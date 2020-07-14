Новые больницы для украинцев и почему их нет

Виктория Попович, директор инвестиционно-строительной компании "Обрий", основатель волонтерского проекта "Бебиситтеры для детей медиков"

История о "безбарьерности"

Сейчас часто говорят о доступности и безбарьерности, требуя делать пандусы чуть ли ни в сельских ночных клубах. А в столичной бюджетной поликлинике дети с ограниченными возможностями вынуждены были годами протискиваться в узкую вонючую кабинку и пользоваться откровенно неудобным унитазом. Об этом я узнала, случайно попав с детьми в мою "родную" детскую поликлинику №1 на Соломенке.

Туалет-то мы привели в порядок. Руководство поликлиники сразу "пошло навстречу", и у маленьких пациентов стало на один фактор стресса меньше. Но за время реализации проекта мне пришлось погрузиться в тему, пообщаться с массой людей, и кое-что для себя выяснить.

Среди прочего, мне пришлось не раз объяснять, почему в Украине не строят новых медучреждений и не переоборудуют имеющиеся. Но, как оказывается, это понятно мне, руководителю строительной компании! Для человека, который не связан со строительством или медициной, это совершенная загадка. Даже если он и задавался этим вопросом. Потому я и решила написать этот текст.

Строительные "нормы", которые "ненормальны"

Строительство лечебных учреждений, без которых мы не мыслим своего существования, роддомов, поликлиник, больниц, моргов, лабораторий, станций забора крови и т. д., - подчинено определенным нормам. Эти нормы, безусловно, нужны – они как правила игры, которым должны все подчиняться. Иначе в одном городе построят шалаш, а в другом дворец, и оба назовут, например, онкологической клиникой. Мало того, нормы, которые нужны для зданий, где все болеют, должны отличаться от норм зданий для относительно здоровых – фабрики, ресторана или школы. Это, думаю, тоже очевидно любому здравомыслящему человеку.

Такие нормы в Украине есть. Они называются ДБН ("Державні будівельні норми") В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я". Как можно догадаться из номера, приняты они были почти два десятка лет назад. Довольно давно, особенно с учетом развития и строительства, и медицины, и нашего общества.

Однако и в 2001 году эти нормы уже были неадекватными. Потому что базировались на предыдущих, созданных для совершенно других материалов, технологий и т. д. Но главное, эти еще советские строительные нормы были "заточены" под совершенно другое здравоохранение!

Возможно, вы замечали, насколько похожи наши больницы-поликлиники в разных районах и городах. Это наследие Семашко, который создал и выстроил эту систему. И сто лет назад – это был действительно прорыв или, в конце концов, точно лучше, чем ничего.

Однако все это устарело, как материально, так и морально. Сейчас для нормального самочувствия обычного человека, и для общества с его привычками все эта "система коридорная, на 38 комнаток – всего одна уборная" - выглядит просто изощренным садизмом. Или, скажем, проводка: ведь техники в больницах становится все больше, а если требования-то допотопные!

Я говорю только о самых очевидных вещах, относящихся к бытовому комфорту или понятные обычному человеку. Но есть еще масса более тонких нюансов. Важность некоторых из них лучше понятна медикам - например, норм, которые касаются вентиляции и рекуперации воздуха. Другие очевидны, скорее, строителям: скажем, несоответствующая современной ситуации зависимость объемов определенных помещений в больницах от размеров стандартов строительных плит.

Однако то, что действующие ДБН неадекватны – очевидно всем имеющим отношение к проблеме. И именно в эту проблему, по сути, упирается вопрос строительства новых зданий больниц или поликлиник! Были бы новые нормы – был бы смысл выделять деньги на строительство, а так, "маємо що маємо".

Почему застопорилась альтернатива

Возникает естественный вопрос: если и строителям, и медикам давно очевидно, что действующие ДБН неадекватны, то почему же они действуют до сих пор? Неужели никто так и не предложил альтернативы?

Предложили. В прошлом году Минрегионбуд разработал новый законопроект относительно современных ДБН.

Да, этот документ неидеален. Не знаю, что о нем сказали бы медики, но у меня как строителя к нему масса претензий. Но это лучше, чем ничего, точнее, чем нормы более чем полувековой давности! По крайней мере, в законопроекте уделено внимание комфорту пациентов и персонала, учтены возможности современных строительных материалов и т. д.

Но самое главное, насколько я могу судить, законопроект создавался параллельно с глобальной реформой медицины в Украине. А значит, эти ДБН хоть как-то коррелировались с новыми "правилами игры" от МОЗ - той системой здравоохранения, которая была предложена украинцам и внедрение которой уже началось полтора года назад!

Теперь, как мы знаем, с медреформой творится нечто непонятное. Она то ли будет, то ли ее не будет, то ли будет, но другая… И законопроект от Минрегионбуда, как несложно догадаться, тоже лежит мертвым грузом. Как говорится, "совпадение? не думаю".

Последствия торможения

Впечатление такое, что наша власть оказалась на развилке. Понятно, что вернуться к старому стандарту уже не получится. Хотя бы потому, что там развалилось все, и собирать уже нечего. Следовать алгоритму, который разработали, не успели внедрить "папередники" - тоже неудобно. В частности, потому, что в таком случае почти все наши больницы автоматически окажутся несоответствующими нормам, и это потребует огромных "вливаний" в строительство новых зданий. Создавать "с нуля" работающую альтернативу и системе здравоохранения вообще, и в строительным нормам отрасли в частности – некому. "Дефицит кадров", как недавно посетовал наш президент.

Последствия этого "шпагата" - очевидны. В это время больные коронавирусом задыхаются в помещениях с устаревшей вентиляцией, врачи увольняются, потому что в этих зданиях невозможно организовать безопасную работу, а дети с ограниченными возможностями вынуждены подниматься по ступенькам в узкую кабинку допотопного туалета! И все это – в частности, из-за строительных "норм", которые уже много лет как "ненормальны".

Что можно сделать: личный опыт

Для меня связь между этими явлениями совершенно очевидна. Не как медику, но как строителю. И я знаю, что пока новые ДБН не будут приняты, новых нормальных больниц-поликлиник украинцам не видать. И вряд ли я, "всего лишь" руководитель строительной компании, могу изменить ситуацию, как-то сдвинуть с мертвой точки медреформу, принятие и внедрение новых стандартов.

Но также я понимаю еще кое-что. Что лично я могу пойти к руководству моей "родной" детской поликлиники на Соломенке. И я могу сказать: моя компания может и готова ваш туалет сделать новым и инклюзивным, чтобы его посещение не было стрессом. Потому что состояние этого заведения – унижает не так детей, которым и так досталось от жизни, как взрослых, которые это допустили. Лично меня.

P. S. Я призываю коллег-строителей – следовать примеру. Потому что, как мы видим, другого разумного выхода – нет. Если, конечно, не рассматривать серьезно революцию и эмиграцию, что всегда чревато и непредсказуемо.