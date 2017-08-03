Депутаты из "Оппоблока" просят миграционную службу проверить и.о. главы Минздрава Супрун на двойное гражданство

Народные депутаты Украины от фракции "Оппозиционный блок" Игорь Шурма и Алексей Белый отправили депутатское обращение главе Государственной миграционной службы Украины Максиму Соколюку с просьбой проверить и.о. министра здравоохранения Уляну Супрун на предмет двойного гражданства, которое запрещено в Украине.

"10 июля 2015 года президент Украины подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Уляны и Марка Супрун. В соответствии со ст. 1 закона Украины "О гражданстве Украины" лицо, в случае получения гражданства Украины, обязано прекратить гражданство (подданство) другого государства или гражданства (подданства) других государств в течение двух лет с момента вступления в гражданство Украины", - говорится в обращении депутатов на имя М.Соколюка (фотокопия документа обнародована на сайте партии).

Основываясь на этом, И.Шурма и А.Белый просят ответить, выполнила ли гражданка У.Супрун требования закона Украины "О гражданстве Украины" в части прекращения гражданства другого государства.

У.Супрун была назначена на должность заместителя министра здравоохранения Украины в июле 2016 года, вскоре она стала и.о главы Минздрава.

У.Супрун - американка украинского происхождения, с осени 2013 года проживает в Украине, в ходе событий Евромайдана работала в медицинской службе, а с 2014 года стала директором гуманитарных инициатив Всемирного конгресса украинцев. В 2014 году основала организацию "Защита патриотов", которая проводит занятия с тактической медицины и обеспечивает украинских бойцов улучшенными индивидуальными аптечками стандарта НАТО.

В июле 2015 года президент П.Порошенко подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Уляны и Марка Супрун.