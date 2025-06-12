Ситуація вкрай критична: частка "сірого" ринку електроніки у порівнянні з довоєнним періодом зросла удвічі

Фото: (с) Надано пресслужбою мережі електроніки Фокстрот

Олексій Зозуля, СЕО мережі електроніки Фокстрот

Проблема з "сірою" технікою виникла не сьогодні, і не вчора: протягом декількох років вона є значною перепоною для зростання ринку і підтримки економіки країни. Та протягом повномасштабної війни ситуація набула ще більше темних барв.

Що ж насправді відбувається з імпортом техніки в Україну, про масштаби проблеми та шляхи її подолання обговорювали на панельній дискусії в рамках сесії "Аналітика. Тенденції розвитку ринку ритейлу, вектори, ключові маркери 2024-2025" на RAU Expo 2025 (Київ, 11 червня 2025)

Коли сподівалися, що ринок вибілиться

Фокстрот з 2015-2016 року відстоює позицію необхідності фіскалізації ринку електроніки як інструменту контролю за обігом торгівлі. Ми були активними учасниками реформи з фіскалізації торгівлі електронікою у рамках роботи EBA, Української ради бізнесу, дискутували на цю тему на різноманітних форумах. Як результат, з 2017 року при торгівлі складною технікою з гарантійним талоном відповідно до постанови №231 Кабінету міністрів України обов’язковою є видача фіскального чеку. А у 2019 році внесено зміни до законодавства про впровадження електронного чеку, який ми першими на ринку електроніки впровадили по всій мережі уже у 2020 році. Так, у Фокстрот покупець гарантовано отримує підтвердження покупки з усіма реквізитами продавця у вигляді електронного фіскального чека.

Ми сподівалися, що після впровадження цих змін, а саме – щойно з’явиться інструмент для податківців, як виміряти товарообіг продавців і перевіряти їх на доброчесність, ринок «вибілиться». Але… не так сталося, як гадалося.

Фактори і наслідки росту "сірого" ринку

Це питання значно загострилося під час великої війни, особливо з 2023 року, коли був запроваджений тимчасовий мораторій на перевірки, відміна ПДВ та мит на ввіз електроніки та побутової техніки. Це, фактично, відкрило двері для масового ввезення товарів в Україну. і суттєво посилило тіньовий сегмент ринку: завдяки надприбуткам такі гравці розбудували масштабні мережі, закріпили свою присутність на ринку й стали отримувати надприбутки.

Після відновлення оподаткування ситуація кардинально не змінилася. "Сірі" гравці адаптували свої схеми: товар може офіційно купуватися в Європі з поверненням ПДВ і мита через закордонні офшорні рахунки в юрисдикціях без податку на прибуток. В Україні ж залишається дистрибуційна мережа, яка має змогу реалізовувати техніку без повного оподаткування. Це створює нерівні умови для прозорого бізнесу та підриває конкуренцію на ринку побутової техніки та електроніки.

Наразі ситуація вкрай критична і зовсім несприятлива для відповідального бізнесу.

За експертною оцінкою фахівців ринку, з кінця довоєнного 2021 року на кінець 2024 року частка «сірого» ринку електроніки зросла удвічі – з 12 % до 25-30% у гривні і близько 10% в шт. Якщо раніше ми бачили випадки з невидачею обов'язкового фіскального чеку і продажем товару без належного маркування переважно в онлайн торгівлі, то зараз спостерігаємо цю тенденцію у фізичному ритейлі, «сірі» мережі якого активно розширюються.

Прогнозоване скорочення обсягів "білого" ринку у 2025 р., за умови збереження поточної ситуації, перевищить понад 40 млрд. грн. Умовно кажучи, за відсутності реальних позитивних зрушень в цьому питанні кожна четверта одиниця техніки, вартістю вище 10 тис. грн, буде «сірою» або «чорною». Це – будь-який товар, як-от кавомашини, смартфони, телевізори, велика побутова техніка тощо.

Достатньо відкрити популярні торгові онлайн-майданчики, ввести у пошуку товар, що офіційно не постачається в Україну, – і можна побачити сотні пропозицій. Така ж ситуація спостерігається в низці офлайн-магазинів (особливо, в західних регіонах), де подібний товар продають без видачі фіскального чека.

Преміум-техніка Apple – найбільш ласий шматок для "сірих"

Загальну негативну динаміку на ринку легко відстежити на прикладі техніки бренду Apple, що складає левову частку «сірого» й «чорного» ринку. За даними офіційного дистрибьтюора, компанії "АСБІС Україна", у першому кварталі 2025 р. 80% товарів Apple ввезено в Україну і реалізовано з порушенням законодавства або із заниженою вартістю. Це майже 5500 гаджетів, які щодня перетинають кордон за такими схемами.

Якщо офіційно в Україну ввезено товару Apple на 2,2 млрд, то повз митне оформлення і без сплати ПДВ – на 8,5 млрд грн. Втрати держави від несплати ПДВ при імпорті колосальні - 1,7 млрд грн – і це тільки за перший квартал 2025 р.

Неофіційний імпорт запускає ефект доміно: продаж без фіскальних чеків, неофіційне оформлення співробітників, зарплата в конвертах, порушення трудових прав, деформовані партнерські відносини та загальна недовіра в бізнес-середовищі.

Це удар по всій екосистемі ринку: від офіційного ритейлу до логістики, постачальників і навіть споживачів.

Для порівняння: Фокстрот як один з найбільших платників податків у галузі електроніки з початку повномасштабної війни сплатив понад 2 млрд гривень.

З них – ПДВ на імпорт 766 млн грн (166 млн грн у 2022 р., 248 млн у 2023 р., 305 млн – у 2024 р.) Майже 50 млн грн – у 1 кварталі 2025 р., що складає п’яту частину від усіх податкових відрахувань.

І тоді, як уряд шукає ресурси покрити дефіцит бюджету, збільшуючи податкове навантаження на чесний бізнес, податкові ухилянти-продавці сірого Apple завдають шкоди державному бюджету в середньому на 1,7 млрд грн щоквартально.

Що таке 1,7 млрд недоотриманих податків для країн и, яка вже четвертий рік бореться з своє існування?

80 000 FPV-дронів , які не доставлені на фронт

, які не доставлені на фронт близько 170 броньованих медеваків або 1,7 млн турнікетів для порятунку життів захисників

Тому боротьба з сірими, це передусім, боротьба за існування держави як такої. І очолити цю боротьбу має влада. Ми ж як бізнес готові запропонувати дієві шляхи вирішення цієї проблеми. Як-от, обов’язкова видача фіскальних чеків та щільний контроль за цим з боку держави.