Как обеспечить работу Набсоветов госкомпаний на благо общества

Александр Скичко, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта

Корпоратизация государственных предприятий, которая проводилась в Украине в последние годы, имела целью сократить уровень административных и операционных расходов, а также стабилизировать работу компаний, уменьшив их зависимость от произвольных решений чиновников. Одним из механизмов, который позволил бы обеспечить такую ​​независимость, должны были бы стать Наблюдательные советы.

Для разработки отечественного законодательства в этой сфере стоило бы воспользоваться мировым опытом, изложенным, в частности, в таком документе как "Принципы корпоративного управления ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития)".

Обычно государство выполняет функции собственника через правительственные структуры. И, как и любой крупный акционер, который стремится защитить и оптимизировать интересы собственности, должен действовать по определенным правилам в пределах своих прав и обязанностей. К основным правам акционера относятся:

(і) участие в голосовании на собрании акционеров;

(іi) регулярное и своевременное получение достоверной информации о работе компании;

(іii) назначение и снятие с должностей членов совета, директоров (наблюдательного совета);

(іv) одобрение внеплановых соглашений.

К сожалению, народные депутаты прошлых созывов не уделили должного внимания организационным вопросам реорганизации государственных предприятий. Именно из-за того, что не были приняты законы, которые четко регламентируют все условия корпоратизации госкомпаний, этот пробел заполнили постановления правительства и внутренние документы компаний. Как следствие, и члены правления госкомпаний и члены наблюдательных советов получили максимум полномочий и одновременно - минимум ответственности за свои действия. Все это подавалось как "обеспечение независимости" ради "повышения эффективности управления", но во многих случаях подобная ситуация приводила лишь к ухудшению управляемости компаний и снижению качества их работы.

Приведу лишь несколько примеров, когда из-за бездействия наблюдательного совета государственная компания несла прямые и косвенные убытки. Так, в течение последних пяти лет "Укрзализныця" не может провести реструктуризацию кредита, полученного от российского "Сбербанка" под 12%. Соответствующее решение наблюдательный совет не принимает. Как следствие, у "УЗ" за эти годы получилось почти $ 40 млн лишних расходов, а это или 40 новых пассажирских вагонов, или почти 1200 грузовых полувагонов. В течение последних двух с половиной лет не используется кредитная линия в размере 360 млн евро, предоставленная "УЗ" на электрификацию участка с. Долинская - г. Николаев. Так как члены Наблюдательного Совета не хотят взять ответсвенность на себя за использование средств, складывается странная ситуация, когда деньги есть, а электрификации не происходит. В течение почти пяти месяцев текущего года Наблюдательный Совет не может согласовать "request for proposal" на закупку 205 электровозов. Еще в июле был составлен так называемый "шорт-лист" предложений, однако ни одного запроса по ценам к выбранным участникам тендера от "УЗ" не последовало до сих пор, а уже через две недели наступит новый, 2021 год! В управленческих решениях - такой же беспорядок. В этом году Наблюдательный Совет два месяца не подписывала контракт с главой "УЗ", который выиграл конкурс на должность и решение по которому уже приняло Правительство. В результате "УЗ" работала без полномочного руководителя, а это блокировало возможность принятия любых управленческих решений.

Но, несмотря на подобные "плодотворные" последствия работы, оплата труда членов наблюдательных советов государственных компаний в Украине значительно выше, чем в странах ЕС. Происходит это из-за отсутствия четкого определения в отечественном законодательстве а) связи между уровнем вознаграждения и результатами деятельности компаний; б) принципов отбора кадров в эти структуры, которые должны предотвращать риски лоббирования сторонних интересов членами наблюдательных советов. Напомню, что в соответствии с положениями п.4 блока А раздела V Раскрытие информации и прозрачность "Принципов корпоративного управления ОЭСР", информация о вознаграждении, уплачиваемом членам совета директоров и другим руководителям компании, должна содержать положения о ее связи с результатами финансовой деятельности компании. А согласно положениям п.5 информация об опыте, квалификации, членстве в руководящих органах других компаний кандидатов на должности членов советов директоров или наблюдательных советов должна быть доступной и прозрачной для предотвращения конфликтов интересов и "пересечениям" между руководителями, которые могут повредить хозяйственной деятельности государственной компании.

Более того, в рекомендации о назначении на должности членов совета директоров (наблюдательного совета) четко указывается, что факторы, по которым определяется "независимость членов", должны быть заранее очерченными, чтобы акционеры могли установить являются ли эти факторы достаточно обоснованными! Например, во Франции Совет директоров "Национального общества французских железных дорог" (Societe Nationaledes Cheminsde fer Francais - SNCF, 100% акций принадлежит государству) является наблюдательным органом, определяющим политику компании, в том числе и в отношении председателя компании, и выполняет надзор за ее исполнением. А состоит она из представительства трех сторон: 1/3 ее членов являются представителями государства, 1/3 членов избираются компанией и 1/3 членов являются представителями профсоюзов. Вместо этого, Глава компании назначается по предложению Совета министров Франции и несет ответственность за:

• стабильную работу компании;

• реализацию политики, выработанной Советом директоров, и обеспечение выполнения решений Совета;

• обеспечение экономического и финансового благополучия компании;

• координацию национальных и территориальных структурных подразделений железных дорог Франции.

И хотя Украина - не Франция, но принципы, положенные в основу корпоративного управления, могут и должны эффективно работать в разных странах, в том числе и в нашей. Эти принципы и конкретные рекомендации и ограничения, вытекающие из них, о деятельности наблюдательных советов государственных компаний, должны быть положены в основу законопроекта о наблюдательные советы.

В частности, в законопроекте стоит:

• предусмотреть, что задачи Наблюдательного Совета (НС) должны соответствовать цели и предмету деятельности каждого предприятия согласно уставу, а эффективность деятельности НС должны оцениваться прежде всего степенью достижения цели, а уже потом - размером прибыли;

• отделить стратегическую деятельность, которой должен заниматься НС, от операционной, по которой НС следует делать согласования/утверждения только в случае превышения определенных пороговых значений (% от стоимости активов и т.п.);

• определить процедуры созыва (сроки и порядок предоставления материалов по вопросам, запланированных для рассмотрения), проведение (обязательность участия и голосования по соответствующим вопросам) заседаний НС, их периодичность, ответственность за отсутствие на заседаниях и голосовании (вариант "воздержался" должен быть исключен);

• определить, что основные принципы создания конкурсной комиссии по отбору независимых членов НС должны быть одинаковыми для всех и закреплены в законе. Состав комиссии должен обеспечивать ее независимость от органа управления и представительства ветвей власти, общественности, представителей отраслей, которые зависят или заинтересованы в деятельности предприятия;

• закрепить положение о том, что у кандидата на должность члена НС должно быть высшее экономическое, юридическое или техническое образование, опыт работы в управлении предприятиями со штатом более 500 человек; минимум у 1/3 членов НС должен быть опыт работы в отрасли, к которой относится соответствующее предприятие, при этом нет конфликта интересов; члены НС не могут занимать должности в НС или органах управления других предприятий;

• закрепить положение о том, что обязательными условиями гражданско-правовых договоров (контрактов), заключаемых с членами НС, должны быть:

участие во всех заседаниях НС;

своевременное выполнение действий, необходимых для созыва, проведения и формализации результатов заседаний НС;

ответственность за недостижение задач НС и за решения, принятые с участием членов НС.

Кроме того, следует установить прямой законодательный запрет на существенные и долгосрочные расходы, инвестиции без своевременно утвержденной стратегии, инвестиционной программы и финансового плана (кроме, например, расходов на заработную плату, минимальные текущие операционные расходы и т.д., но в объемах, которые не должны превышать аналогичные за предыдущий год).

Еще раз хочу подчеркнуть: Надзорные Совета государственных компаний в Украине имеют, как и во всех цивилизованных странах, стать инструментом, обеспечивающим:

• стабильную работу компаний независимо от того, с какой скоростью меняются правительства или профильные министры;

• соблюдение выполнения финансовых планов компаний, несмотря на политические прихоти использовать средства предприятий для обеспечения текущих расходов государственного бюджета;

• гарантии выполнения социальных функций, поскольку это является неотъемлемой частью деятельности государственных компаний вообще и, особенно, естественных монополий.

Кроме того, возможность использования Наблюдательных Советов ради лоббизма частных интересов или интересов других фирм или стран должно быть минимизирована.

Именно для этого нам и нужен закон о Наблюдательных Советах.