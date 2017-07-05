Политика

11:14 05.07.2017

Лозовой просит регламентный комитет поддержать снятие с него неприкосновенности

Народный депутат из фракции "Радикальной партии" Андрей Лозовой просит регламентный комитет поддержать представление генерального прокурора о снятии с него неприкосновенности.

"Уважаемые члены комитета, прошу вас поддержать представление на привлечение меня к уголовной ответственности", - заявил он на заседании комитета по вопросам регламента Верховной Рады в среду, где рассматривается представление генпрокурора на снятие неприкосновенности с А.Лозового в связи с уклонением от уплаты налогов на сумму 1,7 млн грн.

Он расценивает представление генпрокурора о предоставлении согласия парламента на привлечение его к уголовной ответственности как политический шантаж фракции "Радикальной партии" и попытку дискредитации.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", А.Лозовой также высказал ряд замечаний к е-декларации самого генерального прокурора Юрия Луценко.

"Я сделал заявление об уголовном правонарушении. Обращаюсь к Национальному антикоррупционному бюро – это мое заявление директору НАБУ Артему Ситнику – по поводу преступления, которое совершил генеральный прокурор, скрыв свое имущество, конкретно – коллекцию холодного оружия", сказал народный депутат, продемонстрировав свое заявление в НАБУ.

В свою очередь, члены регламентного комитета отметили, что их задача лишь оценить обоснованность представления прокуратуры, а не высказываться или решать вопрос лишения неприкосновенности.

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