Президент Украины в ОАЭ – визит завершился, но работа продолжается

Ігор Жовква, заступник керівника Офісу президента України

Учора завершився офіційний візит до ОАЕ. Багато вже сказано і прокоментовано. Зупинюся на тому що іноді було "за кадром" - процесі підготовки візиту. Адже саме належна підготовка дозволяє отримати якісні зустрічі та значні результати.

Про підготовку. Фактично вона почалася ще рік тому після декількох телефонних розмов Президента Володимира Зеленського зі Спадкоємним Принцем Абу Дабі Мухаммедом бін Заїдом Аль Нагаяном. Остання з таких розмов відбулась 13 квітня минулого року, у розпал пандемії. Тоді Президент України подякував Спадкоємному Принцу за допомогу у боротьбі з COVID 19 та отримав запрошення відвідати ОАЕ з офіційним візитом, як тільки це дозволить пандемія.

З наближенням до дати візиту робота ставала все більш інтенсивною. Особливістю підготовки саме цього візиту стало те, що безпосередньо на місці візит готувала не лише традиційна "передова група", що складалася з протоколістів, охорони та прес-служби.

Цього разу за тиждень до візиту в ОАЕ відбули уповноважені представники міністерств і відомств.

Так, наприклад, з присутніх на зустрічі зі Спадкоємним Принцем Абу Дабі учасників рівно половина працювала в ОАЕ ще з початку тижня. Звідси і результат.

За підсумками переговорів з обох сторін визначено Уповноважених осіб, які будуть на щоденній основі координувати виконання досягнутих домовленостей. А частина офіційної делегації і досі залишається в ОАЕ і повернеться лише наприкінці тижня.

Про зустріч зі Спадкоємним Принцем.

Вона проходила у палаці Спадкоємного Принца і тривала вдвічі більше запланованого – півтори години замість очікуваних 45 хвилин. А наприкінці зустрічі до палацу прибув Прем’єр-міністр ОАЕ, правитель емірату Дубаї Мухаммед бін Рашид Аль Мактум. І зустріч завершувалась вже у такому унікальному потрійному форматі. На наступний день Президент Зеленський продовжив обговорення з Прем’єр-міністром Мухаммедом Рашидом Аль Мактумом піднятих на першій зустрічі тем вже у Дубаї у складі офіційних урядових делегацій.

Укладені документи

Їх можна розділити на декілька груп:

Міжурядові угоди та меморандуми (8 документів) – від міжурядових Угод про боротьбу з тероризмом та уникнення подвійного оподаткування до Меморандумів про продовольчу безпеку; співробітництво у сфері туризму, а також Угоди про взаємне визнання водійських посвідчень. Остання до речі є для наших громадян, які прибувають до ОАЕ, не менш важливий ніж безвіз.

Меморандуми з Фондом Mubadala. Знову ж таки, цьому передувала значна підготовча робота – представники Фонду наприкінці січня протягом тижня перебували в Києві і провели декілька десятків зустрічей.

Звідси і результат – 18 меморандумів укладених з компаніями, що представляють великий український бізнес у різних сферах – від енергетики до промисловості.

А також комплексний меморандум між Mubadalla та Фондом держмайна України, який стосується приватизації великих державних компаній.

Меморандум, який підписано Міністерством цифрової трансформації України та компанією INTELMAX Management Consulting, що передбачає співпрацю щодо створення платформи для обміну інтелектуальною власністю. Планується також впровадження блокчейн-технологій у державні процеси та послуги. Україна ще більше закріплюється як лідер у сфері цифрових інновацій та цифровізації.

Меморандум, укладений Міністерством аграрної політики, який передбачає створення агрохабу і трейдингової компанії з метою забезпечення продовольчої безпеки ОАЕ та інших країн регіону.

Тема продовольчої безпеки взагалі стала центральною на обох переговорах високого рівня.

Про ВТС

Укладені 2 Меморандуми та 2 контракти теж не з’явились випадково.

Представники концерну EDGE Group, з яким був укладений один з Меморандумів, ще в листопаді минулого року відвідували Україну. Окремо зустрічались з спецекспортерами та ключовими підприємствами нашого оборонно-промислового комплексу.

За тиждень у ході масштабної збройної виставки IDEX, що відбудеться 21-25 лютого в Дубаї, очікуємо на нові домовленості.

Про інфраструктуру

Ця тема піднімалась і в Абу Дабі і в Дубаї. В останньому випадку двічі – і на зустрічі з Прем’єром ОАЕ і під час відвідання компанії DP World. Цей один з найбільших портових операторів світу вже працює з Україною, інвестувавши у лютому 2020 року в один з терміналів порту Південний. Компанія готова збільшувати свої інвестиції. Про це розповів Президенту виконавчий директор DP World Султан Ахмед бін Сулаєм. І йдеться не лише про порти.

Про ЕКСПО 2020 Український павільйон вже збудований. У цьому Президент переконався особисто. Вперше Україна на цій наймасштабніший світовій виставці буде представлена окремим павільйоном. 4 жовтня – Національний день України на ЕКСПО (до речі, майже одразу після загального відкриття EXPO, що відбудеться 1 жовтня) і протягом наступних 6 місяців павільйон буде представляти світу досягнення України у різних галузях.

Про боротьбу з COVID 19 та вакцину

Обидва емірати по-різному підходять до питання боротьби з коронавірусом. Емірат Абу Дабі закритий для туристів, вживаються суворі обмеження. Офіційна делегація тестувалась не лише по прильоту, а й кожного дня.

А емірат Дубаї повністю відкритий для туристів.

Обидва емірати активно вакцинуються. В Абу Дабі президенту розповіли про розробку власної вакцини. А в Дубаї запропонували створити спільну робочу групу для співпраці в питаннях, пов'язаних з вакцинацією проти COVID-19, в тому числі в питаннях транспортування та логістики вакцини.

Візит завершився, але робота триває. За тиждень дві офіційні делегації України у сфері ВТС та аграрної політики відвідають ОАЕ для участі у двох найбільших профільних виставках – IDEX та GulfFood.. Відбудуться зустрічі між профільними міністерствами з метою виконання досягнутих домовленостей. Жодна з цих домовленостей не може і не буде бути втрачена.