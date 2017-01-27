Политика

18:06 27.01.2017

"Оппоблок" требует уволить директора Украинского института нацпамяти Вятровича и "прекратить посягательство на День Победы"

Партия "Оппозиционный блок" требует отправить в отставку директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича за озвученные им инициативы касательно отмены празднования в стране 1, 9 мая и 8 марта.

"Последняя инициатива власти - отменить празднование 1 и 9 мая, 8 марта, - как и другие заявления и действия, ориентированы не в сохранение, а на стирания исторической памяти наших людей. Мы требуем от СБУ провести проверку деятельности УИНП, ведущей к раскола страны и угрожающий ее национальной безопасности", - говорится в обнародованном в пятницу вечером на сайте партии заявлении "Оппозиционного блока".

По убеждению политсилы, предложение отменить празднование 9 мая – "Великой победы нашего народа в борьбе с фашизмом - это дискредитация лучших страниц истории Украины, которой мы все гордимся".

В "Оппозиционном блоке считают, что руководство УИНП превратило свое учреждение в институт национального "беспамятства". "Они доходят до абсурда, пытаясь вычеркнуть из истории украинского народа целые страницы, связанные с народными победами, социальными и общественным достижениями. Они ставят под сомнение уважение к правам женщин. Они пытаются запретить украинским трудящимся их социальный праздник", - заявляют в партии.

В политической силе убеждены, что инициативы, подобные отмене празднования Дня Победы или последней редакции закона о языках, являются попытками расколоть страну и разделить общество, и должны быть прекращены.

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