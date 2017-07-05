Представление на Лозового законное и мотивированное

Регламентный комитет Верховной Рады признал законным и мотивированным, но недостаточно обоснованным представление генерального прокурора о даче парламентом согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из фракции "Радикальной партии" Андрея Лозового.

"Комитет считает, что представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Андрея Лозового… является законным и мотивированным, поскольку инициировано и подано надлежащим субъектом представления, однако, является недостаточно обоснованным", - зачитал вывод комитета его руководитель Павел Пинзеник на заседании в среду.

Как сообщалось, представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов поступили в Верховную Раду 21 июня. Представления поступили в том числе на А.Лозового.

Генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что А.Лозовой подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млн грн.

В свою очередь, А.Лозовой расценивает представление генпрокурора на снятие с него депутатской неприкосновенности месть за то, что он не голосовал за назначение Ю.Луценко на должность генпрокурора, но просит регламентный комитет дать согласие на снятие с него депутатской неприкосновенности.

Утром 5 июня перед заседанием регламентного комитета Ю.Луценко в ходе общения с журналистами подчеркнул, что оба рассмотренных накануне комитетом представления на лишение депутатской неприкосновенности Евгения Дейдея и Олеся Довгого были переданы с выводами комитета спикеру Верховной Рады для дальнейшего рассмотрения нардепами в зале заседаний.

"Комитет считает, что во вчерашнем разборе были обнаружены, как они пишут, существенные недостатки (в представлении на О.Довгого – ИФ), но, тем не менее, вопрос рекомендуется рассмотреть в зале. Аналогичное решение и относительно Дейдея", - сказал генпрокурор.

"Эти выводы предоставлены председателю Верховной Рады для внесения на рассмотрение сессионного зала. Таким образом, ни одно из моих представлений не отклонено… Оба представления согласно решения комитета должны быть рассмотрены в Верховной Раде", - подчеркнул генпрокурор и выразил надежду, что аналогичные решения будут приняты по всем внесенным им представлениям: " Надеюсь, что так будет по всем шести представлениям".