Дело Онищенко показывает совпадение интересов криминальных олигархов и Кремля – И.Яшин

"Дело Онищенко" иллюстрирует, как совпадают интересы украинских криминальных олигархов и Кремля, считает российский оппозиционный политик Илья Яшин.

Об этом говорится в подготовленном им и опубликованном на сайте "Свободная Россия" аналитическом докладе "Гибридная агрессия Кремля".

"Возвращение Украины в сферу кремлевского влияния выгодно и Путину, и бизнесменам вроде Онищенко. Пропаганда Кремля и деньги олигархов бьют по одной цели — новой украинской власти", - говорится в докладе.

И.Яшин напоминает, что "после возбуждения уголовного дела Александр Онищенко сбежал за границу. В декабре 2016 года он заявил, что владеет компроматом на украинское руководство: якобы он тайно записал переговоры с президентом Порошенко и планирует их обнародовать".

Эту тему, отмечает он, активно подхватила пропаганда Кремля. "Впрочем, вскоре выяснилось, что за активностью Онищенко стоят кремлевские кураторы", - говорится в тексте.

И.Яшин приводит также слова бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, согласно которым Онищенко тратил огромные деньги на то, чтобы сместить правительство. "Финансировалась кампания в СМИ, политикам в парламенте платили за то, чтобы они выходили на трибуну и врали. 3 миллиона долларов ежемесячно в течение 10 месяцев уходило на то, чтобы сместить правительство. Потому что это правительство не давало Онищенко возможности осуществлять коррупцию в энергетическом и газовом секторе", — отмечает А.Яценюк.

"После бегства Януковича его приближенный Онищенко фактически cтал собственником газодобывающих активов, среди которых фирмы "Надра Геоцентр", "Хас", "Карпатнадраинвест", "Пласт", "Карпаты Надра Инвест", "Газовый альянс", "Природные ресурсы" и ряд других компаний. Так он стал ключевым газовым олигархом Украины", - говорится в тексте доклада.

Летом 2016 года А. Онищенко попал под подозрение в создании схем по незаконной реализации газа и стал фигурантом уголовного дела по статье "Хищение государственного имущества в особо крупных размерах".

По данным правоохранительных органов, его компании нанесли государству ущерб в размере 3 млрд гривен. “Следует отметить, что реализация подобной схемы былавозможна лишь при сотрудничестве высших должностных лиц "Укргаздобычи" и "Нафтогаза", - говорится в тексте доклада.