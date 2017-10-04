Политика

10:41 04.10.2017

"Оппоблок" не поддерживает законопроект по восстановлению суверенитета над временно оккупированными территориями – Бойко

Фракция "Оппозиционный блок" не поддерживает законопроект об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донбасса, заявил руководитель фракции Юрий Бойко.

"Этот закон не о реинтеграции Донбасса, а о его отделении. И мы ни в коем случае его не поддерживаем", - сказал Ю.Бойко журналистам в кулуарах Верховной Рады в среду.

По его словам процесс урегулирования ситуации на Донбассе должен быть продолжен.

"Мы считаем, что тот процесс который начался в Минске, требует продолжения. и конечной целью является возвращение территории и людей в страну, это восстановление территориальной целостности нашего государства … Этот закон не выполняет этой функции, поэтому мы его не поддерживаем", - рассказал Ю.Бойко.

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