поверят украинским политикам. Но они поверят своим детям. Когда их дети, школьники и студенты украинских школ и университетов, расскажут об Украине, в которой безопасно учиться и перспективно работать, в которой стабильная экономика и высокие стандарты жизни.

И главное. Мы можем надеяться, что эти дети и молодежь смогут быстрее избавиться от тех стереотипов, когда будут путешествовать. И это следующий аргумент.

Третий аргумент. Мобильность

На примере Международной зеленой школы в Космаче (Карпаты), куда приезжали учиться студенты, дети, родители которых проживают ТАМ, я могу сказать, что доброжелательная инновационная украинская обстановка делает за 5-10 дней больше, чем годы пропаганды. А они все на самом деле "сепары"? ... Я видела, как они плакали, когда исполнялся Гимн Украины... На горячую линию приходят звонки от родителей начальной школы с ВОТ с запросом о дистанционном обучении: "Мы хотим, чтобы ребенок учился в украинской среде, слышал не только то, что рассказывают в местной школе. Генерирование стереотипа, что все ТАМ "сепары", является ложным. Я убеждена, что о Европе и европейских ценностях лучше они узнают в студгородке университета Витовта Великого в Каунасе, с которым подписаны Меморандумы трех перемещенных университетов при содействии Фонда "Открытая политика".

Главными рисками остаются пропаганда, страх, отсутствие денег и информации о возможностях обучения в Украине. Одновременно, с 2016 по 2020 год 8225 абитуриентов из временно оккупированного Крыма и Донбасса вступили в украинские университеты по упрощенной процедуре через Образовательные центры "Донбасс-Украина", "Крым-Украина".

Поэтому я верю в эффективность коммуникаций на разных уровнях. В 2016 г. в Фонде "Открытая политика" работает горячая линия, теперь совместно с Правительственным контакт-центром, запущена информационная кампания. Подготовительные курсы по математике и украинскому языку для сдачи ГИА и ВНО для школьников ТАМ и ТУТ заработают в Научном лицее Чурюмова совместно с Донецкой политехникой. Регистрация будет открыта 15 февраля. Я не считаю, что эти действия – это попытка кипятильником греть воду в океане. Я верю в синергию маленьких больших действенных проектов.

Последнее. Главное. О синергии в действиях

P.S. Я не верю, что встречи за полированными круглыми столами в VIP отелях способствуют достижению мира в моей стране. Потому что, во-первых, любой круглый стол имеет острые углы. Во-вторых, политикам нужно иметь мужество закончить войну еще большее, чем ее начать. Это качество, которое растворилась в эпоху диджитал маркетинга сплошного популизма. В-третьих, играть в долгую на 10-20-50 лет могут позволить себе политики не только с железными я#цами, но и гибкими мозгами, а главное - стратегическими мышлением... Итак, делаем сеть маленьких крупных проектов и #гребемодалі.