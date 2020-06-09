Строительство в условиях карантина

Виктория Попович, директор Инвестиционно строительной компании "Обрий", основатель волонтерского проекта "Бебиситтеры для детей медиков"

Карантин – это маленькая жизнь. Он повлиял на нас, наш образ жизни, взаимоотношения, заставив изменить взгляд на самые, казалось бы, незыблемые вещи. Отразился карантин и на каждой отрасли и отдельно взятой компании.

Как руководитель строительного бизнеса, я могла, помимо адаптации процессов к новым условиям, наблюдать за людьми и организациями: кто как реагировал, что говорил, какие решения и исходя из каких предпосылок принимал. Это действительно новый, ни с чем не сравнимый опыт. И я понимаю, что уже готова этот опыт обобщить и поделиться.

Начнем с того, что любимый всеми коучами "совет уйти в сеть" - для строителей неприменим. Ну, не получится у вас с компьютера копать фундамент или тянуть трубы, как ни старайся. Во-вторых, девелоперы не могут уйти "в автономное плавание", создать замкнутый цикл. Мы всегда сотрудничаем с рядом других компаний, а значит, во время карантина мы напрямую зависели от их реакции. И, наконец, у девелоперов есть собственный персонал, имеющий ряд характерных черт.

Фактор первый:… плюс диджитализация всей страны

Вызов. Строительство – не IT, мы не можем уйти в онлайн. И заменить рабочих роботами – не в состоянии. Но строительная компания, как любая другая, может диджитализировать часть процессов. Хотя бы те, что касаются продвижения, коммуникации, маркетинга.

Что мы делали. Мы скорректировали подход к стратегии продвижения, переориентировав его на диджитал как основной канал коммуникации. Это и социальные сети в том числе, как один из инструментов продвижения продукта и коммуникации с инвесторами.

Сложившаяся ситуация сделала наших клиентов более избирательными, внимательными к любой документации и информации. Используя возможные каналы коммуникаций, старались максимально подробно разъяснять любую интересующую информацию об объектах инвестирования.

Почему у нас получилось. Вопрос диджитализации оказался вполне решаемым. Хотя бы потому, что отчасти наш маркетинг и коммуникации уже были в онлайн. Необходимо было лишь нарастить объемы своего присутствия в сети.

Что изменилось. Сейчас вновь заработали офлайновые инструменты рекламы, коммуникации и продаж. Но уходить из онлайн мы не будем. Потому что СММ – работает.

Фактор второй: люди, как основной ресурс строительного процесса

Вызов. Персонал компании, так же, как и рабочие строительных площадок, первыми отреагировали на новость о коронавирусе – и все по-разному! Кто-то сразу запаниковал, кто-то, напротив, пренебрегал элементарными правилами безопасности, остальные же пребывали в замешательстве.

Что мы делали. Часть офисных сотрудников доставляли до рабочих мест, остальных перевели в онлайн. Закупили и выдавали средства защиты, проводили инструктажи. При этом мы сказали людям, что не знаем, что это за инфекция, насколько она опасна и как долго продлится карантин. Мы пообещали приложить все силы, чтобы выполнить взятые на себя обязательства, стараясь защитить сотрудников. Поэтому работа будет продолжаться, но у них всегда есть выбор.

Если говорить о работниках строительных площадок – большинство из них приезжие. Потому часть из них поспешила уехать домой – это и стало основной проблемой работы на карантине. Рабочей силы, поднимающей объекты, стало ощутимо нехватать. Однако массовых увольнений не было. И в этом случае, мы организовывали централизованую доставку людей, которые готовы были продолжать работать в условиях сложившейся ситуации.

Почему у нас получилось. Примерно через месяц карантина начался обратный процесс – приток желающих работать. Это объяснимо: карантин был введен вовремя, он сработал, а в ряде областей, особенно западных, оказалось чуть ли не опаснее, чем в столице. Заработанные деньги стали подходить к концу. Это при том, что в начале карантина в Украину из-за границы хлынул поток квалифицированных рабочих, что создало конкуренцию.

Что изменилось. Я уверена, что эта тенденция будет нарастать. Внутри страны запустили транспорт, а границы полноценно не открыли. Все, и люди, и страны, ожидают второй волны вируса. А болеть все-таки лучше дома и с финансовой подушкой, чем без нее и за границей. То есть, рабочей силы, по крайней мере, у нашей компании – будет хватать.

Фактор третий: подрядчики

Вызов. Даже самая крупная компания не является полностью автономной. У нее есть подрядчики для выполнения определенных видов работ, есть поставщиками материалов и оборудования. А значит, изменения в работе любого звена так или иначе отражаются на всей этой цепочке.

Что мы делали. Вирус и карантин – одни для всех, но и компании реагировали на него очень по-разному. Причем это не всегда зависело от адекватности самого руководства, часто речь шла о каких-то объективных обстоятельствах. Кто-то долго налаживал работу в новых условиях, у кого-то заболел ведущий менеджер, у кого-то партия товара застряла на границе.

Это естественно: даже самые отлаженные процессы – были рассчитаны на "мирное время", потому в новых обстоятельствах ряд систем пришлось отстраивать заново. Мы максимально старались войти в положение, приспособиться, понять проблемы наших партнеров и помочь, если это было в наших силах, решить их.

Почему у нас получилось. Мы всегда распределяли риски. Да, со всеми мы работали индивидуально, пришлось применять неординарные решения, быть гибкими, что-то менять в наших собственных планах. Но реальных задержек и выпадения из графиков – удалось избежать.

Что изменилось. Мы теперь лучше понимаем, с кем имеем дело – кризисные ситуации это отлично показывают. А значит, нам будет проще принимать решения о расширении сотрудничества или о его сворачивании. Это важно, когда хочешь строить качественно.

Фактор главный: инвесторы

Вызов. Самое главное для нас – клиенты. Хотя бы потому, что без них все, что мы делаем, не имеет смысла. А значит, мы должны сохранить и успокоить тех, кто уже с нами. Мы понимали, что для большинства наших покупателей приобретение квартиры является, скорее, необходимостью, чем желанием. А значит, соблюдение сроков становится вопросом принципиальным.

Что мы делали. Мы – продолжали строить, соблюдая сроки. Для этого понадобились новые вложения и решения, но мы понимали – всем нелегко.

Мы рассуждали так: если ЖК должен быть сдан летом, значит, человек рассчитывал именно на этот срок. Может он оплатил аренду до июля или выбрал школу ребенку возле нового дома. И ему совершенно неинтересно, из-за какого форс-мажора он не сможет заселиться. Наша компания приложила максимум усилий, чтобы инвестор – получил обещанное

Почему у нас получилось. Мы понимали, что в условиях кризиса доходы населения падают. А значит, провисает и спрос на недвижимость. В марте он снизился, в апреле практически замер. Но мы – продолжали строить и коммуницировать, работали и были честными.

Что изменилось. К концу весны наметилось небольшое оживление. И что самое важное – продажи пошли. Это значит, что то, что мы делали, сработало не только для сегодняшних инвесторов, но и для будущих. И в этом плане мы заметили, что главный акцент сместился с вопроса цены на вопрос репутации. Можно сказать, что репутацая – залог будущих продаж.

Вместо выводов

Карантин повлиял на каждого из нас: на людей, семьи, сообщества, организации. Он коснулся образа жизни, общения, работы, отдыха – всего. Пережить и выйти из него благополучно смогут лишь те, кто был изначально готов к вызовам и неожиданностям, а во время кризиса - понял и принял новые реалии, а также стал приспосабливаться к ним.

Станут ли одним из последствий коронавируса очередные недострои? В данный момент трудно сказать, ведь точка этой истории еще не поставлена. Но те компании, которые смогут выполнить все обещания – укрепят свое положение на рынке.