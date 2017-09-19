Политика

11:47 19.09.2017

"Оппозиционный блок" в Раде предлагает создать консультационный совет оппозиционных сил и политиков

Фракция "Оппозиционный блок" в Верховной Раде призывает оппозиционные политические силы и народных депутатов создать консультационный совет в парламенте для продвижения альтернативных законодательным инициативам властей проектов.

"Уважаемые коллеги, которые декларируют оппозиционность, давайте создадим какой-то межфракционный консультационный совет, в который могут войти фракции, депутатские группы, отдельные депутаты – те, кто на самом деле хотят что-то сделать, а не наращивать свой рейтинг популистскими лозунгами", - сказал сопредседатель фракции партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул на пленарном заседании парламента во вторник.

"Давайте отбросим все политические и идеологические разногласия вокруг вопросов защиты страны, вопросов экономики. У нас один флаг – украинский. Для того, чтобы Украина имела шанс на нормальное будущее, должно состояться объединение вокруг этого флага", - сказал политик.

Он призвал совместно разработать предложения изменений в проект госбюджета Украины на 2018 год и вынудить власть поддержать их.

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