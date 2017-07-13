Убийцу Немцова приговорили к 20 годам колонии

Московский окружной военный суд назначил Зауру Дадаеву, признанному присяжными виновным в исполнении убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, к наказанию в виде 20 лет лишения свободы, передает корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Дадаеву окончательное наказание в виде 20 лет лишения свободы", - говорится в приговоре судьи Юрия Житникова, оглашенном в четверг в Московском окружном военном суде. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима. Кроме того, согласно приговору, Дадаев лишен воинского звания лейтенант, а также государственной награды - Ордена Мужества.

Суд квалифицировал его действия как убийство по найму из корыстных побуждений (ч.2 ст.105 УК РФ, пп ж и з), а также как незаконный оборот оружия организованной группой ч.3 ст.222 УК РФ). Так, за убийство Дадаеву назначено 17 лет лишения свободы, а за незаконный оборот оружия - 7 лет лишения свободы.

Соучастники преступления получили сроки от 11 до 19 лет. В частности, Анзору Губашеву назначено наказание в виде 19 лет, его брату Шадиду Губашеву - 16 лет, Темирлану Эскерханову - 14 лет, Хамзату Бахаеву - 11 лет колонии строгого режима.

Все фигуранты, включая Дадаева, оштрафованы на 100 тысяч рублей. В срок отбывания наказания им зачтен срок нахождения под стражей в период расследования дела и судебного разбирательства. При вынесении решения суд учел, что ранее фигуранты ни в чем предосудительном замечены не были, имеют положительные характеристики, а также наличие малолетних детей.

Эскерханова суд лишил специального звания прапорщика полиции.

Накануне гособвинение в ходе прений сторон попросило суд назначить Зауру Дадаеву, признанному присяжными виновным в исполнении убийства Немцова, наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии общего режима, а его соучастников приговорить к срокам от 17 до 23 лет лишения свободы. Так, обвинение просило назначить Анзору Губашеву окончательное наказание в виде 23 лет, Шадиду Губашеву - 21 года, Темирлану Эскерханову - 19 лет, Хамзату Бахаеву - 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Защита подсудимых просила суд воспользоваться своим правом на роспуск коллегии в связи с отсутствием в материалах дела доказательств причастности фигурантов к преступлению, любо вынести подсудимым оправдательный приговор в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.

Представители потерпевших - дочери политика Жанны Немцовой заявили, что до сих пор сомневаются в виновности одного из подсудимых - Хамзата Бахаева.

Подсудимые в последнем слове просили прощения у своих родных и близких, которые поддерживали их все время с момента ареста, вновь заявив о своей непричастности к преступлению.

Как сообщалось, коллегия присяжных 29 июня признала всех пятерых подсудимых по делу об убийстве Немцова виновными в инкриминируемых им преступлениях и не заслуживающими снисхождения. Также всех пятерых фигурантов присяжные признали виновными и не заслуживающими снисхождения в незаконном обороте оружия и боеприпасов организованной группой.

Адвокаты подсудимых уже заявили, что намерены обжаловать приговор, который будет вынесен судом на основании обвинительного вердикта присяжных. Со своей стороны гособвинение в лице прокурора Марии Семененко заявило, что удовлетворено выводами, которые, тщательно изучив все обстоятельства дела, сделали присяжные.

Политик был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.