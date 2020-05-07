Команда Зеленского – год у власти, а что же с химической промышленностью?

Николай Щуриков, 1-й заместитель главы Одесского припортового завода

Постараюсь объективно и по сути. Что позитивного сегодня имеет химпром?

1. Успешно работающий, в условиях не прекращающихся судебных споров со стороны кредиторов, Одесский припортовый завод.

2. Возобновление производства в 2019-м году – это безусловная заслуга команды Зеленского, а точнее лично Андрея Богдана. Это было жизненно необходимо, так как неработающий завод безвозвратно терял квалифицированный персонал, на подготовку которого потребовались бы годы.

3. За 250 дней роботы в рамках договора з компанией «Агро Газ Трейдинг» на ОПЗ было переработано 445,4 млн кубометров газа, что позволило изготовить 550 тыс. тонн карбамида та 50 тыс. тонн аммиака.

4. Работающий северодонецкий «Азот». В 1-м квартале 2020 года компания нарастила производство азотных удобрений на 729%, выпуск аммиачной селитры увеличился в 6,3 раза, карбамидно-аммиачной смеси – в 2,1 раза, водного раствора аммиака – в 5,8 раза. Производство карбамида равнялось 32,03 тыс. тонн. Это не может не радовать.

5. Весь украинский химпром в первом квартале этого года произвел на 170 тысяч тонн больше минеральных удобрений, чем за тот же период в 2019 году. И в апреле от украинских предприятий ждут увеличения производства. Пока производство идет в нормальном, штатном режиме. С одной оговоркой: цены на продукцию – минимальные.

6. Дан старт к открытию рынка земли, что, по прогнозам, в ближайшие пять лет приведёт к увеличению в 1,5–2 раза потребления минеральных удобрений (по отношению к сегодняшнему дню). Это – однозначно шанс для развития химической промышленности.

Но есть проблемы, требующие системного решения.

Неконтролируемый импорт: рост импорта минеральных удобрений, в том числе и из РФ, остаётся главной проблемой украинского химпрома. Ряд отечественных компаний импортируют российские удобрения в Украину через другие страны с целью избежания уплаты таможенных платежей. И это вдобавок к тому, что отрасль и так в целом зависима от импортного сырья и цен на него. Сегодня совсем не остаётся места для удобрений украинского производства – доля импорта по некоторым видам перевалила за 70%. Но власть упорно не видит масштабов проблемы. Дальше обсуждений этого вопроса в правительстве не идут. Мы слышим лишь декларации о важности химической отрасли для Украины, обеспечивающей 8-9% ВВП. Реальных действий и шагов – пока нет.

Большие ожидания и сильное разочарование: приватизация предприятий химической промышленности, в том числе ОПЗ, снова отложена в долгий ящик. Формальная причина – пандемия COVID-19. Но по факту Фонд госимущества не предпринимает действий для подготовки процесса. А ведь процесс невозможен без реструктуризации долгов.

Кроме этого, старые и незаконные схемы чиновников, расставляющих за взятки или по принципу свой-чужой профнепригодных, но доверенных людей на промышленные предприятия, процветают. Примеров много, но один из них – «срочная» смена руководства на ОПЗ накануне конкурса по отбору нового контрагента по работе с заводом. А потом дальнейшая отмена конкурса и разработка его новых условий под «свою» компанию.

Конечно, никаких предвыборных обещаний Зеленский и его команда химпрому не давали. Поэтому в целом непонятно, чего ожидать и когда у власти очередь дойдет до отечественной химической промышленности.