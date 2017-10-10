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17:56 10.10.2017

Верховный суд РФ смягчил приговор осужденных за убийство Немцова, исключив из него 100-тысячный штраф

Верховный суд РФ смягчил приговор осужденных за убийство Немцова, исключив из него 100-тысячный штраф

Верховный суд России во вторник смягчил приговор пятерым, осужденным за убийство политика Бориса Немцова.

"Судебная коллегия Верховного суда по уголовным делам постановила: приговор Московского окружного военного суда изменить: исключить дополнительное наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей каждому. В остальном приговор оставить без изменения", - огласил судья.

Таким образом, суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы адвокатов и потерпевших.

Приговор военного суда вступил в законную силу.

После заседания адвокаты подтвердили своё намерение обратиться как в президиум Верховного суда, так и в Европейский суд по правам человека.

Коллегия присяжных 29 июня признала всех пятерых подсудимых по делу об убийстве Б.Немцова виновными и не заслуживающими снисхождения.

Московский окружной военный суд 13 июля на основании вердикта присяжных приговорил непосредственного исполнителя убийства Заура Дадаева к 20 годам колонии, Анзора Губашева, который забрал убийцу с места преступления, приговорили к 19 годам, а его брата Шадида - к 16 годам. Темирлана Эскерханова, который следил за Немцовым, суд приговорил к 14 годам лишения свободы. Хамзат Бахаев, помогавший в подготовке преступления получил 11 лет.

Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.

До отбытия в колонию З.Дадаев и братья А. и Ш. Губашевы будут находиться в следственном изоляторе "Лефортово", Т.Эскерханов в СИЗО-6, а Х.Бахаев в "Матросской тишине".

В заседании осужденные участвовали по видеотрансляция. В перерыве они смогли пообщаться с приехавшими родственниками. Также приставы не стали препятствовать общению Т.Эскерханова с матерью с помощью громкой связи на телефоне. Х.Бахаев записал видеообращение к своим детям, в котором призвал их не верить в его виновность.

Б.Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

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