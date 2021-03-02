Индексационная история: точки над "и"

Марина Лазебная, Министр социальной политики Украины

Вопросы индексации пенсий, даты и размера, всегда вызывает бурные обсуждения, политизируется, становится объектом манипуляций и личных претензий. Хотя на самом деле это далеко не единственный механизм повышения благосостояния пенсионеров, и вообще должно быть техническим вопросом, политизации которого нужно положить конец.

Давайте распутаем эту "индексационную историю", заглянув в прошлое и в возможное будущее.

История

В 2004 году закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" установил, что в ситуации, когда в стране ощутимо растут цены и зарплаты, должна проводиться индексация пенсий.

С 2005 года пенсии индексировались 1 марта ежегодно минимум на 20 процентов от роста средней заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы, и которая учитывалась для исчисления пенсии. Здесь важно заметить, что индексации также подлежали все пенсии в соответствии с законодательством об индексации денежных доходов населения.

В 2014-2016 годах индексация пенсий не проводилась вообще из-за сложной финансово-экономической ситуации. Кроме того, в 2016 году вдвое уменьшили размер взносов в Пенсионный фонд и тем самым уменьшили ресурс Фонда на повышение выплат. В результате, рост пенсий отставал от роста зарплат вдвое, и коэффициент замещения пенсиями зарплат за три года упал с 48,5% до 30,4%.

Но на этом беды пенсионеров не заканчиваются. В 2017 в результате проведенной пенсионной реформы: существенно увеличили требования к страховому стажу и тем самым повысили пенсионный возраст, снизили "стоимость" одного года страхового стажа с 1,35 до 1, убрали из закона дату ежегодной индексации, определили, что индексируются только пенсии, начисленные согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Тогдашние чиновники отметили, что дата и порядок индексации определяются решением правительства, в размере не менее 50% роста потребительских цен и 50% роста средней заработной платы.

В 2018 году индексация пенсий так и не состоялась. Сделали ее под выборы в марте 2019 Но фактически реформа "вычеркнула" из механизма индексации пенсии около половины миллиона пенсионеров: ученых, военных, государственных служащих и других категорий пенсионеров, пенсии которым начислялись на основании других законов.

Настоящее

Когда в 2020 году пришло наше Правительство, а было это уже после 1 марта, выяснили, что в бюджете Пенсионного фонда Украины на 2020 год средства на индексацию предусмотрены только на 1 месяц - на декабрь. Поскольку дату индексации из закона исключили, то из-за ограниченности ресурсов проводить ее с 1 марта даже не планировали.

К тому времени уже началась пандемия коронавируса и мы понимали, что пожилые люди нуждаются в государственной поддержке. Поэтому моей главной задачей было в условиях ограниченных ресурсов выделить наиболее уязвимые группы и помочь им, и не только за счет индексации.

Поэтому наше Правительство реализовало комплексный план повышения пенсий, в том числе все предложения Президента Украины: в апреле людям, старше 80 лет, установили ежемесячные доплаты к пенсии в размере 500 гривен, в мае провели индексацию пенсий на 11%, и повышение получили 8,4 миллиона пенсионеров, обеспечили выплату по 1000 гривен пенсионерам по программе Президента по поддержке на время пандемии.

Также были и другие меры по поддержке пенсионеров, которые не касаются непосредственно повышения доходов, но защищают наиболее уязвимых - новая надбавка на уход одиноким пенсионерам, нуждающимся в постороннем уходе, увеличение норм потребления коммунальных услуг в рамках программы субсидий, натуральная помощь продуктами и лекарствами.

На 2021 Правительство уже утвердило бюджет Пенсионного фонда. Согласно ему, с января 2021 на 400 грн (до 2400 грн) уже выросли минимальные пенсии для пенсионеров старше 65 лет, имеющих стаж 30 лет - для женщин и 35 лет - для мужчин, с марта пройдет индексация пенсий на 11 %, вырастут в течение года пенсии в связи с ростом прожиточного минимума и минимальной зарплаты с 1 декабря, будут установлены доплаты по 400 гривен для пенсионеров старше 75 лет.

Безусловно, это все важно: отреагировать на вызов, помочь тем, кто нуждается в помощи, быстро найти решение в кризисной ситуации и в условиях ограниченных ресурсов, но базовые вопросы социальной политики не могут решаться в ручном режиме, должна работать система, установленная на законодательном уровне.

По моему убеждению, именно таким базовым вопросом является индексация пенсий. Я абсолютно уверена, что дата индексации пенсий должна быть зафиксирована в законодательстве, пенсии должны индексироваться по одинаковым правилам.

Будущее

Именно поэтому 27 января Правительство приняло разработанный Минсоцполитики законопроект об индексации пенсий для всех пенсионеров.

В нем мы предлагаем закрепить дату ежегодной индексации пенсий - 1 марта, чтобы в дальнейшем избежать каких-либо политических манипуляций по этому вопросу. Также предлагаем проводить ежегодную индексацию пенсий всем без исключения категориям пенсионеров. То есть и ученым, и военнослужащим, и государственным служащим и другим категориям пенсионеров - на общих основаниях.

Понимая проблемы, с которыми люди предпенсионного возраста сталкиваются при трудоустройстве, мы предложили также назначать досрочно пенсии за полтора года до достижения пенсионного возраста тем людям, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями в организации производства и других условий. А еще - назначать досрочно пенсии матерям и родителям детей, больных тяжелыми, редкими заболеваниями, которым не установлена инвалидность.

Надеемся, что эти законодательные предложения будут поддержаны в Верховной Раде в этом году и заработают с 2022-го, ведь они - о системности и социальной справедливости.