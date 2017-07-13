Дело об убийстве Немцова нельзя считать раскрытым, пока заказчики на свободе, - Яшин

Оппозиционер и соратник Бориса Немцова Илья Яшин считает вынесенный присяжными вердикт справедливым, но само дело нельзя считать раскрытым, пока организаторы и заказчики убийства Б.Немцова остаются на свободе.

"Не секрет, что на присяжных оказывалось серьезное давление. Тем не менее, они проявили стойкость и вынесли справедливый вердикт в отношении бандитов, лишивших жизни Б.Немцова. Однако дело нельзя считать раскрытым, пока организаторы и заказчики остаются на свободе", - сказал И.Яшин "Интерфаксу" в четверг.

"Мы будем требовать следственных действий в отношении тех, к кому, с нашей точки зрения, ведут следы убийства", - сказал И.Яшин, отметив, что "если заказчики уйдут от ответственности, то политические убийства в России продолжатся".

В свою очередь председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов высказал негативное отношение к ходу расследования и судебного процесса по делу об убийстве Б.Немцова.

"Суд и следствие преднамеренно ограничило виновных или невиновных только вот в исполнителях убийства. Я считаю, что этот суд играет профанацию. Государственная власть, которая могла бы помочь судебному разбирательству и расследованию, полностью отвернулась от него. Я считаю, приговор, который будет оглашен, будет непонятен общественности", - сказал М.Касьянов "Интерфаксу" в четверг.

По его мнению, суд не исследовал все доказательства по делу.

В свою очередь в Следственныом комитет РФ сообщили, что продолжают расследование уголовного дела против предполагаемого заказчика и организатора убийства оппозиционного политика Бориса Немцова Руслана Мухудинова, а также его сообщников.

"Расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении заказчика и организатора убийства Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, а также в отношении иных неустановленных лиц продолжается", - , сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.