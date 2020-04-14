Евразийский хаб цепи поставок: Украина после COVID-19

Даниэль Билак, бывший руководитель UkraineInvest, Офиса по привлечению и поддержке инвестиций

(подаётся на языке оригинала)

Перефразовуючи знаменитий вислів Вінстона Черчилля, можна сказати, що український парламент нарешті зробив правильну річ, попередньо перепробувавши всі інші можливі варіанти.

Завдяки ухваленню закону про ринок землі та законопроекту про неповернення націоналізованих банків попереднім власникам у першому читанні, Офіс Президента Володимира Зеленського рухається в напрямку отримання для України понад 10 млрд доларів США від МВФ. Ця фінансова допомога зараз має вирішальне значення для зменшення трагічних людських та економічних наслідків епідемії коронавірусу, що охопила Україну.

Отримавши цю “подушку безпеки”, українським політикам варто замислитися над місцем України в пост-епідемічному світі. Внаслідок пандемії, яка значно прискорить поляризацію Китаю та Америки на два глобальні геополітичні та економічні сузір'я, глобальні ланцюги постачання (supply chains) зазнають серйозних змін. Міністр фінансів Франції Бруно Лемер підняв цю проблему до рівня загрози національній безпеці, заявивши у Financial Times, що Європа не може надалі «залежати від Азії, від Китаю щодо забезпечення стратегічними товарами, чи то в аерокосмічній, чи в медичній галузях, або щодо інших ланцюгів постачання». Як результат, глобальні ланцюги постачання, що зазнали пошкодження, мають бути оновлені таким чином, щоб відповідати новій геополітичній реальності.

Ці реалії надають Україні унікальну можливість стати ключовою євразійською технологічною, інфраструктурною, виробничою та агробізнесовою базою, що є важливою складовою нової глобальної системи ланцюгів постачання 21 століття.

Дійсно, Європейський банк реконструкції та розвитку, що є найбільшим іноземним інвестором в Україні, вважає, що європейські компанії повинні почати вирішувати проблеми з глобальними ланцюгами постачання, створивши "глобальний ланцюг вартості" із залученням таких країнах, як Україна. Насправді Україна може вийти зі світового економічного “shutdown” з порівняно меншими втратами, ніж більшість інших країн: ЄБРР прогнозує відносно коротший та менш глибокий шок для економіки України порівняно з іншими країнами, оскільки Україна ще не повною мірою завершила процес інтеграції до глобального ланцюга доданої вартості.

Тим не менш, ЄС споживає 43% експорту з України, отже Україна вже є невід'ємною частиною європейського ланцюга постачання. Завдяки втіленню глибоких економічних реформ та імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС, ще до пандемії інвестори вже розглядали Україну як стабільний та передбачуваний ринок, що розвивається. Приваблені макроекономічною стабільністю та стійким економічним зростанням, надійним та ліквідним банківським сектором, можливістю масштабування інвестицій, покращеною інфраструктурою та логістикою, конкурентоспроможною висококваліфікованою робочою силою та сприятливим обмінним курсом, а також активами з низькою вартістю, інвестори усвідомлюють потенціал двох основних драйверів зростання України - “brains and grains” або талановиті люди та родючі землі. Саме це є вирішальним для розробки глобальних інноваційних рішень для ІТ, агробізнесу, виробництва, енергетики та інфраструктури.

Усі ці основи залишаються незмінними, і у поєднанні з заходами націленими на результат, Президент Зеленський може зміцнити позицію України як економічних воріт в Європу. Перш за все, влада може стимулювати економічне зростання за рахунок великих стратегічних інфраструктурних проектів, що впроваджуються шляхом державно-приватного партнерства. За підтримки міжнародних фінансових організацій (МФО), ЄС та країн «Великої сімки» має бути створена Агенція для інвестицій та розвитку інфраструктурних проектів, що дозволить залучити близько 6 млрд доларів невикористаного фінансування від МФО для сприяння фінансуванню проектів, необхідних для будівництва доріг, портів, мостів, залізничної та річкової логістики та електростанцій. Ця ініціатива, підсилена запровадженням стумулів для інвесторів - аби конкурувати з країнами-сусідами, яким ЄС надає державну допомогу - стане великим поштовхом для інвестицій у приватний сектор.

По-друге, уряд повинен утвердити місце України як "світового технологічного цеху", подвоївши зусилля з цифровізації економіки та стимулюючи науково-дослідницькі програми. Імовірно, рушійною силою для розвитку світової економіки після кризи, пов’язаної з коронавірусом, будуть інновації та біотехнології. Закріплюючи за Україною статус глобального науково-дослідницького (R&D) центру та завдяки підтримці стартапів, компаній, що займаються розробкою передових технологій, посиленому стимулюванню венчурних інвестицій, Україна може досягти свого потенціалу як інноваційна країна з економікою, що ґрунтується на принципах Індустрії 4.0.

По-третє, Україні потрібно використати на повну продуктивність та досвід понад 500 000 українських робітників, які, за оцінками Президента, повернулися додому з інших європейських країн. Саме ці люди можуть сприяти внутрішнім інвестиціям та забезпечити на місцях спроможність постачання товарів та послуг, необхідних для включення в глобальний ланцюг постачання. Їх можна заохочувати залишатися вдома шляхом прийняття довгоочікуваних змін до Трудового кодексу задля підвищення продуктивності праці, а підтримка малого і середнього бізнесу має здійснюватися по всіх регіонах України. Ці люди можуть сформувати місцевий ланцюжок постачання товарів та послуг, який залучатиме іноземні інвестиції.

І наостанок, президент має утвердити репутацію України як надійного стабільного та привабливого місця для інвестування, захистивши права власності інвесторів. Він повинен демонструвати, що будь-які олігархічні інтереси більше не контролюють ключові галузі економіки; завершити реформу судової системи та правоохоронних органів; та захищати незалежність антикорупційних інституцій країни, які зараз почали функціонувати належним чином.

Зі стратегічним баченням та плануванням, Україна має всі шанси на те, щоб стати ключовою ланкою в ланцюгах постачання у світі після завершення епідемії коронавірусу.

Ця стаття попередньо опублікована англійською мовою в Kyiv Post.