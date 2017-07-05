Политика

11:20 05.07.2017

ГПУ подозревает нардепа Лозового в уклонении от уплаты налогов

Генеральная прокуратура Украины подозревает народного депутата фракции Радикальной партии Андрея Лозового в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млн грн, утверждает генпрокурор Юрий Луценко.

"Считаю возможным предъявить (А.Лозовому - ИФ) в случае дачи согласия Верховной Рады подозрение в уклонении от уплаты налогов на сумму приблизительно 1 млн.700 тысяч грн", - сообщил Ю.Луценко в ходе заседания регламентного комитета парламента в среду в Киеве.

В свою очередь А.Лозовой расценивает представление генерального прокурора на снятие с него депутатской неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности как месть за то, что он не голосовал за назначение Ю.Луценко на должность генпрокурора. "То, что делает Юрий Витальевич (Луценко - ИФ) - это банальная месть. Я и фракция Радикальной партии была против назначения Луценко генеральным прокурором",- сказал А.Лозовой.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", А.Лозовой также попросил регламентный комитет дать согласие на снятие с него депутатской неприкосновенности.

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