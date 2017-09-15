В "Оппоблоке" расценивают дело против Лавриновича как политическое преследование

В партии "Оппозиционный блок" назвали дело в отношении экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича и его арест "политически мотивированным преследованием".

"Решение об аресте Александра Лавриновича является продолжением череды преследований оппозиционных политиков. (…) Мы заявляем: дело против Александра Лавриновича - политически мотивированное преследование и попытка власти переключить внимание общества от собственных преступлений", - говорится в заявлении "Оппозиционного блока" в пятницу.

В политсиле убеждены, что все "сфабрикованные дела против оппозиционных политиков" не имеют под собой законных оснований и "созданы для пиара власти".

Как сообщалось, департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению А.Лавриновича в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК Украины.

1 сентября А.Лавриновичу было сообщено о подозрении в указанном производстве.

6 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-президенту Украины Виктору Януковичу и экс-министру юстиции А.Лавриновичу сообщено о подозрении в захвате вместе с другими лицами государственной власти в Украине путем конституционного переворота в 2010 году. В частности, А.Лавринович подозревается в организации незаконного, без решения Верховной Рады Украины, изменения действующей Конституции Украины посредством внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования.

15 сентября Печерский районный суд Киева избрал А.Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Как известно, в 2010 году Конституционный суд Украины возвратил страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных полномочий. Решение КС, по сути, ввело в действие Конституцию 1996 года. 1 октября 2010 года текст "новой Конституции" был опубликован в спецвыпуске бюллетеня "Официальный вестник Украины".