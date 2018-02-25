Акция памяти Немцова прошла в Москве

Шествие в память об убитом три года назад российском оппозиционном политике Борисе Немцове состоялось в воскресенье в Москве.

Участники согласованной с властями акции прошли от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова. Во время шествия они разбились на колонны.

Люди несли в руках плакаты, российские триколоры, произносили лозунги, в частности, требовали найти всех виновных в смерти Б.Немцова.

Как передаёт корреспондент "Интерфакса", к настоящему времени акция завершилась. Она прошла в спокойной обстановке.

В числе участников шествия были кандидаты в президенты РФ Григорий Явлинский и Ксения Собчак.

По разным оценкам организаторов, в акции приняли участие от 7 до 20 тыс. человек. Между тем, по данным пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве, на акцию собрались около 4,5 тыс. человек.

Оппозиционный политик Б.Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.