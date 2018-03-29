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18:20 29.03.2018

Луценко заявил, что "правки Лозового" в УПК парализовали правоохранительную систему

Луценко заявил, что "правки Лозового" в УПК парализовали правоохранительную систему

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что поправки в Уголовный процессуальный кодекс Украины привели к возникновению трехмесячных очередей в судах, что парализовало правоохранительную систему.

"Как я и предупреждал Верховную Раду, непродуманные поправки в Уголовный процессуальный кодекс парализовали правоохранительную систему", – написал он на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

По его словам, очередь на право подать ходатайство в Печерский районный суд г.Киева уже расписана до 25 июня.

"Обыски в делах по убийству, аресты имущества по делам о хищении, экспертизы по делам об изнасиловании - все в трехмесячной очереди", - написал Ю.Луценко.

Как сообщалось, 3 октября 2017 году Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в ряд кодексов, запустив таким образом судебную реформу.

Народный депутата из Радикальной партии Андрей Лозовой предложил поправку №109, которой предлагается изменить ряд статей УПК. Эту поправку учел профильный комитет при подготовке законопроекта №6232 ко второму чтению и, соответственно, парламент принял законопроект в целом с учетом этой правки.

В статье 219 УПК добавлены положения, которые предусматривают, что срок досудебного расследования исчисляется с момента внесения ведомостей об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследования до дня обращения в суд с обвинительным актом, ходатайства о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера, ходатайства об освобождении лица от уголовной ответственности либо до дня принятия решения о закрытии уголовного производства.

Согласно новой редакции данной статьи, срок досудебного расследования с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР до дня уведомления лица о подозрении составляет 2 месяца в уголовном производстве относительно уголовного проступка, 3 месяца – относительно преступления небольшой или средней тяжести, 6 месяцев – относительно тяжкого или особо тяжкого преступления.

Кроме того, статья 219 будет предусматривать, что досудебное расследование должно быть завершено в течение одного месяца со дня сообщения лицу о подозрении в совершении уголовного проступка, в течение 2 месяцев со дня уведомления о подозрении в совершении преступления.

Помимо этого, ч.1 ст.284 предлагается дополнить пунктами, согласно которым уголовное производство закрывается в случае, если после уведомления лица о подозрении завершился срок досудебного расследования, за исключением случаев, когда подозрение касается совершения тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни и здоровья человека.

Следователь также обязан будет закрыть уголовное производство, если срок досудебного расследования завершился, и никому не сообщили о подозрении.Кроме того, поправка предусматривает изменение положения ст.234 УПК касательно обыска для выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, поиска имущества, которое было добыто в результате его совершения, а также установления местонахождения разыскиваемых лиц.

Согласно правке А.Лозового, в случае отказа судьи в удовлетворении ходатайства о разрешении на обыск жилья или иного владения лица следователь или прокурор не имеют права повторно обращаться к судье с ходатайством о разрешении на обыск того же жилья, если в ходатайстве не указаны новые обстоятельства, которые ранее не рассматривал следственный судья.

На минувшей пленарной неделе, 22 марта 2018 года, народные депутаты частично устранили негативные последствия поправки А.Лозового, которая была учтена при внесении изменений в УПК. Соответствующие изменения вносятся в ст.132, ст.184 и ст.234 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В частности Рада разрешила органам досудебного расследования обращаться в местные суды, не обязательно по месту регистрации своего юридического лица, с ходатайствами о применении мер обеспечения уголовных производств, обысков, избрания меры пресечения.

Согласно законопроекту, ходатайство о применении мер обеспечения уголовного производства, а также ходатайства следователя или прокурора о применении меры пресечения можно будет подавать в местный общий суд, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования.

Обыски также будут проводиться на основании решения следственного судьи местного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования.

Однако данный закон, вводящий в силу эти изменения, еще не подписан президентом Украины и не вступил в силу.

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