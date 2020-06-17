Квоты на импорт удобрений: большой "привет" власти украинскому химпрому

Николай Щуриков, 1-й заместитель главы Одесского припортового завода

Украинский химпром ждал от власти конструктивного диалога и компромисса в вопросе введения квот на импорт минеральных удобрений. Но в Офисе Президента решили не говорить с отечественным производителем и вместе искать выход, и передали "привет" всему химпрому через главу Госгеокадастра Романа Лещенко. Квот, как и любого другого конструктивного предложения с помощью, скорее всего, не будет.

На заявление главы Госгеокадастра, мягко говоря, малокомпетентного в вопросах химической промышленности, сразу отреагировали руководители крупнейших химических предприятий. Призвали Кабинет Министров Украины, а также Офис Президента Украины объяснить напрямую свою позицию по вопросам введения квот. Тем более, что изначально заявления профильного министерства отличались от озвученных ныне Лещенко.

Я позволю себе напомнить, что рост импорта, в том числе из России, в обход таможенных платежей, – это главная проблема химической отрасли Украины. У нас доля импорта по нескольким позициям азотных удобрений превысила 70%! Крупнейшие предприятия добились независимого расследования в МРЭТ, где удалось доказать, что цены на минеральные удобрения были ниже себестоимости, чтобы удержать часть рынка, и не могли конкурировать с импортом!

Но нас обвиняют в лоббизме.

Да, импортеры за рубежом закупают удобрения дешевле и продают якобы дешевле в Украине, чем украинские производители. Но маркером для них является цена украинских производителей, которые работают на грани рентабельности. И по факту – импортеры имеют колоссальную наценку и сверхприбыль. Ибо "дешевыми" иностранные удобрения являются только для импортеров. Для отечественного потребителя стоимость все равно находится в едином ценовом диапазоне с ценами украинских производителей.

Такая вымышленная "экономия" убивает целую отрасль.

В химической отрасли работает более 110 тысяч человек. Это несколько тысяч предприятий – малых и больших, градообразующих и уникальных производств. С зарплатой выше средней в Украине. Пока предприятия работают, но на грани.

30-процентные квоты, которые намеревалось ввести Минэкономики, могли бы как-то временно помочь национальному производителю и обеспечить нормальные условия конкуренции на рынке. Особенно в условиях наращивания производства минеральных удобрений соседними странами – Турцией и Россией с менее затратным производством, учитывая цену на газ. Введение квот не повлекло бы ни роста цен, ни дефицита товара. Рынок минеральных удобрений трясет не первый год, и это, в свою очередь, дестабилизирует АПК.

О чем могут говорить такие действия власти?

Однозначно о том, что в правительстве не могут вести грамотную экономическую политику. Не поддерживая химическую промышленность, власть намеренно превращает Украину в сырьевое государство.

Досадно, что решение о блокировании введения квот, предварительно согласованное с производителями, озвучивает даже не профильное министерство. Сначала хайп о недопустимости введения квот поднимает "великий реформатор" Саакашвили, потом решение президента озвучивает представитель Госгеокадастра. Ни один, ни второй не станут отвечать за озвученное решение. Но факт остается фактом: люди, далекие от химпрома, на непонятных основаниях выступают представителями высших органов власти и диктуют независимому коллегиальному органу – Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) – условия. Власть теперь работает по принципу – лишь бы наверху были довольны.

Что ж, у красивых картинок на телевидении и в социальных сетях всегда есть обратная сторона. Главное вовремя понять, где есть лоббизм и грамотный протекционизм для украинской экономики, а где – популизм и продвижение интересов определенных кругов бизнеса.