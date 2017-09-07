В Оппоблоке не услышали в послании Порошенко плана развития страны

Народные депутаты из фракции "Оппозиционный блок" не услышали в ежегодном послании президента Украины Петра Порошенко плана развития страны, но приветствую заявление, что путь возвращения контроля над Донбассом может быть только политико-дипломатическим путем.

"Мы не услышали план движения страны вперед. Мы услышали военную риторику, несколько раз возвращались к военным событиям, но не услышали каким образом будет развиваться страна… нет ответа как преодолеть экономический кризис", - сказал руководитель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко журналистам в четверг в кулуарах парламента.

В свою очередь член этой фракции Вадим Новинский, отвечая на вопросы журналистов, как он оценивает послание президента, сказал: отрицательно.

В то же время другой народный депутат из фракции "Оппозиционного блока" Александр Вилкул нашел позитивные моменты. "Из позитива, что мы услышали – то, что конфликт на Донбассе может быть решен только политико-дипломатическим путем", - сказал он журналистам.