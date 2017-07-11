Луценко о Лозовом: Можно и нужно уплатить налоги

В деле народного депутата Украины Андрея Лозового (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) речь идет об уплате 1,7 млн грн налогов, подчеркивает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Здесь объективно - можно и нужно уплатить налоги. Или добровольно, или через суд, Уголовный кодекс предусматривает за это соответствующее наказание. Но чтобы пройти этот путь - мне надо согласие Верховной Рады...", - сказал он, выступая в сессионном зале парламента во вторник во время рассмотрения представления о привлечении А.Лозового к уголовной ответственности.

При этом Ю.Луценко пояснил: "После того, как я внес представление, очевидно, защита пояснила депутату, что заработав за всю свою жизнь 234 тыс. грн, показывать около 9 млн грн активов - неразумно, и он подал в суд, это его право".

"Согласно проведенной экспертизе, необходимо заплатить 1 млн 717 тыс. грн налогов и 129 тыс. грн военного сбора", - подчеркнул Ю.Луценко.

В свою очередь, А.Лозовой назвал представление генпрокурора о лишении его неприкосновенности "самодеятельностью", и подчеркнул, что Государственная фискальная служба необъективно оценила его имущество.

Как сообщалось, 21 июня Генпрокуратура направила в парламент представление о даче согласия на привлечение А.Лозового к уголовной ответственности. Генпрокуратура подозревает его в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,7 млн грн.

Ю.Луценко заявлял, что А.Лозовой умышленно уклонялся от уплаты налогов с 2007 года: "Умышленно не подавал декларации о доходах, чтобы с них не платить налоги, и это было систематически в течение 2007-2015 годов, пока он занимался трудовой деятельностью".

Регламентный комитет Верховной Рады признал законным и мотивированным, но недостаточно обоснованным представление генпрокурора о даче парламентом согласия на привлечение к уголовной ответственности А.Лозового.