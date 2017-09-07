Политика

12:39 07.09.2017

В Оппоблоке не услышали в послании Порошенко плана развития страны

Народные депутаты из фракции "Оппозиционный блок" не услышали в ежегодном послании президента Украины Петра Порошенко плана развития страны, но приветствую заявление, что путь возвращения контроля над Донбассом может быть только политико-дипломатическим путем.

"Мы не услышали план движения страны вперед. Мы услышали военную риторику, несколько раз возвращались к военным событиям, но не услышали каким образом будет развиваться страна… нет ответа как преодолеть экономический кризис", - сказал руководитель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко журналистам в четверг в кулуарах парламента.

В свою очередь член этой фракции Вадим Новинский, отвечая на вопросы журналистов, как он оценивает послание президента, сказал: отрицательно.

В то же время другой народный депутат из фракции "Оппозиционного блока" Александр Вилкул нашел позитивные моменты. "Из позитива, что мы услышали – то, что конфликт на Донбассе может быть решен только политико-дипломатическим путем", - сказал он журналистам.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Рада приняла закон об освобождении от налогообложения выплат по ВВП-деривативам

Президент призвал нардепов консолидироваться ради спасения Украины

Порошенко выступает против проведения досрочных парламентских и президентских выборов

Порошенко против передачи парламенту права избрания президента

Завершить АТО в 2014 году не удалось лишь из-за российской интервенции

ПОСЛЕДНЕЕ

Обращение Порошенко в Раде – предвыборная речь, - "Самопомич"

"Наш край" требует от правительства обеспечить украинцев бесплатной медициной и достойной пенсией

Несколько десятков нардепов требуют от глав Миграционной и Погранслужб прибыть в ПП "Краковец" во время въезда в страну Саакашвили

Создание украинской поместной церкви не будет означать запрета других православных конфессий в стране – Порошенко

Размещение "голубых касок" ООН на всей оккупированной территории Донбасса станет прорывом в мирном урегулировании конфликта – Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog4517.html
РЕКЛАМА