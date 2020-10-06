Слова ничего не стоят, или почему вам не удастся договориться во время аукциона

Алексей Соболев, директор ГП "Прозорро.Продажи" в соавторстве с Ильей Михайловым, главой Наблюдательного Совета предприятия

Аукцион - это всегда конфликт, ведь во время него соперники соревнуются за получение лота. Неудивительно, что количество мыслей о том, как он прошел, очень часто равно количеству его участников. А если еще и нет понимания в целом как работает этот инструмент, то аукционы вообще становятся непаханым полем для спекуляций.

После недавней продажи гостиницы "Днепр" стало понятно, что многие люди путаются в том, как вообще происходят торги. И стоит обратить внимание, что "Днепр" продавали на английском аукционе, который относительно прост: продавец указывает цену, а дальше торгуйтесь только на повышение на сколько денег хватает.

Когда же речь заходит о "голландцах", то тут в общественном сознании больше мифов, чем фактов. Поэтому решили помочь вам разобраться в том, где - правда, а где - выдумки.

Во-первых, те "голландцы" которые используются в "Прозорро.Продажи" называются "гибридный голландский аукцион".

Как они появились?

История следующая: проект "Прозорро.Продажи" начался в ФГВФЛ (Фонд гарантирования вкладов физических лиц) в 2016 году. Формат аукциона тогда был только на повышение, "английский". Торги стартовали с оценочной или балансовой стоимости и, если стартовая цена была слишком высока, на торги никто не приходил. Тогда Фонд объявлял новые торги через месяц со стартовой ценой на 10% ниже предыдущей, и так до тех пор, пока не находился покупатель. В рамках этого подхода был один большой недостаток - он был очень длительным. Чтобы найти покупателя нужно было сделать 6-8 аукционов, а это минимум полгода. За это время активы постепенно теряли в цене. Чтобы лучше исследовать эту проблему Фонд обратился к Киевской Школе Экономики (КШЭ), которая в 2017 провела исследование того, как проходили торги и, вместе с мировыми специалистами по теории игр, а также экспертами ФГВФЛ и «Прозорро.Продажи» разработали новый дизайн аукциона.

Исследование выявило три ключевые проблемы: до аукциона очень трудно оценить рыночную цену актива банка банкрота (высокая неопределенность цены), конкуренция за активы проблемных банков не высокая, поиск рыночной цены занимает много времени. Соответственно, новый аукцион должен их решить.

Что предложили?

Чтобы сократить время на поиск рыночной цены предложили вместо аукциона на повышение использовать механизм "голландских" аукционов. Когда цена постепенно в течение дня сама снижается и выигрывает тот, кто первым остановит это снижение.

Возьмем для примера этот аукцион, он начался с цены 13 655 051 грн, а первый этап остановился на 11 333 692 грн.

Почему нельзя было на этом остановиться? Потому что из-за высокой неопределенности цены, рыночная стоимость актива могла быть выше стартовой, поэтому нужно было предусмотреть возможность предложить цену выше стартовой. Таким образом возник второй этап - он начинается после окончания этапа снижения цены. Во время него любой, даже тот, кто не принимал участие в первом этапе, могут предложить любую цену, если она выше цена остановки аукциона.

Здесь мы видим, как Мороз Роман Романович предложил цену в 16 700 000 грн, что даже выше стартовой.

И все? Зачем тогда вы придумали третий этап?

Чтобы мотивировать участников останавливать снижение цены ранее (а значит и платить более высокие цены) ввели дополнительное правило: тот, кто остановил снижение, имеет право на последний ход. Он видит лучшую цену второго этапа (если она есть) и может предложить еще более высокую цену. Таким образом это мотивирует его останавливать снижение раньше, ведь он не знает о наличии других участников. К тому же зарегистрироваться на аукцион можно и в течение первого этапа, а начинается он автоматически в отличие от "англичанина", где для начала аукциона необходимо наличие минимум двух зарегистрированных участников.

Здесь видно, что ООО «Финбуд-Трейд», которое остановило падение цены, дало еще выше цену, чем Мороз Роман Романович, и выиграло аукцион.

Во время аукциона участники не видят друг друга, не знают, сколько из них интересуются лотом. Они только видят, что кто-то остановил снижение и лучшую цену второго этапа. Всё.

Так что такой дизайн аукциона решает три идентифицированы проблемы:

1. Высокую неопределенность цены - потому аукцион может давать цену как ниже, так и выше стартовой.

2. Низкое конкуренцию - потому аукцион начинается автоматически (независимо от количества участников), а его может выиграть даже один участник, ведь он не знает сколько участников смотрят на этот лот и будет останавливать торги там, где ему кажется могут остановить другие. Получается участники соревнуются не друг с другом, а сами с собой, между своим страхом и жадностью.

3. Поиск рыночной цены занимает много времени. В новом дизайне поиск рыночной цены происходит за день.

И что, сработало?

Спустя почти два года КШЭ провела большое исследование, которое показало, что гибридный голландский аукцион приводит к увеличению доходов от продаж и большей конкуренции.

Очевидно, "гибридные голландцы" хорошо работают для того для чего и были созданы: продают быстрее, а при низкой конкуренции цена растет все равно, потому что участникам страшно. Вот данные 13 тыс. аукционов. Даже если на аукцион явился один участник, то цена в среднем растет почти на 8%. Можете проверить сами в публичном модуле аналитики. Это выглядит вот так. Покупатель не знает ли другие участники, поэтому останавливает торги значительно выше минимальной цены.

Это в два раза лучше, чем во время английского аукциона с одним участником (рост в среднем на 4%). А для аукционов с пошаговым повышением цены вообще при одном участнике никакого роста нет.

Как это в "голландцах" цена растет, она же падает?

Во-первых, она может расти выше даже стартовой: например, вот и вот. Во-вторых, на самом деле главная цена из условий аукциона - это минимальная, и к которой аукцион готов снижаться. Думайте об этом, как о скидках в некоторых украинских магазинах. Например, вы готовы что-то продать за 200 гривен, ставите стартовую цену в 1000 грн и потом пишете, что только сегодня скидка 80%. Так и продадите за 200. С "гибридными голландцами" так же. Государство готово продать по минимальной цене, а стартовая только для того, чтобы показать насколько вам будет выгодно это все купить. Поэтому мы и считаем эффективность голландца - как рост минимальной цены, потому что это именно та цена, по которой у вас есть возможность на этом аукционе этот лот купить. А получится у вас или нет – это и есть механика аукциона.

А теперь самое интересное: как ими манипулировать?

Вот здесь действительно интересно, потому что дизайн аукциона делает любой заговор бессмысленным. Также нет возможности и манипулировать результатом торгов. Все, что можно сделать - это сорвать торги, потратив на это один или два гарантийных взноса путем подачи нереально высоких ставок. Для этого гарантийные взносы установлены на достаточно высоком уровне - 10% от стартовой цены. После этого аукцион переоглашают, поэтому пользы от такого очень мало. Вы только за большие деньги отложите аукцион на несколько недель.

И что, даже заговоры на аукционе не может быть?

Давайте рассмотрим возможность теоретического сговора на примере любого аукциона. Вот аукцион по продаже имущества банкрота с одним участником. Представим, что за аукционом наблюдала бы еще одна какая-то компания, связанная с победителем. Повлияло бы это хоть как-то на результат торгов? Наше мнение, что дизайн аукциона такой, что искажение результатов невозможно, пусть хоть связанные компании вдвоем, хоть вдесятером приходят. И сейчас мы это докажем:

Судите сами: результат аукциона такой, что победитель выиграл аукцион по цене в 8,4 млн грн.

1. Мог победитель выиграть аукцион самостоятельно? Да, потому что это разрешается правилами, достаточно остановить снижение цены (что победитель, собственно, и сделал).

2. Мог ли кто-то другой остановить снижение цены раньше, или дать высокую ставку во втором раунде. Да, конечно, потому что на аукцион можно было попасть через четыре десятка площадок и никаких проблем с регистрацией на этот аукцион не было. Ограничения конкуренции не было, о чем свидетельствует отсутствие жалоб на этот аукцион.

3. Могло ли повлиять на решение других участников наличие какой-то дополнительной компании? Нет, потому что данные о количестве заинтересованных не раскрываются во время аукциона. Единственная информация, которая становится известна после первого раунда - что кто-то остановил снижение цены. Информация о том, сколько компаний еще следят за аукционом остается полностью закрытой до завершения аукциона.

4. Должна ли воображаемая компания, которая следила бы за аукционом, делать ставки во втором раунде? Нет, потому что у нее, согласно правилам, есть на это право, а не обязанность. А если она не делала ставки, то никто во время аукциона не знает, что она является участником.

5. Могла ли информация о том, что еще одна компания интересуется лотом, повлиять на решение других участников принимать участие во втором раунде аукциона? Нет, потому что, опять же, никто не имеет такой информации до окончания аукциона.

6. Могла бы эта компания как-то отреагировать на ставку других участников во втором раунде? Нет, потому что информация о ставках второго раунда раскрывается одновременно для всех, кто в нем участвовал. Что-то добавить после открытия раунда невозможно.

Как видим, результаты аукциона в котором приняла участие только компания-победитель, и того, где приняла участие дополнительно мнимая связано компания - были бы одинаковыми. Поэтому и трудно говорить даже о теоретической возможности искажения результатов гибридных голландских аукционов. Благодаря дизайну аукциона искажения его результатов не могло состояться с заговором или без.

Мог быть у этого аукциона другой победитель или выше цена? Нет, потому что реальный покупатель был только один, по правилам он сам мог купить лот, а никого другого по такой же или большей цене этот объект не заинтересовал.

Изобрели ли украинцы какой-то чудо-аукцион, который невозможно сломать и которого нет в мире?

Моделей аукционов, которые подходят под все виды рынков и активов, некой аукционной "серебряной пули", не существует. Все зависит от объема рынка, его структуры, количества игроков, частоты торгов, культуры участников и так далее. Что точно можно сказать, что формат "гибридных голландских" аукционов действительно очень подходит под украинские реалии. Неудивительно, ведь именно для этого он и разрабатывался.