На границе с Венгрией задержаны трое злоумышленников, собиравшиеся взорвать памятник на Верецком перевале

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании группы злоумышленников во время подготовки теракта – подрыва памятника венграм на Верецком перевале в Закарпатской области.

"Они ехали взрывать венгерский памятник на границе с Украиной – исполнять очередной заказ. Задание было сделать срочно – в последнее время украино-венгерские отношения натянулись. Теракт против венгерского памятника на Верецком перевале в Закарпатской области должен был подлить масла в огонь. (…) Группа была задержана при исполнении теракта по подрыву памятника венграм на Верецком перевале в Закарпатской области", - написал глава МВД на странице в Facebook в понедельник.

По его информации, в составе преступной группы – несколько человек, жителей Черкасской области.

"Исполнители…, входящие в так называемую ОПГ "Торпеды", давно находятся в зоне внимания правоохранителей и обвинялись по ряду других преступлений. Задержанные исполнители и их руководитель входят в группу влияния в прошлом народных депутатов от Партии регионов от Черкасской области – Владимира Олейника и Сергея Тулуба", - указал А.Аваков.

По его данным, следствие задокументировало цепочку контактов злоумышленников с этими "персонами, ныне пребывающими в Российской Федерации", а также с рядом руководителей партии "Оппозиционный блок", находящихся в Украине.

Глава МВД отметил, что этой группировкой занималась специальная группа уголовного розыска под непосредственным руководством главы Нацполиции Сергея Князева и его первого зама Вячеслава Аброськина.

А.Аваков также подчеркнул, что ряд неопровержимых фактов доказывает участие этой группы в 9 преступлениях, совершенных в 2016-2017 годах и направленных на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов.

В частности, в Черновцах, где в ночь на 19.11.2016 была осквернена Центральная еврейская синагога (на главный фасад нанесена антисемитская надпись); в городе Умань, где 21.12.2016 злоумышленники проникли на могилу рабби Нахмана и бросили голову свиньи с вырезанной свастикой; в городе Львов, где 30.06.2017 злоумышленники попытались поджечь синагогу.

Кроме того, среди доказанных преступлений на счету этой ОПГ – в городе Киев, где 8.06.2017 злоумышленники бросили гранату в посольство США; в городе Луцк, где 10.07.2017 злоумышленники кинули взрывное устройство в консульство Польши; в Киеве, где 24.08.2017 в День Независимости была брошена граната на ул.Грушевского и были ранены родные героя Украины Валерия Чибинеева; в Киеве на ул. Курбаса, где в тот же день гранатами был подорван памятник участникам боевых действий.

Из последних событий – в городе Умань, где 21.09.2017 была брошена граната, от которой пострадали граждане Израиля.

Последний эпизод – попытка подрыва венгерского памятника на Верецком перевале. "Спецы уголовного розыска Нацполиции задержали их возле границы. Изъято при задержании – гранаты РГД-5, специально подготовленное взрывное устройство с присоединённым газовым баллоном для детонации и гранаты РГД-5", - проинформировал глава МВД.

В свою очередь, советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Фейсбуке сообщил, что задержаны три человека: "Задержано трое негодяев, граждан Украины, которые по заказу из России организовали целый ряд преступлений, главная цель которых была - посеять страх и ненависть… задержаны трое граждан Украины. Два исполнителя и один организатор. Жители Черкасской и Киевской областей".

По его данным, исполнители получали по $300-500 за исполнение каждого теракта.

А.Геращенко также сообщил, что организатор названных преступлений был "главным поставщиком черкасских титушек на Антимайдан".

"Никто из задержанных не имеет явно выраженных политических взглядов. И никогда не имел отношения к каким-либо правым или праворадикальным организациям. А ведь именно под действия праворадикальных организаций пытались выдать все эти антиизраильские, антипольские и антиамериканские выходки архитекторы череды этих преступлений", - отметил он, добавив, что изучается причастность других лиц к организации и совершению преступлений, а также причастность этой группы к другим терактам на территории Украины.