Площадь перед посольством РФ в Вашингтоне получила имя Бориса Немцова

Городской совет Вашингтона утвердил законопроект о присвоении площади перед посольством РФ имени убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова, сообщил экс-сопредседатель партии ПАРНАС, председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший.

"Городской совет Вашингтона единогласно утвердил в окончательном чтении постоянно действующий законопроект B22-539 о площади Бориса Немцова перед посольством России. Временный закон уже вступил в силу", - написал В.Кара-Мурза-младший во вторник на своей странице в "Твиттере".

Он сообщил, что церемония открытия площади Немцова пройдет 27 февраля, в третью годовщину со дня убийства политика.

7 декабря 2017 года в городском совете Вашингтона состоялись общественные слушания по законопроекту о переименовании части территории перед посольством РФ, между улицами Дэвис (Davis) и Эдмундс (Edmunds), в честь Б.Немцова. В слушаниях участвовала дочь Б.Немцова Жанна.

9 января 2018 года сообщалось, что на первом заседании 2018 года Городской совет Вашингтона единогласно одобрил в первом чтении законопроект 22-539 о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.

Оппозиционный политик Б.Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

Коллегия присяжных 29 июня 2017 года признала всех пятерых подсудимых по делу об убийстве Б.Немцова виновными и не заслуживающими снисхождения. Московский окружной военный суд на основании вердикта присяжных приговорил непосредственного исполнителя убийства Заура Дадаева к 20 годам колонии, Анзора Губашева, который забрал убийцу с места преступления, приговорили к 19 годам, а его брата Шадида - к 16 годам. Темирлана Эскерханова, который следил за Немцовым, суд приговорил к 14 годам лишения свободы. Хамзат Бахаев, помогавший в подготовке преступления получил 11 лет. Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.