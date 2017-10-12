В Киеве один из скверов могут назвать именем Бориса Немцова

В Киеве один из скверов могут назвать в честь российского оппозиционного политика Бориса Немцова, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Я не могу сказать, что с Борисом Немцовым мы были большими друзьями, но мы имели хорошие отношения. То, что произошло с Немцовым, - это российские реалии, когда убивают людей, имеющих альтернативное мнение. Уверен, что это было политическое убийство за его взгляды и критику власти", - сказал В.Кличко в эфире телеканала "Прямой", сообщает пресс-служба мэра.

Он отметил, что обсуждал переименование сквера с дочерью Б.Немцова Жанной. Следующий этап - рассмотрение этого вопроса Киевсоветом.

"Уверен, что этот вопрос будет проголосован. Мы уже определили сквер и обсудили возможность установки памятника. В ближайшее время мы примем решение по этим вопросам", - сообщил В.Кличко.