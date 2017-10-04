Оппоблок поддерживает лишь законопроект о продлении особого статуса ОРДЛО, что даст возможность перейти к вопросам введения миротворцев - Бойко

Фракция "Оппозиционный блок" поддерживает один из двух президентских законопроектов по Донбассу – проект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (№7164), который продляет особый статус ОРДЛО, заявил руководитель фракции Юрий Бойко.

"На сегодняшний день в парламенте зарегистрированы три законопроекта, которые касаются ситуации на Донбассе: два авторства президента и один авторства народных депутатов, в основном с фракции "Самопомич"… Позиция нашей фракции следующая: законопроект (президентский законопроект по обеспечению государственного суверенитета Украины над Донбассом – ИФ.) и законопроект авторства "Самопомочи" – это фактически фиксация, как минимум, замороженного конфликта… а в худшем варианте обострение ситуации. Они абсолютно противоречат Минским соглашениям, а в законопроекте "Самопомочи" вообще есть статья 5, где закон поручает РФ выполнять обязанности на временно оккупированных территориях… они, кажется, перепутали все на свете", – сказал Ю.Бойко в эфире телеканала "112.Украина" в среду.

По его словам, единственный законопроект, который поддерживает фракция "Оппозиционный блок" – это президентский документ о продлении закона об особом статусе Донбасса.

"Это законопроект президента, который также внесен в парламент. При том, что мы понимаем, что он противоречит Конституции и он практически не работал, но, как минимум, он даст возможность перейти к вопросам безопасности, введения миротворцев и позволит продолжить двигаться по Минским соглашениям", - сказал депутат.

Ранее в этот день в Верховной Раде Украины были зарегистрированы два законопроекта авторства президента Украины Петра Порошенко, которые были определены как неотложные: по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) и "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей) (№7164).

Альтернативный президентскому законопроект, который подали депутаты их фракции "Самопомич" об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями №7163-1 предусматривает после деоккупации Крыма и отдельных территорий Донбасса введение там военного положения, после чего возобновление деятельности органов власти Украины.