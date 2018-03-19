События

11:35 19.03.2018

НАПК проверит декларации Ляшко, Лозового, Шуфрича и еще нескольких депутатов

НАПК проверит декларации Ляшко, Лозового, Шуфрича и еще нескольких депутатов

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще 14 лиц, уполномоченных выполнять функции государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы.

Как сообщила пресс-служба ведомства, будут проверены исправленные декларации лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко и его однопартийца Андрея Лозового за 2015 год, исправленная декларация народного депутата и одного из лидеров партии "За життя" Нестора Шуфрича за 2015 год.

Кроме того, будут проверены декларация нардепа Евгений Балицкого ("Оппозиционный блок") за 2015 год, исправленные декларации депутата Елены Сотник ("Самопомич") за 2015 и 2016 годы и декларации народного депутата Дмитрия Святаша (группа "Видродження") за 2015 и 2016 годы.

Кроме того, под проверку попала и декларация президента Национальной академии государственного управления при президенте Украины Василия Куйбиды за 2016 год.

Начавшиеся проверки деклараций продлятся 60 календарных дней.

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